Lazio Rom gegen den BVB im Live-Ticker: Gegen Ciro Immobile in der Champions League

Endlich rollt in der Champions League wieder der Ball. Am 1. Spieltag gastiert der BVB in Italien bei Lazio Rom. Hier geht es zum Live-Ticker.

Es ist ein Wiedersehen, wie RUHR24.de* berichtet. Der BVB reist am Dienstag (20. Oktober) in die italienische Hauptstadt und trifft in der Champions League auf Lazio Rom mit Ciro Immobile*. Der italienische Stürmer hat in der Saison 2014/2015 in Dortmund gespielt und wurde als Nachfolger von Robert Lewandowski geholt. Das hat jedoch nicht funktioniert.

Mittlerweile aber hat sich Ciro Immobile zu einem europäischen Superstar entwickelt. Das Spiel Lazio Rom gegen den BVB können Fans im TV und Stream am Dienstag (20. Oktober)* verfolgen. Der BVB ist zusammen mit Lazio Rom, Zenit St. Petersburg und dem FC Brügge in einer Gruppe und geht als Favorit in dieser Gruppe in die Saison.