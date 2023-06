FC Arsenal blitzt mit Rice-Angebot ab: Neue Chance für den FC Bayern?

Von: Sascha Mehr

Könnte der FC Bayern München doch noch eine Chance bei Declan Rice haben? Der FC Arsenal ist mit einem Angebot bei West Ham abgeblitzt.

München/London – Der FC Bayern plant nach einer schwachen Saison, an deren Ende lediglich die deutsche Meisterschaft heraussprang, einen Umbruch im Kader. „Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch nichts ausgegeben. Wir haben die bisherigen Transfers ablösefrei getätigt. Unsere Scouts und Verantwortlichen arbeiten an vielen Spielern und sind in Gesprächen, damit wir am Ende die richtige Wahl treffen“, sagte Präsident Herbert Hainer kürzlich bei BildTV und kündigte eine Transferoffensive an.

Declan Rice Geboren: 14. Januar 1999 (Alter 24 Jahre), Kingston upon Thames, Vereinigtes Königreich Verein: West Ham United Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern treibt Kaderplanung voran

Unter anderem im Sturm sucht der FC Bayern dringend Verstärkungen. Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Victor Osimhen (SSC Neapel) wurden beim deutschen Rekordmeister zuletzt gehandelt. Für den frisch gebackenen Serie A-Meister Osimhen soll der FCB sogar ein Angebot über 100 Millionen Euro planen.

Doch nicht nur im Angriff ist der FC Bayern offenbar bereit, eine dreistellige Millionensumme auf den Tisch zu legen, sondern auch beim defensiven Mittelfeldspieler Declan Rice. Der amtierende Conference-League-Sieger mit West Ham United gilt als Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Dass Rice über den Sommer hinaus bei West Ham bleibt, gilt mittlerweile als ausgeschlossen. „Ich denke, das sollte sein letztes Spiel gewesen sein. Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg“, sagte der Klub-Vorsitzende David Sullivan dem Sender talkSport nach dem Sieg im Finale der Conference League über den AC Florenz.

FC Bayern ohne Chance bei Rice

Der FC Bayern gilt aber nicht als Favorit auf eine Verpflichtung. In der Pole Position befindet sich Premier League-Klub FC Arsenal, der bereits ein Angebot in Höhe von umgerechnet 93 Millionen Euro für Rice abgegeben haben soll, das West Ham aber abgelehnt hat, wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet.

Die „Hammers“ fordern offenbar mindestens 116 Millionen Euro, Arsenal muss sein Angebot also nachbessern. Der FC Bayern hat dagegen trotz des abgelehnten Angebots keine realistische Chance bei Rice, der lieber in der englischen Premier League und auch in London bleiben will. (smr)