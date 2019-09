Große Überraschung: Topklub nominiert zwei Ex-Bayern-Stars nicht für die Champions League

DFB-Team ja, Champions League nein - das ist die Realität von Emre Can. Der Ex-Bayern-Star wurde wie Mario Mandzukic nicht von Juventus Turin für die Champions League nominiert.

Vergangene Woche war die Freude bei Emre Can noch groß: Bundestrainer Joachim Löw hatte den Mittelfeldspieler für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande und Nordirland nominiert.

Schock für Emre Can: Juventus Turin nominiert ihn nicht für die Champions League

Am Dienstag folgte dann der Schock für den 25-Jährigen: Sein Klub Juventus Turin nominierte ihn nicht für die Champions League. 22 Mann hat der italienische Rekordmeister für den Europapokal gemeldet - Can ist nicht dabei.

Damit fällt das Wiedersehen mit Deutschland auf Klubebene erstmal flach. Juve wurde in der Champions League in die Gruppe D gelost und spielt unter anderem gegen Bayer 04 Leverkusen. Die weiteren Gegner heißen Lokomotive Moskau und Atletico Madrid, gegen die die Norditaliener am 18. September beginnen.

Noch ein Ex-Bayer fehlt - der FCB wollte ihn zurückholen

Neben Can fehlt ein weiterer Ex-Bayern-Star im Aufgebot: Mario Mandzukic. Der kroatische Vizeweltmeister von 2018, an dem der FC Bayern zuletzt wieder interessiert gewesen sein soll, ist ebenfalls nicht von Juventus Turin für die Königsklasse gemeldet worden. Auch Can wurde mit einer Rückkehr nach München in Verbindung gebracht.

Wechseln können die beiden Stars aber erstmal nicht mehr, da das Transferfenster am Montag (02. September) schloss. Erst ab dem 01. Januar könnten Can und Mandzukic die Italiener verlassen. Dann darf sie ihr Klub allerdings auch für die K.O.-Phase nachnominieren.

Doch auch ohne die zwei Stars von Juventus Turin hat die Bundesliga auf dem Transfermarkt durchaus zugeschlagen und diesen verrückten Rekord gebrochen.

