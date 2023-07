Robert Lewandowski trifft Hollywood-Traumpaar – Reaktion von Frau Anna verblüfft

Von: Christoph Klaucke

Robert Lewandowski ist mit dem FC Barcelona auf US-Tour. Der Ex-Bayern-Stürmer traf in Kalifornien auf das Hollywood-Traumpaar Penélope Cruz und Javier Bardem.

Barcelona – Während sich der FC Bayern in Asien auf die neue Saison vorbereitet, befindet sich der FC Barcelona auf seiner Marketing-Tour durch die USA. Nachdem der spanische Meister im Vorjahr an der Ostküste zu Besuch gewesen war, geht es diesen Sommer an die Westküste mit Stationen in Kalifornien, Dallas und Las Vegas. Mittendrin Robert Lewandowski – der Ex-Bayern-Stürmer machte eine prominente Bekanntschaft.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Vereine: FC Barcelona, FC Bayern, Borussia Dortmund Gehalt: 23 Millionen EUR (2022) Ehepartnerin: Anna Lewandowska (verh. 2013)

Lewandowski verliert mit Barcelona Testspiel gegen Arsenal: Hollywood-Traumpaar schaut zu

Der FC Barcelona bestritt am Mittwochabend im SoFi Stadium in Inglewood sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison und kassierte eine 3:5-Niederlage gegen den FC Arsenal. Robert Lewandowski hatte die Katalanen beim Debüt von Nationalspieler Ilkay Gündogan zunächst in Führung gebracht, doch die Gunners drehten die Partie. DFB-Star Kai Havertz traf zum zwischenzeitlichen 2:2.

Nach dem Spiel hatte Lewandowski trotzdem gut lachen, das lag aber nicht daran, dass der Torjäger sich über seinen eigenen Treffer freute. Der Pole, der den FC Bayern vor einem Jahr Richtung Barcelona verlassen hatte, traf nach getaner Arbeit auf das spanische Hollywood-Traumpaar Penélope Cruz und Javier Bardem. Das Schauspiel-Ehepaar ist wie die Lewandowskis seit 13 Jahren verheiratet und lebt in Los Angeles.

Robert Lewandowski trifft das Hollywood-Traumpaar Penélope Cruz und Javier Bardem. © Robert Lewandowski/Instagram/ActionPictures/Imago

Robert Lewandowski posiert mit Penelope Cruz und Javier Bardem

Lewandowski teilte auf Instagram ein Foto von sich mit Penélope Cruz und Javier Bardem. Der 34-Jährige nimmt die beiden in den Arm, während im Hintergrund die leeren Ränge im Stadion zu sehen sind. Alle drei lächeln stolz in die Kamera.

„Was für ein unglaubliches Treffen! Es war mir eine Ehre“, schreibt Lewandowski zu dem Erinnerungsfoto. Das Bild mit den drei Superstars geht um die Welt und heimst fast 400.000 Likes ein. Auch Anna Lewandowska kommentiert das Treffen ihres Ehemanns mit der beliebten Schauspielerin und dem charismatischen Charakterdarsteller.

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski trifft Hollywood-Traumpaar – Reaktion von Frau Anna verblüfft

Die Ehefrau von Lewandowski reagiert mit drei Emojis mit Herzen statt Augen. Anna Lewandowska ist in Barcelona geblieben und kümmert sich um die beiden Töchter, von Eifersucht keine Spur.

Während der FC Bayern im Transferpoker um Wunschstürmer Harry Kane vor einem Durchbruch stehen könnte, gibt es Gerüchte um einen Wechsel von Lewandowski nach Saudi-Arabien. Nach Informationen des Journalisten Ben Jacobs von CBS soll Lewandowski, der in Barcelona noch einen Vertrag bis 2026 hat, kommenden Sommer das oberste Ziel der Saudi Pro League sein. Unterdessen wurde ein deutsches Trainer-Juwel wegen Saudi-Verhandlungen 48 Stunden vor Saisonstart rausgeworfen. (ck)