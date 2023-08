Kurios: VfB sucht jetzt den etwas anderen Top-Transfer

Von: Dominik Grill

Teilen

Die Fans des VfB Stuttgart hätten wohl nichts gegen einen Neuzugang mit dem Namen „Niksc“. © Tom Weller/dpa

Mit der Leihe von Jermain Nischalke gelingt dem BVB ganz nebenbei ein PR-Coup. Beim VfB hält man bereits nach einem Pendant Ausschau.

Mehr zum Thema Spielberechtigung per Geburtsurkunde: VfB sucht jetzt speziellen Neuzugang

Stuttgart - Die Dortmunder haben die Schwaben inspiriert, wie ein Video zeigt. BW24 erklärt, warum der VfB Stuttgart jetzt auf der Suche nach einem speziellen Neuzugang ist.

Hintergrund ist ein vom VfB veröffentlichter Clip, bei dem unter anderem SpongeBob Schwammkopf eine Rolle spielt. Dabei geht es um einen amüsanten Seitenhieb in Richtung des Erzrivalen Karlsruhe.

Auf solche Duelle müssen sich die beiden Fanlager aktuell begrenzen, denn sportlich spielen die Klubs in unterschiedlichen Klassen. Der KSC ist im deutschen Unterhaus bereits in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag gewannen die Badener 3:2 beim VfL Osnabrück, am zweiten trennten sie sich 2:2-Unentschieden im Heimspiel gegen den Hamburger SV.

Für den VfB beginnt am Samstag (12. August, 13 Uhr/Sky) die Pflichtspielsaison im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen.