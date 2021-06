Internationale Presse jubelt mit Frankreich: Reaktionen zur DFB-Pleite aus Europa

Stimmen zum 0:1

Deutschland hat den EM-Auftakt gegen Frankreich verpatzt. Wie hat man das Spiel in Europa gesehen? Die internationalen Pressestimmen.

München - Bitterer Abend für die DFB*-Elf! Deutschland unterlag zum Auftakt der EM 2021 Weltmeister Frankreich mit 0:1. Dabei war die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw bei weitem nicht so unterlegen, wie von manch einem „Experten“ befürchtet. Deutschland spielte gegen den so hochgehandelten Turnierfavoriten durchaus ordentlich - es fehlte aber an Durchschlagskraft und in der entscheidenden Szene verlor Mats Hummels die Übersicht. Sein Eigentor brachte den Franzosen den Sieg.

Ausgerechnet Rückkehrer Hummels, der die Deutschen 2014 noch mit seinem Kopfballtor jubeln ließ - damals gewann man mit 1:0 im WM-Viertelfinale. Was dann folgte, ist bekannt.

Wie hat die internationale Presse das Topspiel der Gruppe F gesehen? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Deutschland gegen Frankreich bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Frankreich

LÉquipe: „Stabiler in den Schlüsselmomenten und sich ihrer Stärke bewusst haben les Bleus ihr Euro-Debüt in München gegen Deutschland gewonnen. Der Weg ins Achtelfinale ist frei.“

Le Parisien: „Der Weltmeister hat seinen EM-Auftakt gewonnen - mit einem 1:0 gegen die Deutschen in München. Ein vielversprechender Start, auch wenn kein Franzose getroffen hat.“

Deutschland gegen Frankreich bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: England

Mirror: „Ein Hummels-Eigentor war genug, um ein Spiel zu entscheiden, das Frankreich größtenteils dominierte. Les Bleus haben ihre Titel-Ambitionen untermauert.“

The Sun: „Frankreich feiert mit einem Sieg in München gegen Deutschland den perfekten Start in die Euro. Es brauchte etwas Besonderes, um bei diesen Giganten den Unterschied zu machen - aber niemand hatte damit gerechnet, dass Hummels das erledigt.“

Independent: „Frankreich fühlte sich in der Allianz Arena so wohl, überließ dem Gegner gerne den Ball, wiegte ihn in ein falsches Sicherheitsgefühl, bevor es die Gänge wechselte und seine Macht zeigte. Müller und Hummels konnten dieses Spiel nicht positiv beeinflussen, wobei letzterer oft von der dynamischen französischen Offensive in Verlegenheit gebracht wurde.“

Deutschland gegen Frankreich bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Italien

Gazzetta dello Sport: „Ein schönes Duell zwischen zwei der großen Favoriten, wobei das Team von Deschamps gewinnt und eine Warnung nach Europa sendet.“

Deutschland gegen Frankreich bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Spanien

As: „Ein beeindruckendes Frankreich überpowert Deutschland.“

