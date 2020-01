Hakimi zu den Bayern? Kimmich würde Transfer begrüßen: „Was man sagen kann, ist, dass...“

Der FC Bayern soll sich nach Borussia Dortmunds Achraf Hakimi erkundigt haben. Joshua Kimmich zeigt sich einer möglichen Verpflichtung des Marokkaners nicht abgeneigt.

Update vom 7. Januar, 10.45 Uhr: Lukas Klostermann (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (AS Monaco) oder doch Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)? Zumindest Letzterer hat in den Spielzeiten bewiesen, dass er auch auf höchster internationaler Ebene mit den Besten der Welt mithalten kann. Auch Joshua Kimmich blieb das nicht unbemerkt, wie er in einem Interview mit Sky verriet.

Die Leihe des flinken und dribbelstarken Marokkaners läuft im kommenden Sommer beim Ligakonkurrenten aus Dortmund aus. Nicht nur deshalb wäre Hakimi für Kimmich eine geeignete Option: „Er ist ein sehr dynamischer Spieler, der schon links hinten und rechts hinten gespielt hat und auch offensiv das eine oder andere Spiel bei Dortmund gemacht hat“, hob Kimmich, der von FCB-Coach Hansi Flick vorzüglich im Zentrum eingesetzt wird, hervor.

Nach dem Abgang des Brasilianers Rafinha und dem Verletzungspech in der Defensive drückt der Schuh auf der Position des Rechtsverteidigers bei den Münchnern - ebenso in der Offensive, wo sich eine zeitnahe Verpflichtung des Wunsch-Transfers Leroy Sané von Manchester City zerschlagen haben könnte. Ein Teamkollege bestätigte ebenfalls Kontakt zu den Münchnern.

Mit einer möglichen Verpflichtung Hakimis würde der deutsche Rekordmeister gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie Kimmich findet: „Es ist immer ein Vorteil, Spieler zu holen, die auch variabel einsetzbar sind. Somit ist man immer flexibler“, sagte der 24-Jährige und fügte lobend an: „Was man sagen kann, ist, dass er es bei Dortmund richtig stark macht.“

Erstmeldung: Spektakuläres Gerücht aus Spanien! FC Bayern erkundigt sich nach BVB-Supertalent

München - Dass der FC Bayern gerne noch einen Außenverteidiger hätte, ist nun kein großes Geheimnis. Selbst Trainer Hansi Flick äußerte sich kürzlich diesbezüglich fast schon fordernd. „Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten“, sagte der FCB-Coach zum Auftakt des Trainingslagers in Doha.

Flick möchte Joshua Kimmich gerne dauerhaft im Mittelfeldzentrum einsetzten und würde sich daher über einen neuen Außenverteidiger freuen. Zuletzt wurden Lukas Klostermann (RB Leipzig) und Benjamin Henrichs (AS Monaco) gehandelt.

FC Bayern: Kommt ein BVB-Star als neuer Rechtsverteidiger?

Doch nun tut sich offenbar ein ganz neuer Name auf, den man so nicht zwingend auf dem Zettel hatte! So ist der FC Bayern München laut einem Bericht der spanischen Zeitung Marca zufolge an BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi interessiert.

Die Münchner sollen bei Real Madrid wegen des nach Dortmund ausgeliehenen Spielers nachfragt haben, schreibt das Blatt ohne Quellenangabe.

Der 21 Jahre alte Hakimi hat in Madrid einen Vertrag bis 2022 und spielt seit Sommer 2018 für Borussia Dortmund. In dieser Spielzeit überzeugte der Marokkaner mit teils bärenstarken Leistungen.

FC Bayern/Achraf Hakimi: FCB erkundigt sich bei Real Madrid nach BVB-Youngster

In der Liga kam Hakimi in allen 17 Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete sechs Tore vor. In der Champions League lief es für den pfeilschnellen Youngster noch besser. Dort war er in sechs Spielen gar vier Mal erfolgreich. Vor allem seine Leistung mit einem Doppelpack beim 3:2-Comeback-Sieg des BVB gegen Inter Mailand war schlichtweg überragend.

Hakimi kann nicht nur als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden, sondern auch auf der offensiven Außenbahn sowie als Linksverteidiger.

Inwieweit ein Transfer realistisch ist, bleibt abzuwarten. Erst kürzlich gab es das Gerücht aus Spanien, dass Cristiano Ronaldo gerne zum FC Bayern wechseln würde.

Darüberhinaus gibt es Neuigkeiten zum möglichen Transfer von Leroy Sané an die Säbener Straße. Derweil haben die Bundesliga-Stars Robert Lewandowski zum besten Spieler der Hinrunde gewählt.

