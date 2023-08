Erstes Kane-Opfer? Inter offenbar scharf auf Bayern-Stürmer

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern hat mit Harry Kane seinen Wunschstürmer bekommen. Flieht deswegen ein anderer Angreifer nach Italien?

München – Nach wochenlangem Poker ist er endlich da: Harry Kane ist seit Samstag ein Spieler des FC Bayern. Auch wenn das Debüt noch am selben Tag gegen RB Leipzig im Supercup ordentlich in die Hose ging, hat der deutsche Rekordmeister seine neue Nummer neun gefunden.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (34 Jahre alt) in Hamburg Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 5 Millionen Euro

Kane bekommt Einsatzgarantie von Thomas Tuchel

„Er spielt jedes Spiel, fertig, aus. Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen“, bekräftigte FCB-Coach Thomas Tuchel zugleich nach der Klatsche im Supercup. Bei einer Ablösesumme von weit über 100 Millionen Euro eine durchaus verständliche Aussage.

Blickt man auf die überschaubare Verletzungshistorie von Kane in den vergangenen Jahren und die Aussagen Tuchels, dürfte es für die weiteren Stürmer im Kader des FC Bayern schwer werden, auf ausreichend Spielpraxis zu kommen. Insbesondere Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting dürften sich hier angesprochen fühlen.

Eric Maxim Choupo-Moting soll das Interesse von Inter Mailand geweckt haben. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Choupo-Moting bremsen Verletzungen in der Vorbereitung aus

Letzterer wird jetzt mit einem italienischen Top-Klub in Verbindung gebracht. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport ist Choupo-Moting ein Kandidat bei Inter Mailand. Die Nerazzurri sind auf der Suche nach einem Nachfolger für das abgewanderte Sturm-Duo Edin Dzeko und Romelu Lukaku.

Dabei hat der Kameruner eigentlich erst im März seinen Vertrag an der Säbener Straße für die kommende Saison verlängert. Seitdem haben sich aber die Vorzeichen beim FC Bayern. Zum einen natürlich wegen der Ankunft von Harry Kane, zum anderen verpasste Choupo-Moting nahezu die komplette Vorbereitung aufgrund von Verletzungen. Es scheint, als hätte in dieser Zeit Youngster Tel, der sich nach dem Leipzig-Spiel rassistischen Äußerungen ausgesetzt sah, dem Routinier den Rang abgelaufen.

Der FC Bayern könnte daher durchaus gesprächsbereit sein, was einen Verkauf seines Stürmer-Backups angeht. Immerhin hat Choupo-Moting laut transfermarkt.de noch einen Marktwert von fünf Millionen Euro und könnte so zumindest einen kleinen Teil der Kane-Ablöse wieder in die Kassen des FCB spülen. (kk)