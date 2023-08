„Noch keine Einigung“ – Tuchel bringt bei Kane-Krimi Licht ins Dunkle

Von: Florian Schimak

Teilen

Endlich geht‘s beim FC Bayern wieder los. Die PK mit Thomas Tuchel vor dem Supercup am Samstag wird mit Spannung erwartet – natürlich wegen Harry Kane.

+++ 13.56 Uhr: Jamal Musiala spielt eine starke Vorbereitung, nachdem er in der Rückrunde nach der WM bis zu seinem Treffer in Köln weniger zu überzeugen wusste. Was sagte Tuchel über ihn? „Ich mag Jamal sehr, weil er hochtalentiert ist, weil er Sachen in unser Spiel bringt, mit seinen Drehungen, seine langen Schritte. Ich bin sehr glücklich, dass er hier ist. Er ist ein ruhiger, zurückhaltender, höflicher Mensch. Bei ihm sind da keine Limits, er ist noch jung.“

+++ 13.42 Uhr: Neben dem Kane-Krimi gibt‘s ja auch noch das Torhüter-Dilemma beim FC Bayern. Was ist nach dem Abgang von Yann Sommer nun der Plan? „Das ist extrem komplex. Wir suchen jemand, der das Potenzial und die Möglichkeit hat, für den FC Bayern zu spielen und wenn Manuel zurückkommt, dann seinen Stolz schlucken kann und Teamplayer genug ist, Manu als Nummer eins zu akzeptieren. Was eindeutig ist, ist, dass wir zu weniger Torhüter haben, die konkurrenzfähig sind. Wir hatten einigen Kandidaten, sind da aber zu keinem Abschluss zu kommen. Aber bis Manuel in den nächsten Wochen ins Mannschaftstraining einsteigt, ist das natürlich zu wenig. Ich möchte Manu keinen Druck machen. Es war ein kleiner Eingriff, der eine Schmerzproblematik gelöst hat. Meine Erfahrung ist, dass dieser Eingriff ein großer Schritt nach vorne war. Wir sprechen da von ein paar Wochen, bis er wieder auf dem Platz stehen wird. Aber wir brauchen neben Sven Ulreich noch einen Keeper, mit dem wir die Zeit überbrücken. Daran arbeiten wir.“

+++ 13.40 Uhr: Welche Spieler fallen aus? Wer ist fit? „Choupo und Thomas waren heute im Training. Sie hatten aber nur drei Einheiten mit dem Team zuletzt, aber immerhin sind sie beschwerdefrei. So sind sie Kandidaten für den Kader, aber mal sehen. Vielleicht bekommen sie noch einmal mehr Raum, um individuell zu arbeiten.“

+++ 13.38 Uhr: Also aus der Traum vom Kane-Debüt beim Supercup. Wer startet nun als Mittelstürmer? „Mathys steht aktuell zur Verfügung. Er hat die Chance genutzt und arbeitet weiter hart im Training, was er auch muss. Ihm fehlen Tore, obwohl das eigentlich seine Stärke ist. Er hat große Chancen morgen zu beginnen, aber es ist noch etwas Zeit.“

„Noch keine Einigung“ – Tuchel bringt bei Kane-Krimi Licht ins Dunkle

+++ 13.33 Uhr: Es geht los! Was ist der Stand bei Harry Kane? Der Spieler soll in London auf den Abflug warten. „Ihr wisst offenbar mehr als ich, wo er gerade ist. Aktuell kann ich nichts sagen, weil er noch nicht mein Spieler ist. Es gibt noch keine Einigung. Wir arbeiten unter Hochdruck, ihn zu verpflichten. So hart das jetzt auch klingt.“

+++ 13.19 Uhr: So, knapp zehn Minuten haben wir noch. Dann sollte Trainer Thomas Tuchel gemeinsam mit Pressesprecher Dieter Nickles im Pressestüberl an der Säbener Straße aufschlagen.

Update vom 11. August, 12.21 Uhr: In knapp einer Stunde geht die Bayern-PK mit Thomas Tuchel los. Wir sind gespannt, ob es überhaupt eine Frage gibt, die nicht Harry Kane betreffen wird. Es gibt ja im Kader der Münchner einige offene Baustellen. Beispielsweise Thomas Müller oder Manuel Neuer.

Erstmeldung vom 11. August, 10.34 Uhr:

München – Am Samstag startet der FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) in die Saison 2023/24. Am Tag davor gibt‘s die obligatorische Pressekonferenz mit Coach Thomas Tuchel.

Harry Kane (r.) könnte bereits am Samstag mit dem FC Bayern unter Thoams Tuchel auf Torejagd gehen. © IMAGO IMAGES / Propaganda Photo / John Barry

FCB-PK live: Stürmt Kane schon am Samstag im Bayern-Trikot, Herr Tuchel?

Allerdings wird‘s in dieser vermutlich eher weniger um Partie mit dem amtierenden Pokalsieger aus Leipzig gehen – denn Harry Kane ist im Anflug! In einer endlosen Saga haben sie alle Beteiligten am Freitagmorgen auf einen Transfer des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft geeinigt.

Wird er am Samstagabend in der Allianz Arena bereits im Kader stehen? Und generell: Wie will Tuchel sein Team beim ersten Härtetest der Saison aufstellen? All diese Fragen wird der Bayern-Trainer am Freitag ab 13.30 Uhr im Pressestüberl an der Säbener Straße beantworten. Im Live-Ticker verpassen Sie nichts. (smk)