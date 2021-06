EM 2021: Türkei gegen Italien im Live-Ticker - Tifosi träumen dank Ex-BVB-Star schon vom Titel

Europameisterschaft live

Türkei gegen Italien: Dieses Duell in Rom ist am Freitagabend das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2021. Mit dabei: Ciro Immobile, Ex-Stürmer von Borussia Dortmund. Der EURO-Auftakt hier im Live-Ticker.

Türkei - Italien -:- (-:-), Freitag, 21 Uhr

Fußball-EM 2021*: Die Europameisterschaft wird im Olympiastadion in Rom eröffnet.

Verfolgen Sie den EURO-Auftakt hier im Live-Ticker.

Aufstellung Türkei: - Aufstellung Italien: - Tore: -

Update vom 11. Juni, 18.30 Uhr: Die EM-Eröffnungsfeier unmittelbar vor dem Auftakt zwischen der Türkei und Italien ist gemäß der Umstände in der Coronavirus-Pandemie* recht kurz und klein gehalten. DJ Martin Garrix und die U2-Stars Bono und The Edge werden virtuell ihren EM-Song darbieten - und nicht live im Olympiastadion von Rom.

„Ich wollte das Gefühl in einen Song packen, das du erlebst, wenn du ein Spiel guckst und dein Land ein Tor schießt. Diesen Moment der Aufregung, des Glücks und der Euphorie zu vermitteln, war mein Hauptziel“, sagte Garrix über die EURO-Hymne namens: „We Are The People We‘ve Been Waiting For.“

Erstmeldung vom 11. Juni: München/Rom - Da sind sie wieder, die Azzurri, die Azurblauen, wie die Tifosi die italienische Fußball-Nationalmannschaft liebevoll rufen. Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland war Italien nicht dabei, zum ersten Mal in der Sportgeschichte überhaupt. Bei der paneuropäischen Fußball-EM 2021* will der Europameister von 1968 dagegen um den Titel mitspielen.

EM 2021: Türkei gegen Italien im Live-Ticker - Roberto Mancini lässt Azzurri vom EURO-Sieg träumen

Das neugewonnene Selbstvertrauen haben die Italiener vor dem EURO-Eröffnungsspiel gegen die Türkei an diesem Freitag in Rom (ab 21 Uhr, hier im Livestream) vor allem einem Mann zu verdanken: Roberto Mancini. Der heute 56-Jährige hatte Lazio Rom, die Fiorentina, Zenit Sankt Petersburg und Galatasaray Istanbul trainiert, wurde als Coach ein Mal englischer Meister mit Manchester City und dreimal italienischer Meister mit Inter Mailand. 2018 machte er es sich zur Aufgabe, der verunsicherten Fußball-Nation neues Leben einzuhauchen.

„Der Titel könnte eine Wiedergeburt für den Fußball und für das ganze Land sein. Das Ziel ist es, am 11. Juli in Wembley das Finale zu spielen“, sagte Mancini vor dem Auftakt im Römer Olympiastadion gegen die Türken. Dass die Azzurri an den EM-Sieg glauben hängt auch mit ihrer routinierten Innenverteidigung zusammen: Giorgio Chiellini (37) und Leonardo Bonucci (34) von Juventus Turin spielen gefühlt seit Jahrzehnten zusammen. Im Sturm hat Mancini mit Ex-BVB*-Star und Bundesliga*-Angreifer Ciro Immobile von Lazio, Andrea Belotti vom FC Turin und Federico Chiesa von Juve mehrere treffsichere Optionen.

EM 2021: Türkei gegen Italien im Live-Ticker - Möglicher Achtelfinal-Gegner des DFB-Teams?

Nur am Rande: Auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft* könnten beide Kontrahenten von heute Abend übrigens schon im EM-Achtelfinale treffen, sollte das DFB-Team* seine Gruppe F gewinnen und Italien oder die Türkei in Gruppe A Dritter werden.

Verfolgen Sie das EM-Eröffnungsspiel an diesem Freitag ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)