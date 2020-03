Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wurden erneut pikante Banner der Fans gezeigt. Nicht nur Rummenigge ging es an den Kragen.

Bundesliga : Der Konflikt zwischen Ultras und DFL spitzt sich ungebremst zu.

: Der Konflikt zwischen und spitzt sich ungebremst zu. Im Bundesliga-Topspiel wurden wieder pikante Banner gezeigt. Nicht nur Bayern-Boss Rummenigge ging es an den Kragen.

Jetzt haben sich auch Reinhold Beckmann und Wolfgang Bosbach zu der brisanten Thematik geäußert.

Update vom 8. März 2020, 13.32 Uhr:

Das Thema beherrscht weiter den deutschen Fußball. Ultra-Gruppierungen verschiedener Vereine sind seit Tagen in den Schlagzeilen. Der Affront zwischen Fans und dem DFB wurde heute auch im Sport1-Doppelpass diskutiert. Reinhold Beckmann sieht gar einen „Klassenkampf“ - „Einige wollen, dass die Stehplätze abgeschafft werden. Denjenigen empfehle ich einen Besuch bei Arsenal. Da ist ein Besuch im Finanzzentrum Londons atmosphärischer", sagte Beckmann.

"Man muss es den Ultras zugute halten, dass sie thematisieren und problematisieren. Es ist was in Bewegung. Ich finde nicht alles, was die Ultras machen, gut. Das Bild eines Fadenkreuzes geht nicht in unserer Zeit. Es gibt extrem unterschiedliche Auffassungen, wohin sich Fußball entwickeln soll."

Auch Wolfgang Bosbach, der ebenfalls zu Gast war äußerte sich auch zu der Thematik: „Viele Vereine freuen sich über eine aktiveFanszene. Da muss ich aber doch niemanden beleidigen oder bedrohen oder jemanden ins Fadenkreuz fassen. Es wäre gut, wenn der DFB sagen würde, dass er alle Menschen schützt, nicht nur Hopp. Jede Seite erzählt nur ihre Geschichte und lässt die Wahrheit wegfallen.“

Bei Bundesliga-Topspiel: Erneut brisante Banner in Kurve - nicht nur Rummenigge geht es an den Kragen

Update vom 7. März 2020, 19.00 Uhr: Im Bundesliga Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wurden erneut Banner gezeigt, bei denen prominente Gesichter des deutschen Fussballs nicht gut wegkommen. Mit der Aufschrift „Hässlichen Fratzen des Fussballs“ haben sich die Anhänger von Borussia Dortmund konkret gegen FC Bayern-Boss Rummenigge, Fritz Keller, Rainer Koch und Dietmar Hopp gewandt. Die Gesichter der Betroffenen sind oberhalb des Banners auf weiteren Bannern aufgezeigt.

+ Beim Topspiel machten die Dortmund-Fans schon zu Beginn auf sich aufmerksam. © dpa / Bernd Thissen

FC Bayern: Bayern-Boss Rummenigge von Ultras beschimpft

Erstmeldung vom 6. März 2020

München/Nürnberg - Die Wut der deutschen Ultras hat Karl-Heinz Rummenigge erreicht. Der Vorstandsboss des FC Bayern München wurde beim Zweitliga-Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 (0:3) von Club-Ultras übel beleidigt, mutmaßlich, weil der 64-jährige Funktionär zuletzt demonstrativ Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp den Rücken gestärkt hatte.

Karl-Heinz Rummenigge: Nürnberg-Ultras beleidigen Bayern-Boss

„Dietmar Hopp, Du bist nicht allein. Karl-Heinz Rummenigge könnte Dein Bruder sein!“, stand auf einem großen Spruchband in der Kurve der Clubberer. Ultras des FC Bayern hatten beim Auswärtsspiel in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim (6:0) Hopp als „Hurensohn“ diffamiert.`

+ Man kennt sich: Dietmar Hopp (li.) und Karl-Heinz Rummenigge. © AFP / DANIEL ROLAND

Entsprechend ist nun die Attacke der Nürnberger „Fans“ gegen Rummenigge einzuordnen. Es blieb nicht bei diesem Transparent, auf einem weiteren stand: „Hopp‘s Mutter - die Mutter aller Probleme.“

Karl-Heinz Rummenigge: Scharfe Attacke von FCN-Ultras?

Und auf noch einem Spruchband war zu lesen: „Bei einem alten, weißen Milliardär seid ihr betroffen.“ Die FCN-Ultras zeigten dazu lauter Plakate mit Stinkefingern drauf - Adressat diesmal: der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

2️⃣ Dietmar Hopp (dono do Hoffenheim), Karl-Heinz Rummenigge (CEO do Bayern München) e a DFB foram alvos de manifestos dos torcedores do 1. FC Nürnberg na partida contra o Hannover 96 que aconteceu há pouco. #FCNH96 pic.twitter.com/267Zk6gcWh — Fussball Brasil (@FussballBR) March 6, 2020

Der DFB hatte jüngst durch seine Sportgerichtsbarkeit eine Kollektivstrafe gegen den Anhang von Borussia Dortmund verhängt, danach hatte sich der lange schwelende Konflikt mit denUltras deutschlandweit wieder Bahn gebrochen.

Vor diesem Spieltag hatten Ultras verschiedener Lager sogar mit Spielabbrüchen in der Bundesliga gedroht.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Wie reagieren die Ultras auf Rummenigge?

Rummenigge wiederum hatteHopp nach den Vorfällen von Sinsheim als „Ehrenmann“ bezeichnet. Die organisierte Nürnberger Fanszene antwortet darauf mit einem weiteren Banner: „Kalles Ehrenmänner - unsere Feinde! Solidarität mit allen Ultras.“

Am Sonntag empfängt der FC Bayern den FC Augsburg (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) zum bayerischen Derby. Man darf gespannt sein, wie die Bayern-Ultras Rummenigge in der Allianz Arena* begrüßen werden.

pm