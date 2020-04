Hammer beim FC Bayern: Verein bindet Leistungsträger langfristig

Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen und bindet einen Leistungsträger langfristig. Der Youngster unterschreibt bis 2025.

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Alphonse Davies langfristig

verlängert den Vertrag mit langfristig Der Youngster unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2025

Der Linksverteidiger ist unter Coach Hansi Flick Stammspieler

München - Der FC Bayern macht trotz der Corona-Krise Nägel mit Köpfen. Vor einigen Wochen wurde Hansi Flick mit einem Cheftrainer-Vertrag ausgestattet. Kurz darauf wurde der Kontrakt mit Thomas Müller bis 2023 verlängert - und nun legen die Bayern nach.

Alphonso Davies unterschreibt einen neuen, langfristigen Vertrag an der Säbener Straße. Sein ursprüngliche Papier war bis 2023 gelaufen, das neue gilt nun bis 2025. Das verkündete der Rekordmeister am Montagabend auf Twitter.

Davies erkämpfte sich in dieser Saison unter Hansi Flick einen Stammplatz als Linksverteidiger und absolvierte 21 Spiele in der Bundesliga. „Ich freue mich sehr, dass sich der FC Bayern und Alphonso langfristig binden“, schwärmt Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom Youngster: „Alphonso passt mit seiner Geschwindigkeit, seiner Spielfreude und seiner professionellen Einstellung ideal zu unserer Mannschaft. Auch menschlich ist er ein Gewinn. Wir alle haben hier die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Alphonso seine sehr guten Leistungen weiter stabilisiert, dass er die nächsten Entwicklungsschritte genauso konzentriert und mutig setzt wie bisher.“

Alphonso Davies verlängert: Oliver Kahn schwärmt

Auch Vorstand Oliver Kahn ist vom Kanadier angetan. Insbesondere die permanent starken Leistungen seien verblüffend. „Alphonso Davies ist ein Spieler, der schon in jungem Alter ein hohes Leistungsniveau erreicht hat, und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial in sich hat. Wer bereits in so jungen Jahren beim FC Bayern konstant auf Top-Niveau spielen kann, kann eine große Karriere vor sich haben.“

Und weiter: „Wir sind alle glücklich, ihn langfristig bei uns zu haben. Er bringt unglaublich viel mit, und wir sind sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden.“

smk