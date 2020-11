Bayern-Aufreger vor BVB-Spiel: David Alaba? Plötzlich doch wieder alles ganz anders

Der FC Bayern reist am am 7. Bundesliga-Spieltag zu Borussia Dortmund. Das Topspiel ist ein absoluter Klassiker, der stets viele Emotionen freisetzt. Die Stimmen zur Partie.

München - Wenn am Samstag der FC Bayern bei Borussia Dortmund antritt, schaut die Fußballwelt wieder in den Signal-Iduna-Park. Zwar dürfen wie schon im vergangen Mai keine Zuschauer ins Stadion, an Emotionen aber wird es dem Klassiker auch ohne die Unterstützung von den Rängen nicht fehlen.

Bei den Roten aus München bestimmte zuletzt die Personalie David Alaba die Schlagzeilen*. Der Rekordmeister* hatte kürzlich sein Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen, was für viel Aufregung sorgte*. Trotzdem siegte das Team von Trainer Hansi Flick* unter der Woche verdient mit 6:2 (2:1) beim FC Salzburg.

Auch der BVB* konnte in der Champions League* unter der Woche beim FC Brügge einen wichtige Dreier einfahren. Im Anschluss sorgte ein Interview von Erling Haaland allerdings für große Lacher*. Auch im Bundesliga*-Topspiel am Samstag wird es genügend Gesprächsbedarf geben.

Wir fassen die Stimmen und Reaktionen der Beteiligten auf Sky zusammen.

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern) vor der Partie bei Sky über ...

... die Partie: „Es sind die zwei besten Mannschaften Deutschlands. Wir waren zwar oft Deutscher Meister, aber der BVB auch. Inzwischen haben wir ein gutes Verhältnis - auch wenn es zwischendurch nicht immer so war.“

... Alaba: „Man sollte mit dem Thema unaufgeregt umgehen. Er ist zwölf Jahre beim FC Bayern, ein verdienter Spieler. Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, muss man einfach reden. Die Tür ist einen Spalt auf. Dann muss man schauen, dass man einen gesichtsschonenden Weg für beide Parteien findet.“ Zur Einordnung: Während der Woche hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic ebenfalls in einem Live-Interview bei Sky gesagt: „Ich weiß nicht mehr, wie wir zurück- und zusammenfinden sollen. Wir haben ein Angebot vorgelegt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass David uns verlassen wird.“

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) vor der Partie bei Sky über ...

... die Weltklasse von Joshua Kimmich: „Es hat etwas mit seiner Einstellung zu tun, er ist nie zufrieden mit sich. Er will jeden Tag besser werden - er ist noch lange nicht am Ende.“

... das Besondere des Klassikers: „Das sind die Spiele, die man als Fußballer und Trainer liebt. Das sind die besonderen Spiele, die will man natürlich gewinnen.“

... Leon Goretzka: „Er ist hier in der Ecke aufgewachsen, für ihn ist‘s ein Derby. Er tut uns gut, aufgrund seiner Aggressivität.“

... Risiko heute: „Meine Spieler können mutig sein. Sie haben Vertrauen in ihre Stärke. Wir wissen, dass das ganz Deutschland heute auf uns schaut - aber es geht um die Vormachtstellung im deutschen Fußball.“

Lucien Favre (Trainer BVB) vor der Partie bei Sky über ...

... die Vorfreude: „Wir freuen uns auf dieses Spiel! Wir kennen die Bayern und wissen, dass wir eine Top-Leistung bringen müssen.“

... Mats Hummels: „Er ist bei 100 Prozent! Er hat gestern ein bisschen trainiert und heute Morgen auch individuell.“

... Marco Reus: „Er muss wichtig sein. Er spielt im 4-2-3-1 auf seiner Position.“

