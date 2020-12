FC Augsburg gegen Schalke 04 live im TV und Stream: Infos zur Übertragung plus Aufstellungen

Neuer Spieltag, neue Chance für den FC Schalke 04 die lange Sieglosserie zu beenden. Das Duell gegen den FC Augsburg wird live im TV und Stream übertragen.

Gelsenkirchen - Alles hat ein Ende. Auch die Sieglosserie des FC Schalke 04 in der Bundesliga? 26 Spiele am Stück hat S04 nicht mehr gewonnen. Die Folge: Abstiegskampf in der abgelaufenen Spielzeit, Tabellenplatz 18 in der laufenden Saison. Möglicherweise gelingt am Sonntag gegen den FC Augsburg der berühmte Befreiungsschlag. Ausgerechnet gegen den Ex-Klub von Trainer Manuel Baum, wie WA.de* berichtet.

Die Personalsituation bei Schalke 04 hat sich mit Blick auf die anstehende Aufgabe ein wenig entspannt. Manuel Baum kann zahlreiche Rückkehrer in seinem Aufgebot begrüßen. Zwei von ihnen könnten es gleich in die Aufstellung von S04 schaffen. Der 1.. Bundesliga-Spieltag mit FC Augsburg gegen Schalke 04 wird live im TV und Stream übertragen.