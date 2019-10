FC Bayern vor Transfer-Hammer? Superstar kann sich Wechsel angeblich vorstellen

Thomas Müller ist bei den Bayern nicht mehr gesetzt. Der FC Bayern soll jetzt vor einem Transfer-Hammer stehen - für Müllers Nachfolge?

Transfer-Spekulation beim FC Bayern flirtet offenbar mit Tottenham-Superstar

Update vom 12. Oktober 2019, 08.30 Uhr: Seit Tagen spricht Fußball-Deutschland über einen möglichen Abgang von Bayern-Urgestein Thomas Müller. Derweil bahnt sich im Hintergrund jetzt der Wechsel-Hammer an: Wie Sport1 wissen will, ist der deutsche Rekordmeister ernsthaft an einer Verpflichtung von Christian Eriksen von Tottenham Hotspurs dran. Der 27-Jährige kann sich, wie das Portal schreibt, einen Wechsel an die Isar ebenfalls vorstellen.

Karl Heinz Rummenigge ließ in einem Gespräch mit Sport1 erst vor Kurzem aufhorchen: „Die Frage ist, ob sie (Tottenham, d. Red.) diese Top-Mannschaft lange zusammenhalten können, weil im nächsten Jahr ein Vertrag wie der von Eriksen ausläuft." Ein Wechsel des Dänen an die Isar scheint also Form anzunehmen.

FC Bayern: Müller-Nachfolger schon gefunden?

Erstmeldung vom 11. Oktober 2019: München - Publikumsliebling, Ur-Bayer und seit neuestem Deutschland bekanntester Notnagel. Thomas Müller ist das Lachen vergangen. Der bayerische Strahlemann ist beim Rekordmeister auf dem Abstellgleis gelandet. Der Mittelfeld-Express beackert längst nicht mehr seine gewohnte Stammstrecke in der Zentrale der roten Offensive. Und wenn er mal spielt, findet sich der Weltmeister nur mit reichlich Verspätung auf seinem gewohnten Terrain wieder. Ein Abgang des 30-Jährigen scheint deshalb nicht mehr abwegig - Interessenten gibt es wohl sowieso zur Genüge.

Christian Eriksen will Tottenham Hotspur verlassen

Nach Bild-Informationen wären die Bayern-Bosse trotz des kleinen Kaders gesprächsbereit. Schließlich seien die Verdienste des FCB-Spielers unbestritten. Einzig Niko Kovac soll einen Verkauf im Winter kategorisch ablehnen. Doch was passiert, wenn die Mannschaft des Rekordmeisters Zuwachs aus London erhält - in Person von Christian Eriksen?

Der Däne giert nach Veränderung. Im Sommer läuft sein Vertrag bei Tottenham Hotspur aus. Eine angebotene Verlängerung hat der 27-Jährige abgelehnt. Folgerichtig wäre Eriksen im Sommer kostenlos zu haben. Auch ein Wechsel im Winter wäre finanziell stemmbar. Demnach sollen die Spurs 30 Millionen Euro als nötige Ablöse ausgerufen haben. Ein verlockendes Geschäft, doch die Bayern müssen sich auf namhafte Konkurrenz gefasst machen.

Christian Eriksen zum FC Bayern? Real Madrid wohl in der Pole Position

Wie die AS berichtet, sind neben den Münchnern auch Manchester United, Juventus Turin und Real Madrid an ihm interessiert. Die Königlichen sollen im Moment sogar die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben. Denn Eriksen kokettiert mit einem Wechsel nach Spanien, allerdings erst im Sommer. Zu diesem Zeitpunkt wäre er ablösefrei und würde in der Folge wohl ein üppigeres Handgeld einstreichen. Wohin es Eriksen ziehen wird, ist scheinbar noch offen. Ein Wechsel des 27-Jährigen gilt jedoch als wahrscheinlich.

