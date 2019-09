Emre Can nicht für Champions League nominiert - Jetzt droht er mit Wechsel

Der Ex-Bayern-Star Emre Can wurde wie Mario Mandzukic nicht von Juventus Turin für die Champions League nominiert. Beim nächsten Transferfenster will Can Konsequenzen ziehen.

Update 4. September, 12 Uhr: „Ich muss und will in der Champions League spielen“, sagte Juve-Spieler Emre Can. Dass sein Verein ihn nicht für die Champions League nominiert hat, ärgert den 25-Jährigen sehr. Anscheinend sei ihm ein Platz für die Champions League versprochen worden, erzählte Can vor dem DFB-Training in Hamburg.

Damit wirft er seinem Trainer Maurizio Sarri vor, dass dieser nicht ehrlich zu ihm war. Von seinem Trainer hatte Can am Dienstag telefonisch erfahren, dass er nicht dabei ist: "Das Telefonat hat unter einer Minute gedauert. Eine Begründung dafür, dass ich nicht dabei bin, gab es nicht", sagte der enttäuschte Can. Konsequenzen wird der Mittelfeldspieler aus der fehlenden Nominierung auf jeden Fall ziehen: Denn hätte er schon früher davon erfahren, hätte er Juventus Turin noch vor Ende des Transferfensters verlassen.

Keine Champions League für Emre Can: Er will nicht bei Turin bleiben

Womöglich wäre Emre Can dann noch zu Paris Saint-Germain gewechselt. Seit kurzem ist auch Skandal-Spieler Mauro Icardi bei PSG. Auch mit anderen Vereinen sei Can bereits im Gespräch gewesen. Sobald sich das Transferfenster Anfang Januar wieder öffnet, wolle er wechseln und sich so wenigsten noch die Chance auf Spiele in der Champions League ermöglichen.

Große Überraschung: Topklub nominiert zwei Ex-Bayern-Stars nicht für die Champions League

Erstmeldung vom 4. September, 9.50 Uhr: Vergangene Woche war die Freude bei Emre Can noch groß: Bundestrainer Joachim Löw hatte den Mittelfeldspieler für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande und Nordirland nominiert.

Schock für Emre Can: Juventus Turin nominiert ihn nicht für die Champions League

Am Dienstag folgte dann der Schock für den 25-Jährigen: Sein Klub Juventus Turin nominierte ihn nicht für die Champions League. 22 Mann hat der italienische Rekordmeister für den Europapokal gemeldet - Can ist nicht dabei.

Damit fällt das Wiedersehen mit Deutschland auf Klubebene erstmal flach. Juve wurde in der Champions League in die Gruppe D gelost und spielt unter anderem gegen Bayer 04 Leverkusen. Die weiteren Gegner heißen Lokomotive Moskau und Atletico Madrid, gegen die die Norditaliener am 18. September beginnen.

Noch ein Ex-Bayer fehlt - der FCB wollte ihn zurückholen

Neben Can fehlt ein weiterer Ex-Bayern-Star im Aufgebot: Mario Mandzukic. Der kroatische Vizeweltmeister von 2018, an dem der FC Bayern zuletzt wieder interessiert gewesen sein soll, ist ebenfalls nicht von Juventus Turin für die Königsklasse gemeldet worden. Auch Can wurde mit einer Rückkehr nach München in Verbindung gebracht.

Wechseln können die beiden Stars aber erstmal nicht mehr, da das Transferfenster am Montag (02. September) schloss. Erst ab dem 01. Januar könnten Can und Mandzukic die Italiener verlassen. Dann darf sie ihr Klub allerdings auch für die K.O.-Phase nachnominieren.

