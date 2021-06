EM 2021: Hier sehen Sie Wales gegen Schweiz live

UEFA EURO 2020

Um 15:00 Uhr trifft Wales in der Europameisterschaft in Gruppe A auf die Schweiz. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Wir verraten, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Baku – Die Europameisterschaft 2021 ist gestartet. Italien hat das Turnier mit einem 3:0-Sieg über die Türkei furios eingeleitet. Am Samstag, 12. Juni 2021, stehen drei weitere Vorrundenspiele an. Als Erstes trifft ab 15:00 Uhr Wales auf die Schweiz. Das Spiel, welches im Olympiastadion in Baku ausgetragen wird, will die Schweiz unbedingt gewinnen. So sagte Kapitän Granit Xhaka im Vorfeld zum Tagesspiegel, sein Team wolle bei diesem Turnier „Geschichte schreiben“. Gegen Wales solle nun die erste Seite dieser Geschichte geschrieben werden, erklärte der Mittelfeldspieler.

Das Spiel wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die exklusiven Rechte sicherte sich Magenta TV. Dort beginnen die Vorberichterstattungen mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack bereits um 14:00 Uhr.