Ratloser Tuchel entschuldigt sich bei Kane: „Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht“

Von: Stefan Schmid, Marius Epp, Florian Schimak

Thomas Tuchel hat keine Erklärung für die Leistung seiner Mannschaft gegen RB Leipzig. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern verliert im Supercup gegen RB Leipzig. Thomas Tuchel ist stinksauer und entschuldigt sich. Die Stimmen zum Spiel.

München – Trotz Wunschstürmer Harry Kane und dessen Debüt im Supercup gegen RB Leipzig, geht der FC Bayern München mit einer 0:3 Niederlage vom Platz. Was RB-Trainer Marco Rose freute und ins Schwärmen brachte, machte Thomas Tuchel sauer. Um eine Erklärung ringend, entschuldigte sich der Coach des FC Bayern beim Neuzugang aus Tottenham. Wir haben die Stimmen von vor und nach dem Spiel für Sie zusammengetragen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel über ...

… ob er beantworten kann, woran die Niederlage lag: „Ne, auf gar keinen Fall. Das ist auch ein großes Problem. Das ist im Grunde die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig. Es fühlt sich so an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht. Ich kann es nicht erklären. Es ist in allen Bereichen einfach zu wenig.“

… warum seine Mannschaft die Leistung nicht bringt: „Ich hab keine Ahnung. Es gibt keine Verbindung momentan zwischen dem, wie wir ankommen und zu dem, was dann passiert. Das ist nicht gut, das ist das Schlechteste, was es gibt.“

… Harry Kane: „Für den tuts mir einfach nur leid. Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert. Es hatte nichts mit dem zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ein sehr bitterer Abend, es tut mir leid.“

… die Parallelen zur letzten Saison: „Letzte Saison haben wir schon gerätselt. Ich weiß nicht, wieso. Es ist mental. Ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lösung. Ich bin konsterniert und extrem enttäuscht. Was wir spielen wollen, war gar nicht zu erkennen. Wir spielen seit vier Wochen in der gleichen Grundordnung. Sobald wir was zu verlieren haben, ist es nicht dieselbe Gruppe. Und das ist schlecht.“

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) nach dem Spiel über...

… die Leistung von Dani Olmo: „ Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, unfassbare Qualitäten. Was mich noch mehr beeindruckt, wie er, als mittlerweile erfahrener Spieler, vorangeht, die Mitspieler auch coacht.“

… die Leistung seines Teams: „Es war schon gegen den Ball sehr gut. Unser Umschaltspiel war hervorragend. Ich habe vor den Spiel gesagt, dass ich nicht weiß, wo wir stehen. Jetzt haben wir ein bisschen Videomaterial. Das ist eine gute Basis.“

… die kommende Saison: „Wir können noch viele Dinge besser machen, es sollte uns aber einen Schub geben. Die Qualität von Bayern zu verteidigen über 90 Minuten, das funktioniert nicht. Wir standen tief und haben clever gekontert. Mir ist aber wichtig, dass wir das einordnen. Gegen Leverkusen wird es richtig schwer. Neben dem überragenden Olmo hat Xavi Simons eine sehr gute Partie gespielt. Die Jungs dürfen heute ein Gläschen trinken.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... den Kane-Wahnsinn: „Wir haben den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus der Premier League rausgeholt. Da kann man nur allen Beteiligten gratulieren, die das möglich gemacht haben. Das ist eine richtig große Nummer. Ich war in direktem Kontakt mit Harry. Wie standhaft er war, wie cool er war, da braucht es keinen Beweis mehr für seine große Persönlichkeit.“

... seine Erwartungen an Kane: „Er muss einfach Harry Kane sein. Er schießt Tore am Fließband. Und er wird treffen. Er wird uns mit seiner Persönlichkeit helfen, die Spieler um sich herum besser machen. Er ist sehr ruhig und geerdet. Er kam sehr spät an und weit nach Mitternacht erst im Bett. Es war sehr schnell klar, dass wir nicht übertreiben und ihn von Anfang an bringen. Es ist sein erster Vereinswechsel. Er ist ein Musterprofi, ein Familienmensch.“

... seine Vorbereitungen auf den Supercup: „Es war jetzt nicht so wichtig, jedes Detail vom Gegner zu kennen.“

... die Ersatzrolle von Neuzugang Kim: „Bei ihm ist es ähnlich wie bei Harry. Er war vor drei Wochen noch beim Militär. Er ist eine Woche an der Säbener Straße. Der Junge ist absolut top, ich liebe ihn.“

... die nicht berücksichtigten Stars wie Goretzka oder Coman: „Selbst wenn jemand sauer auf mich ist, muss er Energie in die Mannschaft geben. Es wird Woche für Woche Spieler geben, die nicht zufrieden sind.“

Thomas Tuchel vor dem Supercup bei Sky. © IMAGO/Bernd Feil

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

... den Kane-Transfer: „Sehr, sehr positiv. Die Premier League ist für mich die beste Liga der Welt. Das ist herausragend. Ich freue mich für Bayern, weil er eine enorme Qualität hat. Bei Bayern sind viele erfahrene Männer am Werk, sie wissen, was sie tun. Kane ist eine absolute Bereicherung.“

... die vielen ausländischen Spieler bei RB Leipzig: „Grundsätzlich bin ich mit der Leipziger Mannschaft zufrieden. Raum, Henrichs und Werner stehen im Kader. Mir ist es wichtig, dass meine Spieler Spielpraxis bekommen. Man muss auch den Mut haben, deutsche Spieler in der Bundesliga zu sehen. Wir haben den U17-Titel geholt.“

... die DFB-Krise: „Ergebnisse machen viele immer abhängig vom DFB. Die Sache spiegelt aber den deutschen Fußball allgemein. Vereine und der DFB, da binde ich alle mit ein. Ich zeige nicht mit dem Finger auf andere. Wir müssen bei der Trainerausbildung besser werden. Man muss den jungen Spielern eine Chance geben.“

... die Aussichten der Nationalmannschaft: „Die Testphase ist vorbei. Die Ergebnisse waren nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Die Kritik müssen wir hinnehmen. Wir brauchen ein Kernteam, das sich einspielen kann. Die Automatismen sind gefragt, die müssen wir auf den Platz bringen.“

Max Eberl (Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig) vor dem Spiel über ...

... den Transfer von Harry Kane: „Es ist ein sehr großes Paket, das hätte ich mir nicht leisten können. Der einzige Verein, der sich das leisten kann in Deutschland, ist Bayern. Ein schönes Zeichen für die Bundesliga. Ich kann Bayern München nur gratulieren. Das ist ein großartiges Zeichen. Wenn das Puzzlestück passt, dann wird es für alle anderen schwer. Aber es muss erstmal passen. Dortmund, Leverkusen, Frankfurt und wir werden etwas dagegen haben. Heute noch nicht, danach kann er aber gerne treffen.“

... die turbulente Transferphase: „Wir haben viele Transfers gehabt. Die letzten drei Monate waren extrem intensiv. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Es war keine einfache Situation. Bei uns gab es viele Veränderungen. Sehr viel ist (bei den Bayern, Anm. d. Red.) auf Harry Kane fokussiert. Ein Spieler alleine wird es aber auch nicht machen.“

... die Frage, ob er Bayerns Angstgegner sei: „Meine Statistik als Sportdirektor war sehr erfolgreich. Ich würde die Serie gerne heute fortsetzen.“

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) vor dem Spiel über ...

... die neu zusammengestellte Mannschaft: „Es fühlt sich alles gut an. Heute werden wir auf Top-Niveau geprüft. Danach wissen wir, wo wir stehen. Wir haben gute Jungs dazugeholt und uns schnell gefunden. Wir haben aber auch richtig Qualität verloren.“

... die Kapitänswahl: „Wir haben den Kapitän gewählt im Mannschaftsrat. Willi hat die meisten Stimmen bekommen.“

... den Transfer von Harry Kane: „Es tut der Bundesliga gut, den Bayern auch, schätze ich mal. Wir freuen uns auf einen Weltklassestürmer in der Bundesliga.“ (epp/smk)