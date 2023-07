Eintracht-Trainer Toppmöller mit erstem Test zufrieden – zwei Stars spielen sich in den Vordergrund

Von: Christoph Gschoßmann

Die Stars schießen sich warm: Eintracht Frankfurt überzeugt unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller in einem ersten Test.

Frankfurt/Main – Die Toppmöller-Eintracht steht für Erfolg und Tore: Das war in Frankfurt nicht nur oft unter Klaus Toppmöller in den 1990ern so, sondern auch unter Dino Toppmöller beginnt die neue Saison mit einem 15:1 (5:1)-Kantersieg. Der neue Coach fand nach dem ersten Test von Eintracht Frankfurt nur lobende Worte für seine Mannschaft. „Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns, die den Jungs schon einiges abverlangt hat. Sowohl physisch als auch für den Kopf. Wenn man das berücksichtigt, war das eine sehr ordentliche Leistung. Die Jungs haben sich gut präsentiert und wollten sich zeigen“, sagte der neue Übungsleiter des hessischen Fußball-Bundesligisten nach dem Erfolg am Samstag (15. Juli 2023) beim Gruppenligisten FSV Braunfels.

Eintracht Frankfurt Gegründet 8. März 1899 Vereinsfarben Rot-Schwarz-Weiß Größte Erfolge Deutscher Meister, 5 x DFB-Pokal-Sieger, 2 x UEFA-Cup-/Europa-League-Sieger

Toppmöller atmet auf: Keine Verletzten bei Testspiel

Vor 6500 Zuschauern in Wetzlar war der Auftakt der Tour „Eintracht in der Region“, die am Dienstag beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger fortgesetzt wird. Toppmöller wollte „Spielaktivität und Tore sehen – das ist uns gelungen. Insgesamt war das ein runder Tag. Neben der ordentlichen Leistung haben wir keine Verletzten zu beklagen, und die Zuschauer sind ebenfalls auf ihre Kosten gekommen.“

Vor allem die zweite Reihe durfte glänzen, denn die Nationalspieler waren noch abwesend. Besonders der im Vorjahr nach Belgien verliehene Jens Petter Hauge mit zwei Toren vor der Pause und Paxten Aaronson mit vier Treffern in Halbzeit zwei nutzen die Gelegenheit, sich zeigen zu können. „Die Spieler konnten Akzente setzen und zeigen, dass sie da sind, auch wenn in der kommenden Woche die Nationalspieler zurückkehren“, sagte Toppmöller.

Frankfurts neuer Trainer Dino Toppmöller sah einen Kantersieg seiner Mannschaft. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand

Pflichtspielstart in Leipzig im DFB-Pokal

Komplett sind die Frankfurter wieder am Montag. Dann wird sich zeigen, ob die Etablierten aus dem Vorjahr neue Konkurrenz im Kampf um die Stammplätze erhalten. Toppmöller wäre das natürlich recht. „Wir müssen jetzt dran bleiben“, forderte er vollen Einsatz in den Wochen bis zum Saisonstart in der 1. Runde des DFB-Pokals am 13. August. Die Eintracht, die kürzlich Jessic Ngankam verpflichtet und einen früheren Stammspieler verabschiedet hat, muss dann beim 1. FC Lok Leipzig antreten. (cgsc mit dpa)