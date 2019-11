Streaming-Probleme bei Sky: Kunden fordern Entschädigung - Sender bezieht Stellung 

Ausgerechnet beim Topspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bei „Sky Ticket“ und „Sky Go“ gibt es massive Probleme.

Bei den Streaming-Diensten „Sky Ticket“ und „Sky Go“ gibt es massive Probleme bei der Übertragung des Bundesliga-Topspiels FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Eine Übertragung des Spiels ist auf vielen Endgeräten nicht möglich - trotz Bezahlung!



Sky räumt technische Probleme bei „Sky Ticket“ und „Sky Go“ ein.

Auf Twitter laufen viele Fußball-Fans Sturm gegen das Angebot „Sky Ticket“ und gegen die Probleme bei „Sky Go“.

Viele Sky-Kunden fordern aufgrund der Probleme eine Entschädigung - nun hat der Sender dazu Stellung bezogen.

Update vom 10. November 2019: Im deutschen „Clasico“ setzte Bayern mit dem furiosen 4:0-Sieg über Dortmund ein echtes Ausrufezeichen. Doch viele Sky-Nutzer konnten weite Teile des Top-Spiels nicht verfolgen, da Pay-TV-Sender Sky bekanntlich massive Probleme mit seinen Streaming-Diensten „Sky Go“ und „Sky Ticket“ hatte.

Erst in der zweiten Halbzeit soll der Live-Stream wieder funktioniert haben. Auch am Tag danach ist der Streaming-Ärger vor allem bei den Sky-Kunden noch Thema. Viele Abonnenten forderten daher eine Entschädigung von Sky, vor allem jene, die sich das Spiel über „Sky Ticket“ anschauen wollten.

Der Bezahlsender entschuldigte sich nochmals bei den Kunden und teilte auf SID-Anfrage mit, dass geprüft werde, ob die von Störungen betroffenen Kunden mit einer Entschädigung rechnen können: „Wir werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren.“

Angesichts des Kunden-Ärgers soll eine Wiederholung der Schwierigkeiten nicht mehr geben: „Die Störung wurde bereits während des Spiels wieder behoben. Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten.“

Update vom 9. November 2019, 19.54 Uhr: Soeben hat der Twitter-Account von „Sky Sport“ bekannt gegeben: Die Probleme beim Streamen über „Sky Go“ und Sky Ticket“ sollen behoben sein. Also erst nach der 60. Spielminute der Begegnung FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Liebe Nutzer, das Streamen über Sky Go und Sky Ticket funktioniert wieder. Wir entschuldigen uns nochmals für die Probleme. — Sky Sport (@SkySportDE) November 9, 2019

Nein, das dürfte keine gute Werbung für den Streaming-Dienst „Sky Ticket“ sein, der die Übertragung von Sport-Events auch ohne Sky-Abo ermöglicht. Zum Start des Bundesliga-Topspiels FC Bayern München gegen Borussia Dortmund gibt es massive Probleme mit dem Angebot. Auch bei „Sky Go“, dem Streaming-Dienst für Sky-Abonnenten gibt es Probleme.

Wie allestoerungen.de , das Portal zur Dokumentation von Störungen, zeigt, schmierte „Sky Ticket“ gleich zum Anstoß ab. Ab 18.00 Uhr, also zu einem Zeitpunkt, wenn viele Fußball-Fans die Vorberichte zum Spiel verfolgen, gehen die Störungs-Ausschläge raketenartig nach oben. Laut dem Portal kam es bundesweit mehr als 60.000-mal zu Empfangsproblemen bei „Sky Go“. Außerdem soll es 40.000-mal Schwierigkeiten mit „Sky Ticket“ gegeben haben.

+ Wie das Portal allestoerungen.de zeigt, gab es ab 18.00 Uhr massive Probleme bei Sky Ticket. © Screenshot: allestoerungen.de

Probleme mit „Sky Ticket“ bei FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Fans stinksauer bei Twitter

Und sofort gehen Fußball-Fans bei Twitter wegen der Störung auf die digitalen Barrikaden:

„#FCBBVB im Radio hören, weil #skyticket down ist. Wie so ein Neandertaler“, schmipft User @rock_galore.

Auch @energiesammy ist stocksauer: „Nix funktioniert! Nicht mal auf euren eigenen Sky Ticket TV Stick! Unfassbar!

#FCBBVB #skyticket #skyBuli“

User @poplinker bereut wegen der Störungen schon, überhaupt Geld für „Sky Ticket“ ausgegeben zu haben: „Wie ärgerlich, da kauft man sich ein #Skyticket, um das mal zu testen und dann geht die Technik von @SkyDeutschland komplett in die Knie. Geld für nichts bezahlt. Wird gleich wieder gekündigt.“

Wie ärgerlich, da kauft man sich ein #Skyticket, um das mal zu testen und dann geht die Technik von @SkyDeutschland komplett in die Knie. Geld für nichts bezahlt. Wird gleich wieder gekündigt. — Daniel Fritsch (@poplinker) November 9, 2019

Und @NicolaiXMelioda twittert gleich an den Sky-Account: „@SkyDeutschland Wenn ihr keine Kunden wollt, dann sagt es doch einfach #FCBBVB #SkyGo #skyticket“

User @glotzfrosch wundert sich, ob Sky entgangen sein könnte, dass es zum Topspiel FCB gegen BVB möglicherweise mehr Zugriffe als sonst geben könnte: „Dass bei #fcbbvb mehr Leute als sonst zuschauen wollen, kommt für @SkyDeutschland etwa so überraschend wie der Wintereinbruch für den ÖPNV jedes Jahr. #skyticket“

Dass bei #fcbbvb mehr Leute als sonst zuschauen wollen, kommt für @SkyDeutschland etwa so überraschend wie der Wintereinbruch für den ÖPNV jedes Jahr. #skyticket — Thorsten H (@glotzfrosch) November 9, 2019

Probleme mit „Sky Ticket“ bei FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: So reagiert Sky

Um 18.51 Uhr reagierte der Twitter-Account von „Sky Sport“ auf die massiven Beschwerden der Nutzer: „Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“

Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. — Sky Sport (@SkySportDE) November 9, 2019

Auch der Account „Sky Service“ räumt die Probleme ein: „Liebe Sky Kunden, wir hatten einen kurzfristigen Ausfall unserer Streams. Der Fehler wird aktuell behoben, die meisten Plattformen sollten wieder funktionieren. Meldet euch bitte hier, wenn ihr noch Probleme habt. Für die Umstände entschuldigen wir uns vielmals. Euer Service Team.“

Liebe Sky Kunden, wir hatten einen kurzfristigen Ausfall unserer Streams. Der Fehler wird aktuell behoben, die meisten Plattformen sollten wieder funktionieren. Meldet euch bitte hier, wenn ihr noch Probleme habt. Für die Umstände entschuldigen wir uns vielmals. Euer Service Team — Sky Service (@Sky_Service) November 9, 2019

Möglicherweise haben nach der massiven Störung einige Fußball-Fans die Schnauze voll vom Dienst „Sky Ticket“. So etwa @Orbi_: „Noch heute wird #skyticket gekündigt. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Man muss auch auf Spitzenlasten ausgerichtet sein. Selbst jetzt geht noch nichts mit einer PS4 und der Skyticket App. Sky Go beim Nachbarn geht auch nicht.“

Noch heute wird #skyticket gekündigt. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Man muss auch auf Spitzenlasten ausgerichtet sein. Selbst jetzt geht noch nichts mit einer PS4 und der Skyticket App. Sky Go beim Nachbarn geht auch nicht. Tolle — Urbi (@Orbi__) November 9, 2019

Fans wie @_Thomas_Kuepper fordern von Sky wegen der Probleme bei der kostenpflichtigen Übertragung nun ihr Geld zurück: „Wenn nun auch noch Sky funktionieren würde... Mein Sohn will das Spiel gerne gucken, ich habe extra ein Skyticket für ihn gekauft und nun ist er maßlos enttäuscht, weil Sky NICHT FUNKTIONIERT! Kriegt man das Geld zurück?“

Wenn nun auch noch Sky funktionieren würde... Mein Sohn will das Spiel gerne gucken, ich habe extra ein Skyticket für ihn gekauft und nun ist er maßlos enttäuscht, weil Sky NICHT FUNKTIONIERT! Kriegt man das Geld zurück? — Thomas Küpper (@_Thomas_Kuepper) November 9, 2019

Noch zum Ende der ersten Halbzeit enrtschuldigt sich der Twitter-Account von „Sky Deutschland“ für die technischen Probleme bei „Sky Ticket“: Liebe User, leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Das ganze Sky Team arbeitet bereits mit aller Kraft an einer Lösung. Wir entschuldigen uns für die Unanehmlichkeiten.“

Liebe User, leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Das ganze Sky Team arbeitet bereits mit aller Kraft an einer Lösung. Wir entschuldigen uns für die Unanehmlichkeiten. — Sky Deutschland (@SkyDeutschland) November 9, 2019

Kleiner Tipp, falls Sie sich über Sky Ticket ärgern: Im Live-Ticker zum Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund von tz.de* verpassen sie nichts!

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

fro/kus

Rubriklistenbild: © Screenshot: Sky