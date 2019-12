Erling Haaland: FC Bayern? Dortmund? Leipzig? Blitz-Besuch bei zwei Bundesliga-Klubs

Erling Haaland von RB Salzburg steht bei vielen Spitzenklubs auf der Wunschliste. Auch in der Bundesliga gibt es Interessenten. Zwei Vereine hat er nun besucht.

Erling Haaland macht mit seinen Toren für RB Salzburg auf sich aufmerksam.

macht mit seinen Toren für auf sich aufmerksam. Viele Top-Klubs sind interessiert - auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund ?

und ? Offenbar soll der Norweger für einen Schnäppchenpreis zu haben sein.

Update vom 12. Dezember 2019: Mit RB Salzburg konnte Erling Haaland nicht in der Champions League überwintern. Womöglich wechselt er aber schon im Winter zum BVB, der es ins Achtelfinale geschafft hat. Laut übereinstimmenden Berichten der Ruhrnachrichten und von Radio 91,2 soll Haaland am Mittwoch in Dortmund gelandet sein und von einem BVB-Mitarbeiter empfangen worden sein.

Erling #Haaland nutzte den trainingsfreien Mittwoch-Nachmittag für Besuche und Gespräche bei @DieRotenBullen und @BVB. — Gerhard Krabath (@Sky_Gerhard) December 12, 2019

Allerdings: Laut Sky-Informationen war Haaland davor auch in Leipzig. Hat sich der Norweger also beide Optionen in kürzester Zeit angesehen? Nur eines scheint klar: Der FC Bayern München ist wohl nicht mehr in der Verlosung. Dabei könnte man im Sturm weitere Optionen gut gebrauchen - schließlich hat sich Kingsley Coman verletzt. Währenddessen gibt es eine aufregende Entwicklung rund um die Champions League.

Erling Haaland: Gejagt von Bayern und dem BVB? Jetzt ist ein anderer Bundesligist dran

Update vom 11. Dezember 2019, 16:14 Uhr: Es verdichten sich die Hinweise, dass Shootingstar Erling Haaland, an dem neben dem FC Bayern zahlreiche Topklubs Interesse haben, konzernintern wechselt. Jüngst hatte Haalands Trainer bei RB Salzburg, Jesse Marsch, dem Norweger einen Wechsel zu RB Leipzig nahegelegt.

Und die Sachsen sind offenbar umtriebig. Wie die Sport Bild in ihrer Mittwochausgabe schreibt, sollen die Leipziger einen Geheimplan haben, um Haaland bereits im Winter zu verpflichten. Übereinstimmenden Berichten zufolge besitzt der 19-Jährige eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro. Laut der Sport Bild hat Leipzig kein Budget für Transfers im Winter, sprich müsste man zunächst Geld durch Verkäufe generieren.

Erling Haaland: Nimmt RB Leipzig Geld mit Matheus Cunha ein?

Womöglich gelingt dies mit Matheus Cunha. Offenbar sind spanische Vereine am Brasilianer interessiert, so wie bereits im letzten Sommer Betis Sevilla. Die Andalusier sollen damals bereit gewesen sein, 20 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer zu zahlen. Gelingt es, Cunha für diesen Preis loszuwerden, wäre Geld für eine Haaland-Verpflichtung da.

Leipzig wäre es dennoch lieber, wenn Haaland, dessen mögliche Rolle beim FC Bayern bereits diskutiert wurde, erst im Sommer Salzburg verlässt. Wie der Spieler entscheidet, sollen Gespräche am Wochenende ergeben.

Wechselt Erling Haaland zu RB Leipzig? Jetzt spricht sein Trainer über die Transfergerüchte des Stürmerstars

Update vom 6. Dezember, 14.52 Uhr: Gefühlt halb Europa ist hinter Erling Haaland her, der für Red Bull Salzburg in dieser Saison in fünf Champions-League-Spielen schon acht Tore erzielt hat.

Erling Haaland: Red-Bull-Salzburg-Trainer rät zu Wechsel zu RB Leipzig

Sein Trainer hat dem jungen Norweger (19) nun zu einem Wechsel in die Bundesliga geraten - und zwar zum Schwesterverein der Österreicher.

"RB Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen", sagte Coach Jesse Marsch Omnisport.

+ Trainer von Red Bull Salzburg: Jesse Marsch. © AFP / YORICK JANSENS

Wie die Sport Bild berichtet (siehe unten), will sich der FC Bayern erst gar nicht am Werben um Erling Haaland beteiligen, da dieser hinter Robert Lewandowski eh kaum zu Einsätzen käme.

Die Bayern konzentrieren sich offensichtlich auf ihr Transfer-Ziel Leroy Sané von Manchester City.

Bericht: Erling Haaland angeblich kein Transfer-Ziel des FC Bayern

Update vom 6. Dezember, 13.32 Uhr: Erling Haaland und die Bundesliga - von vielen Experten hört man derzeit: Das passt! Konkret werden der FC Bayern München und Borussia Dortmund immer wieder als potenzielle Käufer des Salzburger Supertalents gehandelt. Einer der deutschen Riesen steigt nun aber offenbar aus dem Transfer-Poker rund um Erling Haaland aus.

Wie die Sport Bild berichtet, hat sich der FC Bayern dazu entschieden, nicht länger um Erling Haaland zu buhlen. Der Norweger war vor Jahren schon einmal im Blickfeld der Münchner. Intensiver wurde es aber nie.

Erling Haaland: FC Bayern München oder Borussia Dortmund? Erste Entscheidung wohl schon gefallen

Dem Bericht zufolge gibt es einen einfachen Grund für das Bayern-Aus bei Haaland: Ein Talent würde hinter Super-Knipser Robert Lewandowski einfach zu wenig Spielzeit bekommen. Das Frust-Potenzial bei einem Backup wäre zu hoch - Sandro Wagner lässt grüßen.

Außerdem gibt es ja schon mögliche Alternativen zu Lewandowski, falls dieser einmal nicht zur Verfügung stehen sollte: Serge Gnabry hat seine Rolle als Mittelstürmer zumindest in der Nationalmannschaft schon bestens ausgefüllt. Gegen Gladbach wird er aber wohl auf dem Flügel zum Einsatz kommen - wir sind im Live-Ticker dabei.

Erling Haaland: Ziehen Bayern oder BVB die Super-Klausel? Ex-Trainer macht Geständnis

Erstmeldung vom 5. Dezember, 14.14 Uhr: Salzburg - Die Gerüchte um Erling Braut Haaland - sie reißen nicht ab. Das liegt an der unglaublichen Quote des 19-jährigen Norwegers: Seine herausragenden Werte in dieser Saison: 20 Spiele, 27 Tore, sieben Vorlagen.

Deshalb drücken sich mittlerweile die Scouts die Klinke in die Hand, quasi alle europäischen Spitzenvereine haben den Stürmer von RB Salzburg auf ihrem Zettel. Der FC Bayern München wurde schon als Erling Haalands potenzieller neuer Arbeitgeber gehandelt.

Erling Haaland: Sein Ex-Trainer ist voll des Lobes

Um seine Qualitäten weiß man aber nicht nur in München, sondern vor allem in Mönchengladbach. Gut, die Borussia führt die Bundesliga derzeit an. Wenn es aber um ein Transfer-Tauziehen um eines der größten Talente im Spitzenfußball geht, dürften die Chancen eher gering sein.

Mit Marco Rose sitzt bei der Borussia inzwischen aber ein Trainer auf der Bank, der Erling Haaland bestens kennt - schließlich arbeitete man in Salzburg noch ein halbes Jahr zusammen, ehe Rose nach Deutschland zurückkehrte.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Bayern München sagte Marco Rose nun, was er von jenem Erling Haaland hält: „Er ist ein unglaubliches Talent. Für seine Größe ist er ein sehr guter Fußballer. Was ihn richtig stark macht, ist seine Mentalität, seine Wucht. Da wartet eine große Karriere.“

Erling Haaland: Borussia Dortmund eine Option für den Winter?

Wo diese fortgesetzt wird, vermochte Rose nicht zu sagen. Warum er den Sohn von Alf-Inge Haaland, einst für Nottingham Forest, Leeds United und Manchester City am Ball, nicht gleich mit nach Gladbach brachte, wusste er aber gleich: „Ich traue mir viel zu, aber es gibt Dinge im Leben: Da weißt du, das solltest du nicht probieren. Ich lese alles gerne mit, was gerade geschrieben wird. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn anzurufen.“

Wo könnte Erling Haaland also landen? Offenbar beschäftigt sich Borussia Dortmund intensiver mit der Personalie. Wie die Bild berichtet, könnte der BVB im Winter sogar ein Mega-Schnäppchen machen - 20 Millionen Euro stehen als Ablösesumme im Raum. Bislang war immer von einer Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro die Rede - laut Bild sind diese Informationen aber falsch.

Erling Haaland: Kommt es im Winter zum Transfer? Spitzenklubs stehen Schlange

Erling Haaland ist in Leeds geboren. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass der Sohnemann vom ehemaligen England-Legionär auch von der Premier League träumt. Davor möchte er aber wohl noch einen Zwischenschritt gehen, weshalb die Bundesliga eine Option sein soll - möglicherweise der BVB. Wie wa.de* berichtet, hat Trainer Lucien Favre bereits Details zu den Dortmunder Transfer-Planungen ausgeplaudert.

Oder verstärkt sich am Ende doch der FC Bayern München mit dem Knipser? Mit Robert Lewandowski hat man den derzeit Besten wohl schon in seinen Reihen. Wer wird künftig sein Trainer sein? Nach wie vor gibt es Diskussionen zu Thomas Tuchel und Pep Guardiola.

Erling Haaland: Salzburgs Wunderstürmer ist heiß begehrt

Der norwegische Ex-Profi und jetzige TV-Experte Jan Aage Fjörtoft meint: „In meinen Augen wäre Haaland eine Riesen-Verstärkung für den BVB. Der Junge ist ein Juwel. Die Mischung aus Schnelligkeit, Torriecher und seinem unbändigen Willen ist sensationell. Ein Verein wie Dortmund wäre für Erlings weitere Entwicklung genau richtig ...“

Währenddessen laufen die Planungen für die Fußball-Europameisterschaft 2020. Der DFB wird dabei wohl in schwarzen Auswärtstrikots auflaufen. Jürgen Klinsmann sorgte außerdem für Lacher auf einer Pressekonferenz.

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

akl

Rubriklistenbild: © AFP / STRINGER