FC Bayern durchbricht zum 123. Geburtstag die nächste Schallmauer

Von: Christoph Klaucke

300.000 Mitglieder, 123. Geburtstag und wieder Tabellenführer. Der FC Bayern hat rund um den Sieg gegen Union Berlin gleich dreifach Grund zum Jubeln.

München – Er wächst und wächst und wächst. Der FC Bayern wird immer größer – was die Anzahl seiner Mitglieder angeht. Der Verein kann sich auch in Zukunft auf seine Fans verlassen und durchbricht zum 123. Geburtstag die nächste Schallmauer.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 in München Mitglieder: ca. 300.000 Präsident: Herbert Hainer Ausrüster: Adidas

300.000 Mitglieder: FC Bayern beschenkt Jubiläums-Fan

Der FC Bayern hat am Wochenende die Marke von 300.000 Mitgliedern durchbrochen. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin ehrte Präsident Herbert Hainer mit seinen Vizepräsidenten Professor Dr. Dieter Mayer und Walter Mennekes auf dem Rasen der Allianz Arena Isabelle Gütlein als das historische 300.000. Mitglied des deutschen Rekordmeisters. Die Münchnerin erhielt ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes Trikot mit der Rückennummer 300.000.

„Wir sind wirklich stolz, dass wir diese Schallmauer von 300.000 durchbrochen haben und sind damit mit Abstand der mitgliederstärkste Klub der Welt“, sagte Hainer. Es folgen mit gehörigem Abstand der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon mit 267.000 Mitgliedern sowie Borussia Dortmund als Dritter mit 168.163 Mitgliedern. Gütlein war sichtlich stolz in den Verein einzutreten.

Der FC Bayern durchbricht zum 123. Geburtstag die nächste Schallmauer. © Ulrich Wagner/Imago

„Ich bin schon immer Fan, es ist der beste Klub der Welt. Es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich will öfter ins Stadion gehen und den Klub unterstützen, deshalb bin ich jetzt Mitglied geworden“, erklärte die junge Frau.

„300.000 Mitglieder – das ist weltweit eine einzigartige Marke, auf die wir als FC Bayern sehr stolz sein können. Damit festigt unser Club seine Position als mitgliederstärkster Verein. Die FC-Bayern-Familie wächst, das freut uns, denn unsere Mitglieder und Fans sind das, um was sich bei uns alles dreht“, erklärte Hainer in einer Pressemitteilung. „Vielen Dank an alle für diesen großartigen Zuspruch. Der FC Bayern nimmt Rekorde auch immer als Ansporn, niemals nachzulassen.“

FC Bayern jubelt gegen Union – und sendet Botschaft nach Dortmund

Der FC Bayern ist derweil auch sportlich wieder in der Spur und feierte nach dem bitteren 2:3 in Mönchengladbach einen 3:0-Sieg gegen Verfolger Union Berlin. Damit beschenkten sich die Münchner gleich selbst zum 123-jährigen Bestehen am Montag, dem 27. Februar. Die Bayern holten sich zudem die Tabellenführung zurück. An ein lautes „Heja BVB“ glaubt derzeit kaum jemand, wenn die Dortmunder am 1. April in der Allianz Arena gastieren. (ck)