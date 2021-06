EM 2021: Experte attackiert DFB-Trainer - „Löw muss endlich aufwachen“

Europameisterschaft

Von Joshua Schößler schließen

In einer Videoanalyse kritisiert ein Experte Bundestrainer Jogi Löw und die Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn scharf.

München – Für die Partie Deutschland gegen Ungarn, die mit einem 2:2 endete, fand der Weltfußballer Lothar Matthäus deutliche Worte: Als „ganz schlechtes Länderspiel“ bezeichnete er die Begegnung am Dienstag in einer Videoanalyse.

EM 2021: Lothar Matthäus: „Löw muss endlich aufwachen“

Im Anschluss führte er seine scharfe Kritik aus: „Hinten gab es Probleme, vorne keine Durchschlagskraft, wenig Leidenschaft, kein Zweikampfwille, Giftigkeit und Kompaktheit, die wir gegen Portugal bewundert haben“. Nationaltrainer Jogi Löw habe sich wieder auf Spieler verlassen, die ihn wieder einmal enttäuscht hätten. Er müsse endlich aufwachen. Insgesamt hielt Lothar Matthäus das Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft für ein „ungerechtes Ergebnis“.

Die Abwägung zwischen Dreier- und Viererkette stellt sich aus Lothar Matthäus‘ Sicht nach dem Ungarn-Spiel erneut. „Vieles funktioniert nicht“, sagte er. Löw müsse „jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, egal ob ein Spieler schon zehn Jahre dabei ist oder erst zwei Monate. Er muss die Besten spielen lassen, um nicht nochmal so ein Spiel zu erleben.“

EM 2021: Lothar Matthäus: Ungarn könne sich erhobenen Hauptes von der EM verabschieden

Lothar Matthäus versah die deutsche Nationalmannschaft* allerdings nicht nur mit Kritik. Den eingewechselten Jamal Musiala, der an der Entstehung des späten Ausgleichstreffers durch Leon Goretzka beteiligt war, lobte er: „Er ist zehn Minuten vor Spielende reingekommen, hat für Gefahr gesorgt und das 2:2 mit einer Leichtigkeit über die linke Seite vorbereitet.“ Lothar Matthäus fügte noch hinzu: „Er ist der Gewinner dieses Spiels und Jogi Löw sollte endlich erkennen, dass er sich auf die jungen Spieler verlassen kann - auf einige, die schon länger dabei sind, nicht.“

Für die ungarische Nationalmannschaft* hingegen fand Lothar Matthäus lobende Worte: Ungarn habe allen drei Gruppengegnern das Leben „sehr, sehr schwer gemacht“ und könne sich „erhobenen Hauptes von der EM verabschieden“. Lothar Matthäus war zwei Jahre lang ungarischer Nationaltrainer gewesen.

Ob Jogi Löw sich Lothar Matthäus‘ Kritik zu Herzen nimmt, ist bislang nicht bekannt. Am Dienstag (29.06.2021) trifft die deutsche Nationalmannschaft in der EM 2021* auf England. Nach Lothar Matthäus bleibt also zu hoffen, dass Jogi Löw Änderungen vornimmt, um in der K.O.-Runde im Achtelfinale nicht rauszufliegen. fr.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks. (Joshua Schößler)