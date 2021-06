EM 2021: Finnland gegen BelgienJETZT im Live-Ticker: Sehen wir heute den Europameister?

Spannende Gruppe B

EM 2021: Finnland trifft zum Abschluss der Gruppe B auf Belgien. Gegen den Mitfavoriten will der EM-Neuling ins Achtelfinale einziehen. Die Mission ist schwierig. Das Spiel im Live-Ticker.

Finnland - Belgien 0:0 (-:-), Montag, 21. Juni, 21 Uhr

Die EM-Gruppe-B verspricht Hochspannung. Unter Umständen kann es neben einem Dreiervergleich auch zur Fair-Play-Wertung oder der Quali-Rangliste kommen (siehe Erstmeldung).

Belgien ist bereits fürs Achtelfinale qualifiziert.

Aufstellung Finnland: Hradecky - Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Lod, Sparv, Kamara - Pukki, Pohjanpalo Aufstellung Belgien: Courtois - Denayer, Boyata, Vermaelen - Trossard, Witsel, De Bruyne, Chadli - Doku, Lukaku, E. Hazard Tore:

28. Minute: Eine De-Bruyne-Flanke findet keinen Abnehmer. Auf die erste gefährliche Torchance der Partie muss weiter gewartet werden.

25. Minute: Doku versucht Gegenspieler Uronen nahe der linken Grundlinie zu narren. Der Linksverteidiger klärt auf die finnische Art entschlossen per Grätsche - und erhält dafür Szenenapplaus.

22. Minute: Fast ein Eigentor! De Bruyne übernimmt die Initiative, zieht in den Sechzehner ein und gibt scharf in den Fünfer. Arajuuri hält den Fuß dazwischen und fälscht beinahe in den eigenen Kasten ab - Glück für Finnland.

21. Minute: Nach Fehlpass von Uronen erhält Lukaku kurz hinter der Mittellinie den Ball und zündet den Turbo. Der 28-Jähirge tanzt Arajuuri aus und will links zum frei stehenden Hazard geben. Toivio passt auf und entschärft.

19. Minute: Das 5-3-2-System der Finnen wird nahezu in jeder Aktion konsequent eingehalten. Das macht es für De Bruyne & Co. nicht leicht, den finnischen Abwehrriegel zu knacken.

16. Minute: Kurzer Aufreger. De Bruyne spielt zu Lukaku in den Strafraum, der das lange Eck aus spitzem Winkel nur knapp verfehlt. Der Stürmer stand aber ohenhin im Abseits.

EM 2021: FInnland - Belgien im Live-Ticker: Profitiert der Underdog vom zwölftem Mann?

15. Minute: Die mitgereisten finnischen Fans machen ordentlich Alarm. Sie sind hier im von Helsinki nur 400 Kilometer entferntem Sankt Petersburg klar in der Überzahl.

13. Minute: Von Belgien kommt bislang offensiv wenig. De Bruyne flankt in die Arme von Hradecky.

12. Minute: Kamara spielt klug auf den aufgerückten Uronen, der den Ball von links flach in den Sechzehner zu Pukki gibt. Der Stürmer braucht zu lange, um die Kugel zu kontrollieren. Belgien kann in Person von De Bruyne klären.

10. Minute: Finnland versucht mit mehreren Ballstafetten ins Spiel zu kommen. In der Regel entscheiden sich die Uhus aber für den sicheren Rückpass statt einen riskanteren Versuch, ins letzte Drittel zu kommen.

8. Minute: Der Ex-Schalker Teemu Pukki läuft nun einmal etwas höher an, wird bei diesem Versuch von seinen Kollegen aber vollends alleine gelassen. Da hat Belgien leichtes Spiel, den Stürmer in Schach zu halten.

6. Minute: Finnland agiert hier extrem defensiv. Hazard und Lukaku scheitern am Fünfer-Bollwerk.

3. Minute: Die ersten Minuten beginnen wie erwartet. Belgien versucht zu dominieren und Finnland lauert auf Konter. Boyata unterbindet den ersten vorsichtigen Umschaltmoment der Skandinavier.

1. Minute: Der Ball rollt. Belgien hat Anstoß - und kniet als Zeichen gegen Rassismus. Vom Publikum ertönen Buhrufe.

Update vom 21. Juni, 20.55 Uhr: Die beiden Teams betreten den Rasen der Arena in St. Petersburg. Gleich geht‘s los.

Update vom 21. Juni, 20.43 Uhr: Geleitet wird die Partie übrigens vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych. Der bundesligaerfahrene Referee kommt damit zu seinem zweiten Turniereinsatz. Brych leitete bereits die Partie Niederlande gegen Ukraine (3:2) und zeigte in einem schnellen, packenden Aufeinandertreffen eine tadellose Spielleitung.

EM 2021: Finnland gegen Belgien im Live-Ticker: Sehen wir heute den Europameister?

Update vom 21. Juni, 20.21 Uhr: Sehen wir heute den künftigen Europameister? Die belgische Auswahl wurde bei vergangenen Turnieren immer wieder als Mitfavorit auf den Titel gehandelt, verpasste es aber diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Nach zweimal Viertelfinale (2014, 2016) sowie Rang drei bei der WM 2018 steht der Weltranglistenerste unter Druck. Die „goldene Generation“ droht allmählich titellos in den Ruhestand zu altern.

Belgien scheint bereit für den Titel. „Wir sind noch hungriger, dieses Turnier zu gewinnen. Das ist der Spirit im ganzen Team“, sagte Torhüter Thibaut Courtois: „Wir haben alles, um zu gewinnen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben.“ Aber ist es womöglich auch einer der letzten?

Zwar wird das gewiss nicht das letzte Turnier sein, in dem Belgien eine schlagkräftige Truppe an den Start bringt. Aber Hazard, De Bruyne oder Lukaku steuern allmählich auf die 30 Jahre zu. Die viel gelobte „goldene Generation“, prägt Belgiens Nationalelf seit Jahren. Nach der misslungenen Heim-EM 2000 hatte der Verband damals eine mutige Neuausrichtung in den Strukturen und im Jugendbereich gewagt.

Den Lohn gab es rund eineinhalb Jahrzehnte später mit einer Auswahl an herausragendem Personal, das zurecht bei WM und EM seit Jahren entweder als Mit- oder Geheimfavorit geadelt wird. Diesmal ist es dank der Palette an Weltklasse-Spielern im Kader kein Geheimnis, Belgien auf dem Zettel zu haben. Aber wie besagt eine alte Fußballweisheit: „Entscheidend ist aufm Platz.“ Und dort treffen die Belgier in rund einer halben Stunde auf Finnland-

EM 2021: Finnland - Dänemark im Live-Ticker: Martinez wechselt acht Mal - Finnen fast unverändert

Update vom 21. Juni, 20.02 Uhr: Die Finnen sind indes weniger wechselfreudig. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Russland gibt es nur eine Änderung. Routinier Tim Sparv ersetzt Rasmus Schüller im zentralen Mittelfeld. Taktisch gesehen agieren die Uhus, wie die Nationalmannschaft Finnlands genannt wird, in einem 5-3-2-System. Die Devise der Nordeuropäer ist damit klar: Die Arbeit gegen den Ball steht im Fokus.

Von Belgien ist bei gegnerischem Ballbesitz eine ähnliche Grundformation zu erwarten. Statt mit einer Fünfer- spielt Martinez jedoch mit einer Dreierkette. Zudem agiert Belgien mit nur einer Spitze. Der bullige 1,91-Meter-Mann Romelu Lukaku fungiert als Leuchtturm im Sturm.

Update vom 21. Juni, 19.47 Uhr: Die Aufstellung der Belgier ist da. Martinez verändert seine Mannschaft im Vergleich zur Partie gegen Dänemark (2:1) auf acht Positionen. In der Dreierabwehrkette bleibt nur Jason Denayer erhalten. Thomas Vermaelen und Herthas Dedryck Boyata ersetzen Toby Alderweireld und Jan Vertonghen.

Die Viererreihe im 3-4-2-1-System wird gänzlich umgeworfen. Nacer Chadli, der wieder genesene Kevin De Bruyne, Dortmunds Axel Witsel und Leandro Trossard rücken anstelle von BVB-Profi Thomas Meunier, Leander Dendocker, Youri Tielemans und Thorgan Hazard, ebenfalls in Dortmund unter Vertrag, ins Team.

In der Spitze bleibt nur Lukaku gesetzt. Dries Mertens und Yannick Carrasco weichen für Eden Hazard und den erst 19-jährigen Jeremy Doku.

Update vom 21. Juni, 19.30 Uhr: Finnland ist vor dem abschließenden Gruppenspiel extrem motiviert. Trainer Markku Kanerva spricht vorab vom „größten Spiel der finnischen Fußball-Geschichte“. Der große Außenseiter kann gleich bei seiner ersten EM-Teilnahme noch Gruppensieger werden - oder auch als Tabellenletzter ausscheiden. Alles ist vor diesem Spiel noch möglich.

Im bisherigen Turnierverlauf überzeugten die Skanidnavier insbesondere mit defensiver Kompaktheit und leidenschaftlichem Verteidigen. Im letzten Drittel ließen die Finnen jedoch jegliche Durchschlagskraft vermissen und erspielten sich nur wenige Chancen. In den bisherigen zwei Spielen landeten gerade einmal zwei Schüsse auf dem gegnerischen Kasten - woraus immerhin ein Treffer resultierte.

Update vom 21. Juni, 19.10 Uhr: Wie stark rotieren die schon fürs Achtelfinale qualifizierten Belgier? Die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Axel Witsel dürfen in jedem Fall beginnen, kündigte Nationalcoach Roberto Martinez im Vorfeld der Partie an.

Weitere Änderungen sind möglich. „Es wird Wechsel geben, aus gutem Grund. Wir wollen sicherstellen, dass jeder für die K.o.-Runde fit ist“, sagte Martinez. Sein Experiment der WM 2018 dürfte aber unerreicht bleiben: Für das dritte Gruppenspiel gegen England hatte der Coach neunmal gewechselt.

Ebenfalls unklar ist, ob Stürmer Romelu Lukaku zum Einsatz kommen wird. Martinez wollte dem Profi von Inter Mailand vorab keine Garantie für einen Startelf-Einsatz geben. „Ich habe noch nicht entschieden, aber für Romelu wäre es positiv, einfach weiterzuspielen. Trotzdem müssen wir schauen, dass er nicht zu viel spielt. Das ist eine Entscheidung der Balance.“

EM 2021: Finnland gegen Belgien im Live-Ticker - Entscheidet die Fair-Play-Wertung?

Erstmeldung vom 21. Juni: Sankt Petersburg - In der EM-Gruppe B steht am Montag (21. Juni) der letzte Spieltag dieser Europameisterschaft* auf dem Programm. Finnland* trifft auf Belgien* und will das Weiterkommen perfekt machen. Das gestaltet sich jedoch nicht nur aufgrund der enormen Qualität der Roten Teufel schwierig - auch die Gruppensituation ist speziell.

EM 2021: Finnland gegen Belgien im Live-Ticker - kommt in Gruppe B der Dreiervergleich?

Belgien ist mit sechs Punkten aus den bisherigen zwei Spielen bereits fürs Achtelfinale qualifiziert und könnte dort auf Deutschland treffen. Finnland hat wie Russland, das im Parallelspiel* auf Dänemark trifft, drei Zähler. Gewinnt Dänemark* gegen Russland* und Belgien gegen Finnland gibt es ein Trio mit drei Zählern. Weil der direkte Vergleich stärker als das Torverhältnis gewichtet wird, käme es zu einem Dreiervergleich.

Je nach Ergebnis der beiden Spiele können mehrere Teams dabei aber nicht nur punkt-, sondern auch torgleich sein. Konkret: Wenn Dänemark Russland 1:0 schlägt und Belgien Finnland 2:1, kämen Dänemark und Finnland auf die identische Abschlusstabelle (beide 2.). Bei 1:0-Sieg Dänemark und 3:0-Sieg Belgien beträfe dies Finnland und Russland, die sich dann um Rang drei duellieren. Die vier besten Gruppendritten erreichen ebenfalls das Achtelfinale*.

EM 2021: Finnland - Belgien im Live-Ticker: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B

1. Belgien 5:1 6 Punkte 2. Russland** 1:3 3 Punkte 3. Finnland 1:1 3 Punkte 4. Dänemark 1:3 0 Punkte

** Russland liegt derzeit vor Finnland, weil es den direkten Vergleich gegen die Skandinavier gewonnen hat (1:0).

EM 2021: Fair-Play-Wertung und Quali-Ranking - komplizierte Rechenspiele in Gruppe B

Was passiert in diesem Sonderfall? Zuerst wird die Fair-Play-Wertung herangezogen. Während der EM wird jede gelbe Karte mit einem Punkt und jeder Platzverweis (egal ob gelb-rot oder rot) mit drei Punkten gewertet. Wer am Ende weniger Strafen sammelt, kommt weiter. Bei der WM 2018 kam Japan aufgrund der Fair-Play-Wertung ins Achtelfinale, Senegal hatte das Nachsehen. Aber auch dieser Vergleich könnte identisch sein: Denn Dänemark und Finnland haben bisher drei und Finnland vier gelbe Karten gesammelt.

Kann auch über die Fair-Play-Wertung kein Ergebnis erzielt werden, kommt es zum sogenannten „European Qualifiers Overall Ranking“. Damit ist eine etwas komplizierte Gesamttabelle aller Qualifikationsspiele gemeint, die übrigens von Belgien angeführt wird. Hier liegt Russland (12.) vor Dänemark (15.) und Finnland (20.). Die Gruppe B verspricht also Hochspannung, wenngleich die Teams von derartigen Rechenspielen noch nichts wissen wollen. Wir sind für Sie bei der Partie Finnland gegen Belgien im Live-Ticker mit dabei und halten Sie zur aktuellen Tabellensituation auf dem Laufenden. (as) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA