Erste Runde im DFB-Pokal: Termine sind fix - Diese beiden Spiele werden im Free-TV übertragen

Die erste Runde des DFB-Pokals ist nun terminiert. Außerdem gab der DFB bekannt, welche beiden Spiele im Free-TV zu sehen sind.

Die ARD zeigt die Partie zwischen Titelverteidiger Bayern München und Ostklub FC Energie Cottbus am Montag, 12. August. Sport1 überträgt am Freitag, 9. August, live aus der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena die Partie zwischen dem Drittligisten KFC Uerdingen 05 und Vizemeister Borussia Dortmund. Anpfiff ist jeweils zur besten Sendezeit um 20.45 Uhr. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt wie gewohnt alle 32 Spiele der ersten Runde live. Bevor der Ball in Deutschland wieder rollt, sind die DFB-Frauen und die U21 noch auf großer Mission bei ihren Turnieren in Frankreich und Italien.

Erste Runde im DFB-Pokal: Die Spiele in der Übersicht

Freitag, 9. August, ab 20.45 Uhr:

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund (live auf Sport1)

Samstag, 10. August, ab 15.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05

Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen

TuS Dassendorf - SG Dynamo Dresden

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

FC Viktoria 1889 Berlin - DSC Arminia Bielefeld

SC Verl - FC Augsburg

FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Erzgebirge Aue

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

Samstag, 10. August, ab 18.30 Uhr:

FC Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

KSV Baunatal - VfL Bochum

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim

Erste Runde im DFB-Pokal: Titelverteidiger FC Bayern muss nach Cottbus

Samstag, 10. August, ab 20.45 Uhr:

SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen

Sonntag, 11. August, ab 15.30 Uhr:

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

FC Oberneuland - SV Darmstadt 98

1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Sonntag, 11. August, ab 18.30 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Chemnitzer FC - Hamburger SV

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Montag, 12. August, ab 18.30 Uhr:

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Karlsruher SC - Hannover 96

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Montag, 12. August, ab 20.45 Uhr:

FC Energie Cottbus - FC Bayern München (live in der ARD)

Über 100 Millionen: ARD muss Rekordsumme für DFB-Pokal zahlen

Erstmeldung vom 21. Juni: Berlin - Die TV-Rechte für den DFB-Pokal sind für die ARD teurer geworden. Der öffentlich-rechtliche Sender muss nach Angaben des „Spiegels“ 135 Millionen Euro für die kommenden zwei Spielzeiten zahlen, nachdem es zuvor 127 Millionen Euro für zwei Jahre gewesen sind. Die ARD wollte sich am Freitag aus juristischen Gründen nicht zu den Zahlen äußern.

Wie viel Sky und Sport1 für ihre Rechte bezahlen müssen, schrieb das Magazin nicht. Der Pay-TV-Sender Sky zeigte alle Spiele des Wettbewerbs. Die ARD überträgt neun Partien live. Der ebenfalls frei zu empfangende Sender Sport1 darf von August an erstmals vier Begegnungen zeigen.

