EM 2021: Topspiele am Wochenende live im TV und Stream - wer überträgt

Achtelfinale

Das Achtelfinale der EM 2021 hat am Wochenende zwei Topspiele mit Italien gegen Österreich und Belgien gegen Portugal zu bieten. Übertragung live im TV und Stream.

Hamm - Die Runde der letzten 16 der EM 2021 startet am Wochenende. Alle Top-Favoriten auf den Titel haben sich für das Achtelfinale qualifiziert. Während Deutschland erst am Dienstag ran darf gegen England im Londoner Wembley Stadion, dürfen sich Fußballfans am Wochenende auf echte Topspiele freuen, wie wa.de* berichtet.

Gleich am Samstag wird das Spiel Italien gegen Österreich live im Free-TV und Livestream* gezeigt. Ein Blick auf dem Spielplan der EM 2021* lässt Fußballherzen höher schlagen, wird am Sonntag das Duell Belgien gegen Portugal ebenfalls übertragen* gezeigt. Doch welcher Sender zeigt die Achtelfinals der EM 2021*? wa.de hat eine Übersicht erstellt. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.