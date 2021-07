EM 2021: Italien gegen Spanien im Live-Ticker - Riesen-Spannung bei Hammer-Halbfinale in London

Europameisterschaft live

Italien gegen Spanien: Das erste Halbfinale der Fußball-EM 2021 in London gleicht einem Endspiel. Verfolgen Sie das Spiel am Dienstagabend hier im Live-Ticker.

Italien - Spanien -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Fußball-EM 2021*: Das erste Halbfinale der Europameisterschaft steigt in London.

Verfolgen Sie das Spiel aus dem Wembley-Stadion hier im Live-Ticker.

Update vom 6. Juli, 19.30 Uhr: 60.000 Zuschauer sind heute Abend im Wembley-Stadion für das erste EM-Halbfinale in London zugelassen. Es wirkt nach Monate langer Corona-Pandemie wie aus einer anderen Zeit. Zuletzt beim EM-Achtelfinale England gegen Deutschland (2:0) waren noch 45.000 Fans dabei, in der Vorrunde waren es je Partie 22.500 Anhänger.

Erstmeldung vom 6. Juli: München/London - Die Azzurri. Für viele Beobachter sind sie die bislang beste Mannschaft bei der paneuropäischen Fußball-EM 2021*. Fünf Siege in fünf Spielen bei 11:2-Toren - die Bilanz von Italien bei dieser Europameisterschaft kann sich wahrlich sehen lassen. Zuletzt rang die Squadra Azzurra im EM-Viertelfinale in München die hoch gehandelten Belgier (2:1 n.V.) nieder.

EM 2021: Italien und Spanien stehen sich im Halbfinale in London gegenüber

Jetzt soll der nächste prominente Gegner folgen: Spanien. Mit 3:1 im Elfmeterschießen gegen die überraschend forschen Schweizer hatte sich die Seleccion durchgesetzt. Der deutsche Rekordnationalspieler und DFB-Ehrenspielführer Lothar Matthäus* hat seinen EM-Favoriten aber längst ausgemacht.

„Von den vier Halbfinalisten hat mir Italien bisher am besten gefallen. Sie haben in meinen Augen die beste Mischung an Qualitäten in der Mannschaft. Da passt sehr viel zusammen“, sagte der 60-Jährige der dpa.

Da wären zum Beispiel die beiden Routiniers in der Innenverteidigung: Kapitän Giorgio Chiellini (36 Jahre) und Leonardo Bonucci (34, beide Juventus Turin). Die Haudegen sind kongenial eingespielt und extrem zweikampfstark. Diese Attribute braucht es auch. Schließlich stürmt Juve-Kollege Alvaro Morata (28) für die spanische Nationalmannschaft.

Zwölf Tore erzielte das Team von Nationalcoach Luis Enrique bei dieser Fußball-EM 2021 bislang, zwei Treffer davon verbuchte Morata, der in Madrid geboren wurde und aufwuchs.

EM 2021: Italien gegen Spanien im Live-Ticker - Azzurri: Vorsicht vor Alvaro Morata und Pablo Sarabia

Vorsicht ist freilich aber auch vor dem 29-jährigen Rechtsaußen Pablo Sarabia geboten. Der Profi von Paris Saint-Germain spielt bei dieser Europameisterschaft bislang stark auf und ist für die gegnerischen Abwehren ein ständiger Unruheherd. Für Spannung ist allemal gesorgt.

Verfolgen Sie das EM-Halbfinale Italien gegen Spanien* am Dienstagabend hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA