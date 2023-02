FC Bayern in Gladbach heute live: Nagelsmann bringt B-Elf! Müller und Gnabry beginnen

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Nach dem Erfolg in Paris unter der Woche, geht‘s heute in der Bundesliga um Punkte. Der Live-Ticker.

Update vom 18. Februar, 14.24 Uhr: Die Aufstellung ist da! Trainer Nagelsmann wechselt ordentlich durch. Thomas Müller, Serge Gnabry, Ryan Gravenberch, Daley Blind und Alphonso Davies stehen in der Startelf.

Thomas Müller darf gegen Gladbach von Beginn an ran. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München -:-

Borussia Mönchengladbach: - FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich - Gnabry, Gravenberch, Goretzka, Davies - Müller, Choupo-Moting Tore: -

Update vom 18. Februar, 13.58 Uhr: In einer knappen halben Stunde kommt die Aufstellung des FC Bayern und von Gladbach rein! Wir sind gespannt, wie FCB-Coach Julian Nagelsmann aufstellen wird. Kingsley Coman wird wohl ausfallen. Gut möglich, dass auch Thomas Müller und Serge Gnabry dieses Mal eine Chance von Anfang an bekommen.

München/Mönchengladbach – Am 21. Spieltag reist der FC Bayern zum Auswärtsspiel zu Borussia Mönchengladbach. Nach dem Highlight-Spiel in der Champions League unter der Woche bei Paris Saint-Germain geht‘s nun in der Bundesliga wieder um Punkte.

Die Münchner wollen mit einem Dreier ihre Tabellenführung verteidigen. Womöglich bekommt ein Bayern-Star wieder die Möglichkeit von Anfang an. Die Fohlen aus Gladbach hingegen wollen selbst gewinnen, um den Anschluss an die Europapokalplätze nicht zu verlieren.

FC Bayern in Gladbach heute live: Sané-Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr. © IMAGO / Just Pictures /Ulrich Wagner /MIS

FC Bayern in Gladbach heute live: Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr

Der Klassiker aus den 70er-Jahren bietet auch heute noch Spannung. Vor allem personell, denn es ist die Rückkehr von Yann Sommer in den Borussia-Park. Achteinhalb Jahre war er der Stammkeeper der Fohlen, ehe er im Januar zum Rekordmeister wechselte. Gibt‘s einen herzlichen Empfang von den Gladbach-Fans?

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld der Partie Leroy Sané. Der Bayern-Star erschien wiederholt verspätet an der Säbener Straße. Die Bosse und Mitspieler beobachten dieses Verhalten offenbar ganz genau. Den Abflug nach Gladbach hat er aber pünktlich geschafft. (smk)