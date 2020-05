Live-Ticker: FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel - Legt der FCB direkt nach?

Der FC Bayern empfängt am 27. Spieltag die Eintracht aus Frankfurt. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr. Der Live-Ticker.

FC Bayern München - SG Eintracht Frankfurt -:-, Samstag, 18.30 Uhr

27. Spieltag: Die Bundesliga* geht nach der Corona-Unterbrechung* in die zweite Runde.

Der Tabellenführer aus München empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Die Gäste liegen auf dem 13. Rang.

FC Bayern München - SG Eintracht Frankfurt -:-

FC Bayern: Eintracht Frankfurt: Tore: Schiedsrichter:

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Smartphone-Bildschirm nach unten ziehen +++

Der erste Spieltag nach der durch die Corona-Krise bedingten Pause ist gespielt. Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen* konnten die neun Partien des 26. Spieltags stattfinden. Und auch im DFB-Pokal geht es weiter: Das Halbfinale der Münchner wurde nun terminiert.

Trainer Hansi Flick* und sein FC Bayern München* gewannen ihr erstes Spiel nach der Unterbrechung mit 2:0 bei Union Berlin. Nun empfangen sie in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter - natürlich vor leeren Rängen.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Rekordmeister der klare Favorit

In Berlin benötigte der FC Bayern einige Zeit, um sich mit den neuen Begebenheiten zurechtzufinden. Erst nach rund einer Viertelstunde lief der Ball besser durch die eigenen Reihen. Das vermeintliche 1:0 durch Thomas Müller wurde wegen Abseits noch zurückgepfiffen. Kurz vor der Halbzeitpause foulte der Unioner Subotic im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Lewandowski* sicher. In der 80. Minute versenkte dann Benjamin Pavard per Kopf einen Eckball zum 2:0.

+ Thomas Müller gewann mit seinem FC Bayern mit 2:0 in Berlin. © dpa / Hannibal Hanschke

Thomas Müller sagte nach der Partie zur neuen Situation in der Bundesliga: „Wir sind alle sehr professionell damit umgegangen. Das hat auch ein bisschen was von Alte Herren, 19 Uhr bei Flutlichtatmosphäre. Ich glaube, sobald der Ball rollt, ist für mich klar, dass der Fokus aufs Sportliche geht.“

Ähnlich wie gegen Union ist der Rekordmeister auch gegen Frankfurt der Favorit. Die Eintracht verlor deutlich gegen Mönchengladbach und war die klar schlechtere Mannschaft.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Gäste wollen Punkt mitnehmen

Will Adi Hütters Eintracht nicht noch in den Abstiegskampf geraten, müssen Punkte her. Gegen Mönchengladbach war ein deutlicher Klassenunterschied auf dem Feld zu sehen, nach sieben Minuten stand es bereits 0:2. „Als Weckruf nicht verkehrt“, sagte Hütter nach der Partie bei Sky. 1:3 hieß es nach 90 Minuten.

Nun geht es ausgerechnet gegen die Bayern. Eine Reaktion muss her, und das ohne die sonst so frenetisch hinter der Mannschaft stehenden Fans. Die vergangenen vier Bundesliga-Partien gingen verloren, fünf Punkte trennen die Eintracht noch von Relegations-Rang 16.

Die Eintracht muss punkten, der FC Bayern will seinen Vorsprung weiter ausbauen: Für Spannung ist also gesorgt! Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.