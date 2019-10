So sehen Sie Estland gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream

Deutschland muss für das Ticket zur Europameisterschaft punkten. Der nächste Gegner: Estland. So sehen Sie das Quali-Spiel live im TV und im Live-Stream.

Tallinn - Die deutsche Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM 2020 noch lange nicht gelöst. Die nächsten wichtigen Punkte könnten am Sonntag, den 13. Oktober, gegen Estland gesammelt werden. Zumindest wird ein Sieg das klare Ziel der DFB-Elf für die Länderspielreise in die estische Hauptstadt Tallinn sein.

Estland gegen Deutschland: Dezimierte DFB-Elf muss punkten

Für die jüngeren Fans der Nationalmannschaft ergibt sich in der EM-Qualifikation ein ungewohnt enges Bild. Die Niederlande brachte den direkten Vergleich mit dem DFB-Team durch den 4:2-Sieg im Quali-Rückspiel auf seine Seite und auch Nordirland sitzt der Mannschaft von Bundestrainer Löw im Nacken.

Dreifache Punktgewinne sind gegen die abgeschlagenen Weißrussen und Esten demnach schon fast Pflicht, will man die Situation in der eigenen Hand behalten. Mut machen dabei die Siege aus den bereits gespielten Begegnungen. In Weißrussland erspielte sich Deutschland ein 2:0, Estland wurde beim Aufeinandertreffen in Mainz gar mit 8:0 nach Hause geschickt.

Dennoch bleibt es abzuwarten, ob sich die dezimierte Mannschaft auch unter ernsthaften Wettkampfbedingungen beweisen kann. Das junge Team um die Neulinge Nadiem Amiri, Robin Koch und Suat Serdar, für den Löw gar einen Streit mit dem türkischen Verband riskierte, wird nun Zählbares liefern müssen.

Estland gegen Deutschland: Manuel Neuer zurück im Tor

Im Zuge der anhaltenden Torwart-Debatte rund um Marc-Andre Ter Stegen und Manuel Neuer durfte der Barcelona-Schlussmann gegen Argentinien (der Ticker zum Nachlesen) das deutsche Tor hüten. Für das Punktspiel in der Qualifikation kehrt nun aber wieder Kapitän Manuel Neuer zurück zwischen die deutschen Pfosten.

Estland gegen Deutschland: EM-Qualifikation live im Free-TV

Die Spiele der EM-Qualifikation werden nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt.

Stattdessen überträgt nun Privatsender RTL. Auch das Spiel gegen Estland am Sonntag ab 20.15 Uhr.

Die 30-minütige Vorberichterstattung wird von Moderatorin Laura Wontorra und Experte Jürgen Klinsmann begleitet.

Mit Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Marco Hagemann.

Estland gegen Deutschland: Quali-Spiel im Live-Stream von RTL

Estland gegen Deutschland im kostenlosen Live-Stream?

Estland gegen Deutschland im Live-Ticker

Selbstverständlich halten wir Sie auch per Live-Ticker zur Qualifikationsbegegnung zwischen Estland und Deutschland auf dem aktuellsten Stand. Auch wenn Sie das Spiel nicht live im TV oder im Stream verfolgen können, verpassen Sie hier kein Tor und auch sonst keine wichtige Situation.

Estland gegen Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Estland: Sergei Lepmets - Taijo Teniste, Joonas Tamm, Ragnar Klavan, Ken Kallaste - Karol Mets, Mattias Käit, Mihkel Ainsalu - Henrik Ojamaa, Sergei Zenjov, Erik Sorga

Deutschland:

Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Niklas Süle, Niklas Stark, Marcel Halstenberg - Joshua Kimmich, Nadiem Amiri - Serge Gnabry, Timo Werner, Marco Reus

DFB-Team: Die restlichen Spiele 2019

Wann? Begegnung Spielort Wettbewerb 13. Oktober 2019 Estland - Deutschland Tallinn EM-Qualifikation 16. November 2019 Deutschland - Weißrussland Mönchengladbach EM-Qualifikation 19. November 2019 Deutschland - Nordirland Frankfurt EM-Qualifikation

