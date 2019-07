Live-Ticker: Eintracht Frankfurt will nächste Europa-League-Party feiern

Nach ihrem Auftaktsieg gegen Flora Tallinn in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League wollen die Hessen im Rückspiel vor heimischer Kulisse den Sack zumachen.

Eintracht Frankfurt - FC Flora Tallinn, Anstoß: 1. August 20.30 Uhr (MESZ)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt: Wiedwald - Abraham, Hasebe, Ndicka - Kohr, Torro - da Costa, Kostic - Gacinovic - Joveljic, Paciencia - Trainer: Hütter Voraussichtliche Aufstellung Flora Tallinn: Igonen - Kams, Kuusk, Pürg, Järvelald - Liivak, Kreida - Ainsalu, Miller, Vassiljev - Sorga - Trainer: Henn Tore:

Frankfurt - Raus aus dem Trainingslager in Österreich, rein in das nächste Pflichtspiel in Frankfurt am Main. Nach dem 2:1-Auftaktsieg der Frankfurter Eintracht in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League wartet nun das Rückspiel gegen den FC Flora Tallinn vor heimischer Kulisse auf die Hessen. Über 40.000 Fans werden im Waldstadion wieder eine riesige Europa-League-Party feiern – und die Eintracht wird hoffentlich in die nächste Qualifikationsrunde einziehen.

Das erste Pflichtspiel am vergangenen Donnerstag kam für die Frankfurter früh. Doch das Team von Trainer Adi Hütter meisterte seine Aufgabe – so gut wie in dieser frühen Phase der Vorbereitung eben möglich – und konnte das Spiel mit 2:1 gewinnen*. Die Hessen dürften deshalb etwas entspannter in die Rückrunden-Partie gehen.

Ante Rebic plagen Rückenprobleme – Neuzugang Dejan Joveljic in die Startelf?

Dabei müssen sie wahrscheinlich auf Ante Rebic verzichten, der Sonntag und Montag im Trainingslager nicht mit der Mannschaft trainiert hatte und das Training am Dienstag nach nicht mal 30 Minuten wieder abbrechen musste. Rebic plagen Rückenprobleme.*

Und aufgrund des noch nicht so gut besetzen Sturms der Frankfurter* kann Hütter kein großes Risiko eingehen. Für Rebic könnte Neuzugang Dejan Joveljic in die Startelf vorrücken. Neben ihm dürfte Goncalo Paciencia gesetzt sein.

Flora Tallinn mitten im Spielbetrieb – Eintracht Frankfurt klarer Favorit

Aber auch für Flora Tallinn ist noch nicht alles verloren. Die Esten könnten mit einem Sieg die Hessen sogar noch aus dem Rennen werfen. Das gilt allerdings als unwahrscheinlich, die Eintracht geht als klarer Favorit in die Partie.

Tallinn ist mitten im Spielbetrieb. Da Estland seine Spieljahre kalendarisch zwischen März und November austrägt, liegen hinter dem elfmaligen Meister und siebenfachen Pokalsieger bereits 20 Ligaspiele. Die Bilanz aktuell: 61 Tore (die zweitmeisten), 14 Gegentore (die wenigsten) und mit 52 Punkten Tabellenführer.

Von Melanie Gottschalk

