Ungarn - Portugal im Live-Ticker: Rutscht der Europameister aus?

Spiel in deutscher EM-Gruppe

Bevor sich Deutschland im Giganten-Duell mit Frankreich misst, zählt für Portugal gegen Ungarn nur ein Sieg. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

EM 2021: Ungarn - Portugal | Dienstag, 18 Uhr

Können die Ungarn dem Titelverteidiger um Cristiano Ronaldo ein Bein stellen?

Einige Bundesliga-Stars sind dabei - wir sind es im Live-Ticker auch.

Ungarn - Portugal -:- (-:-)

Update, 15. Juni, 16.25 Uhr: Drei Stunden vor dem Topspiel der Gruppe F zwischen Deutschland und Frankreich muss der amtierende Europameister Portugal die Ungarn knacken. Ab 18 Uhr wird Cristiano Ronaldo mit seiner Mannschaft in der ausverkauften Budapester Puskas Arena versuchen, die ersten drei Punkte einzufahren. „Die Zuschauer werden auf ihrer Seite sein, aber es ist gut vor Publikum zu spielen. Die Mannschaft wird bereit sein“, meinte der Superstar mit Blick auf das erste EM-Vorrundenspiel.

EM 2021: Portugal - Ungarn im Live-Ticker - Ronaldo fokussiert auf Turnier-Auftakt in Budapest

Erstmeldung vom 15. Juni:

Budapest - Der Titelverteidiger greift ins EM*-Turnier ein! Und das vor vollem Haus. Es wird sich allerdings wie ein Auswärtsspiel anfühlen, wenn Cristiano Ronaldo* seine Portugiesen in die ausverkaufte Puskas Arena in Budapest führt. Gegner Ungarn* ist der klare Außenseiter in der starken Gruppe F, will die Fußball-Großmächte Frankreich, Deutschland und Portugal aber ärgern.

Für die mit internationalen Stars gespickte portugiesische Elf muss zwingend ein Sieg her, denn in den folgenden zwei Spielen warten zwei echte Brocken. „Wir müssen uns einzig und allein auf uns konzentrieren“, fordert Kapitän und Superstar Ronaldo, der sein Team 2016 nach einer Verletzung von der Seitenlinie aus zum Erfolg gecoacht hatte.

EM 2021: Portugal - Ungarn im Live-Ticker - sechs Bundesliga-Profis beteiligt

Das Spiel des Tages ist natürlich Deutschland gegen Frankreich, doch auch drei Stunden vor Anpfiff der eigenen Partie gibt es für deutsche Fußballfans schon ordentliches Programm: Mit den Leipzigern Willi Orban und Peter Gulasci, dem Freiburger Roland Sallai und dem Mainzer Adam Szalai stehen auf ungarischer Seite vier Bundesliga*-Profis auf dem Feld. Für Portugal* laufen Raphael Guerreiro (BVB) und Andre Silva (Eintracht Frankfurt) auf.

Die Iberer gehören zweifellos zu den Mitfavoriten auf den EM-Sieg, für Ungarn ist die Teilnahme allein schon ein Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi will im berühmten Kollektiv dagegenhalten. „Wir müssen da reingehen, als ob es das letzte Spiel unserer Karriere wäre“, schwor er sein Team ein. Die 61.000 Fans im Rücken werden es ihnen leichter machen. Die Erben des legendären Ferenc Puskas sind durchaus fähig, für eine Überraschung zu sorgen - das haben sie bereits bei der letzten EM gezeigt, als sie als Gruppensieger ins Achtelfinale einzogen. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA