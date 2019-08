Edmund Stoiber verrät: Nachfolger von Hoeneß steht fest - Streit mit Rummenigge wegen Kovac?

Steht der Nachfolger von Uli Hoeneß als FCB-Präsident nun fest? Edmund Stoiber lässt mit einer Aussage aufhorchen. Außerdem soll es einen Streit gegeben haben.

Update vom 28. August, 18.35 Uhr: Beim Empfang in der Bayerischen Staatskanzlei konnte sich Uli Hoeneß einen Schwenk auf die Mitgliederversammlung aus dem vergangenen Jahr nicht verkneifen. „Das war heute ein sehr emotionaler Moment, weil die Fans sich positiv verhalten haben. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das war ja auch nicht immer so“, sagte er.

Seine zukünftige Rolle wird er auf einer Pressekonferenz am Freitag definieren, bereits am Mittwoch verriet er aber: „Die Hilfe für den FC Bayern hat ja nichts mit einem Amt zu tun.“

Update vom 28. August, 14.51 Uhr: Am Mittwoch stand für den FC Bayern ein Feiertermin auf dem Programm: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den deutschen Rekordmeister bei der Ehrung für den Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals als „internationales Aushängeschild“ des Bundeslandes gewürdigt.

Auch einer von Söders Vorgängern war bei der Veranstaltung dabei: Edmund Stoiber. Er sprach über die Zukunft des FC Bayern, die natürlich ganz eng mit der von Präsident Uli Hoeneß verknüpft ist. Selbiger wird am Donnerstag den Aufsichtsrat von seinen Plänen unterrichten.

Dr. Edmund Stoiber: „Die Jahreshauptversammlung war ein Schock für Uli hoeness.“ Er bestätigt, dass Hoeneß für Hainer als Präsident Platz macht, aber im Aufsichtsrat bleibt. Hoeneß werde weiter Einfluss nehmen, „in der gebotenen Zurückhaltung.“ #fcbayern @SPORTBILD @BILD_Sport — Tobias Altschäffl (@altobelli13) 28. August 2019

Stoiber, Mitglied im Aufsichtsrat, griff in Sachen Personal aber vor und kündigte an, dass der ehemalige Adidas-Boss Herbert Hainer das Präsidenten-Amt übernehmen wird. Das twitterte Sport Bild-Reporter Tobias Altschäffl. Weiter wurde auf der Veranstaltung bekannt, dass es offenbar Unstimmigkeiten zwischen Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gab. Der Grund soll Trainer Niko Kovac gewesen sein.

Streit zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge?

Gegenüber dem Kicker sagte Stoiber, dass die Jahreshauptversammlung 2018 mit den Vorwürfen eines Mitglieds für Hoeneß ein „Schock“ gewesen seien. „Danach kamen die Zwistigkeiten mit Kalle dazu.“ Rummenigge hatte sich mehrmals kritisch zu Trainer Niko Kovac geäußert, Hoeneß dagegen galt immer als ein Befürworter des Kroaten.

Laut Stoiber kamen private und persönliche Motive hinzu, die Hoeneß schließlich in seiner Entscheidung, sich nach und nach vom FC Bayern zurückzuziehen, bestärkt hätten. „Er will sich mehr um seine Enkel und seine Familie kümmern, aber er bleibt im Aufsichtsrat“, so Stoiber gegenüber dem Kicker weiter. Hainer solle dagegen den Vorsitz im Kontrollgremium übernehmen.

FC Bayern bei Markus Söder: Besondere Ehre für Uli Hoeneß

Beim Empfang im Hofgarten der Bayerischen Staatskanzlei richtete Hoeneß seinen Dank an Söder. „Ich empfinde es als eine wahnsinnige Ehre, dass der Bayerische Ministerpräsident sagt: Wenn es dem FC Bayern gut geht, dann geht es Bayern gut“, sagte Hoeneß. Darauf könnten alle stolz sein.

Bei der Zeremonie trug sich Hoeneß als Erster der Rekordmeister-Delegation in das Goldene Buch ein. Die Ehrung sah Hoeneß als „einen Vorboten für die Saison, die ich kommen sehe“. Dabei gab der langjährige Manager des FC Bayern eine sportliche Prognose ab: „Ich glaube, wir waren selten so breit aufgestellt und gut vorbereitet auf die neue Saison.“ Söder bekam von Hoeneß ein FCB-Trikot mit der Rückennummer zwölf überreicht - so viele Double aus Meisterschaft und Pokal konnte der Verein von der Säbener Straße bislang gewinnen.

Uli Hoeneß: Mögliches Aus beim FC Bayern - Nennt er jetzt seinen Nachfolger?

Update vom 28. August: Uli Hoeneß und der FC Bayern - eine jahrzehntelange Beziehung geht nun in eine Phase, die irgendwann kommen musste. Der Patron des FCB wird sich zurückziehen und Platz machen.

Am Donnerstag wird er dem Aufsichtsrat der FC Bayern AG mitteilen, was er für die Zukunft geplant hat. Nach Informationen der Bild (siehe weiter unten im Artikel) tritt er als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des FC Bayern zurück. Hoeneß soll seine Nachfolge längst geplant haben: Der ehemalige Adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer könnte den 67-Jährigen als Präsident beerben. Die Präsidiumswahl steht am 29. November an.

Uli Hoeneß: Rückzug vom FC Bayern: Wie geht es beim Rekordmeister weiter?

Mit Hainer ist Hoeneß gut befreundet. Und auch sonst dürften die wichtigen Positionen des Rekordmeisters in Zukunft von Personen bekleidet werden, zu denen Hoeneß ein gutes Verhältnis hat. Zum Beispiel von Oliver Kahn, der, wie tz.de* berichtet, ab Januar 2020 eingearbeitet wird und zwei Jahre später dann die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen soll.

Zu Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Hoeneß eine besondere Beziehung. Aber geht es für ihn beim FC Bayern weiter? Sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Somit ist klar: Der Rückzug von Uli Hoeneß hat nicht nur Auswirkungen auf die Ämter, die er aktuell noch bekleidet.

Hoeneß bestätigt Rückzug vom FC Bayern - und lässt wichtiges Detail offen

Erstmeldung vom 19. August: München - Bayern-Präsident und Aufsichtsrats-Vorsitzender Uli Hoeneß wird sich nach Angaben der Bild-Zeitung als Bayern-Präsident und Aufsichtsrats-Vorsitzender definitiv zurückziehen.

Hoeneß soll am Rande der des 24. „FC Bayern Charity Golf Cup“ in Gut Rieden gesagt haben. „Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist.“

FC Bayern: Uli Hoeneß kündigt Rücktritt an und lässt Zeitpunkt offen

Völlig offen ließ Hoeneß jedoch den Zeitpunkt seines Abtritts von der Bayern-Bühne. Im November wählen die Mitglieder einen neuen Präsidenten, ob es dann so weit sein wird, ist möglich aber eben nicht ganz sicher.

Das Boulevardblatt hatte bereits Ende Juli davon berichtet, dass sich Hoeneß zurückziehen wolle. Herbert Hainer solle demnach sein Nachfolger werden.

Hoeneß begann vor 40 Jahren als Manager des FC Bayern

Vor wenigen Tagen hatte Hoeneß erneut betont, dass er seine Entscheidung, im November möglicherweise nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren, am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen wolle. Vorher werde es von ihm keine offizielle Stellungnahme dazu geben.

Hoeneß hatte 1979 das Amt als Manager beim FC Bayern übernommen und den Club zum deutschen Branchenführer aufgebaut, nachdem er zuvor als Spieler große Erfolge mit den Münchnern gefeiert hatte.

