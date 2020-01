Erling Haaland: Was ein See mit seinem Erfolg zu tun hat

Erling Haaland feiert beim BVB ein Traumdebüt. Auch privat hat sich der Neuzugang schon gut eingelebt.

Dortmund - Erling Haaland (20) feierte am vergangenen Samstag (18. Januar) mit dem BVB gegen den FC Augsburg einen Traum-Einstand. In der 56. Minute eingewechselt, drehte der Neuzugang mit seinen drei Toren das Spiel und verhalf dem BVB zu einem 5:3-Erfolg in Augsburg.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch privat hat sich Neuzugang Erling Haaland offenbar schnell in Dortmund zurechtgefunden. Insbesondere der Phoenix-See ist für den Erfolg von Erling Haaland bei Borussia Dortmund verantwortlich, wie RUHR24.de* berichtet.

