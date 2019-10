Ex-Nationalspieler tot mit nur 31 Jahren - Am Sonntag saß er noch auf der Bank

Der ehemalige nigerianische Nationalspieler und Süper-Lig-Profi Isaac Promise ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das betätigte jetzt der Klub des Stürmers.

Austin - Der ehemalige nigerianische Nationalspieler und Kapitän der Olympia-Mannschaft von 2008 Isaac Promise ist tot. Der Rechtsaußen verstarb am Mittwochabend in seinem Haus in Austin, Texas im Alter von nur 31 Jahren. Promise stand zuletzt beim US-amerikanischen Zweitligisten Austin Bold FC unter Vertrag und saß noch am Sonntag beim Spiel seines Teams gegen die Portland Timbers II 90 Minuten auf der Bank.

Isaac Promise ist tot - langjähriger Süper-Lig-Profi stirbt mit 31 Jahren

Wie Klub-Chef Bobby Epstein mitteilte, war der 31-Jährige am Mittwoch in seinem privaten Fitnessraum zusammengebrochen. Die genaue Todesursache sei zwar noch unklar, aber ein Fremdverschulden sein momentan auszuschließen, berichtet die Polizei. Epstein verabschiedete sich im Namen seines Vereins via Twitter von dem Nigerianer: „Die größte Niederlage, die eine Mannschaft erleiden kann, ist nicht auf der Anzeigetafel, sondern der Tod eines Mitspielers. Mit Schock und Trauer bestätigen wir den plötzlichen Tod von Promise Isaac.“

Austin Bold FC is heartbroken by the death of Isaac Promise, who passed away on Wednesday night.



Isaac Promise: 1987-2019



Auch der nigerianische Fußballverband verabschiedete sich von Promise, der die Olympia-Mannschaft der Super Eagles 2008 in Peking als Kapitän zur Silbermedaille führte. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie. Möge seine Seele in Frieden Ruhen. Auch Anton Ferdinand, der Bruder von ManU-Legende Rio Ferdinand, gedachte seinem ehemaligen Mannschaftskameraden auf Instagram. „Ich bin schockiert. Du warst mein Zimmergenosse bei Atalyaspor. Ruhe in Frieden mein Bruder“.

Isaac Promise gestorben - Am Samstag spielt seine Mannschaft wieder

Der Nigerianer verbrachte den Großteil seiner Fußballer-Karriere in der türkischen Süper Lig und kam dabei auf 66 Tore in 271 Spielen. Die meisten Spiele bestritt der Offensiv-Spieler dabei für Genclerbirligi Ankara, ehe er 2018 nach Nordamerika wechselte. Für den Austin Bold FC traf Promise in 22 Spielen viermal ins gegnerische Tor. Am Samstag bestreitet Austin das letzte Saison-Spiel. Dann leider ohne Promise.

