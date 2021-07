Ausnahmezustand in London! Chaoten wollen vor EM-Finale das Wembley-Stadion stürmen

EM-Finale 2021

Von Florian Schimak schließen

Vor dem EM-Finale in London zwischen Italien und England kam es zu einigen Zwischenfällen. Chaoten wollten vor dem Anpfiff das Wembley-Stadion stürmen.

London - Alles war angerichtet. Italien gegen England - das Finale der Fußball-Europameisterschaft* in London. Klar, dass die Fans der Three Lions dem Spiel entgegenfieberten. Immerhin war es die erste Finalteilnahme* der englischen Nationalmannschaft seit 1966. Dass sich aber einige Chaoten nicht benehmen konnten, trübte die Stimmung in der Hauptstadt.

So berichtet The Athletic, dass hunderte Fans an den Sicherheitskräften an der Arena vorbeigekommen seien. Der Sender Sky Sports News sprach von bis zu 100 Fans. Von den Stadion-Betreibern hieß es, niemand sei ohne Ticket ins Stadion gekommen. Die UEFA bestätigte zwar, dass Fans Barrieren durchbrochen hätten. Sie hätten sich jedoch keinen Zugang zum Innenbereich des Stadions verschafft.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Es tauchten auf Twitter und Instagram Video auf, auf den chaotischen Szenen zu sehen waren. Etwa wie Menschen eine Treppe im Umfeld des Fußball-Tempels in London hochrannten und von Sicherheitspersonal verfolgt wurden. Es kam zu Handgreiflichkeiten. In einem anderen Video war zu sehen, wie mehrere Chaoten eine Blockade von Sicherheitskräften durchbrachen. Dabei wurden auch Absperrgitter umgeworfen.

EM 2021: Ausnahmezustand in London! Chaoten wollen vor Finale das Wembley-Stadion stürmen

Am Nachmittag hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan noch an die Londoner appelliert, nur in Richtung Wembley-Stadion zu kommen, wenn sie auch Tickets fürs EM-Finale hätte. Davon ließen sich aber wenige Anhänger überzeugen. Es feierten unzählige Anhänger ohne jeglichen Abstand und ohne Masken, dafür aber mit viel Alkohol.

Ganz London glich einem Tollhaus, auch am Piccadilly Circus und am Leicester Square in der Innenstadt feierten Tausende. Dabei ging es teilweise sehr chaotisch zu. Auf Videos war zu sehen, wie Fans mit kleineren Bäumen warfen. Beim Fanfest am Trafalgar Square, dessen Plätze coronabedingt stark limitiert waren, versuchten sich ebenfalls Fans ohne Eintrittskarten Zugang zu verschaffen.

Video: Lauterbach - UEFA hat Todesfälle zu verantworten

Die Londoner Polizei berichtete ebenfalls von Vorfällen in der Innenstadt. An mehreren Bahnhöfen in der Stadt seien Fackeln gezündet worden, teilte die Metropolitan Police auf Twitter mit und betonte, es handle sich dabei um Straftaten.

Dabei musste die Polizei eine eindringliche Warnung aussprechen. „Wir haben gesehen, wie Menschen von Lampen springen oder Werbetafeln springen, das kann sehr schnell zu Verletzungen führen. Wir mahnen alle dazu, vorsichtig zu sein und aufeinander aufzupassen.“ (smk/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA