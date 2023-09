VfB: Hoeneß kritisiert Leweling und gibt ihm wertvollen Rat

Von: Niklas Noack

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart sticht mit seinem durchtrainierten Körper heraus. © H. Langer, H. Langer/IMAGO

Beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen St. Gallen hat Jamie Leweling doppelt getroffen. Hoeneß machte aber deutlich, inwiefern der Offensivspieler sich noch steigern muss.

Stuttgart - Die Schwaben haben die Länderspielpause genutzt, um gegen den FC St. Gallen zu testen und haben die Vorbereitungspartie deutlich für sich entscheiden können. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welche Rolle Jamie Leweling beim Kantersieg des VfB Stuttgart spielte und wofür ihn Hoeneß kritisiert.

Am Sonntag (10. September) ist die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Nach der Länderspielpause spielen die Schwaben im Rahmen des 4. Spieltags beim 1. FSV Mainz 05. Am ersten Spieltag gewann der VfB eindrucksvoll mit 5:0 gegen den VfL Bochum. Am zweiten gab es eine 1:5-Klatsche bei RB Leipzig, bevor Stuttgart gegen den SC Freiburg erneut mit 5:0 gewann.