Eindringling sorgt für Polizei-Einsatz - Skurriler Vorfall im DFB-Quartier vor EM-Auftakt

News-Ticker zum DFB-Team

Vor dem Auftakt des DFB-Teams bei der EM gab es einen kuriosen Zwischenfall inklusive Polizeieinsatz. Der News-Ticker zur deutschen Nationalmannschaft.

Die Nationalelf trifft am Dienstag auf Weltmeister Frankreich. Vor dem Auftakt gab es einen kuriosen Zwischenfall im „Home Ground“ des DFB-Teams.

Dieser News-Ticker zur deutschen Nationalmannschaft wird regelmäßig aktualisiert.

Herzogenaurach - Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich derzeit auf die drei schweren Gruppenspiele bei der EM vor, in München findet am Dienstag der Turnierauftakt gegen Frankreich* statt. Im Mannschafts-Quartier in Herzogenaurach kam es am Samstagabend zu einem Zwischenfall, bei dem sogar die Polizei einschreiten musste.

EM 2021: Zwischenfall im „Home Ground“ des DFB-Teams - Eindringling sorgt für Aufruhr

Mit dem sogenannten „Home Ground“ haben die DFB*-Kicker mehr als nur eine Unterkunft, die Teammitglieder wohnen nicht nur im Base Camp, sondern verbringen zusammen viel Freizeit. Eine Pool-Anlage, Möglichkeiten zum gemeinsamen Essen und Fußball gucken gehören zur Grundausstattung auf dem Adidas-Gelände.

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen im Camp konnte sich ein Störenfried offenbar Zutritt zum Gelände verschaffen, wie Bild berichtet. Am Samstagabend soll gegen 20 Uhr ein Jugendlicher, der auf 14 Jahre geschätzt wird, dabei erwischt worden sein, wie er sich Zutritt verschaffte. Der Junge soll demnach über den Zaun des Trainings-Camps geklettert sein, um die Nationalspieler aus der Nähe beobachten zu können.

EM 2021: Jugendlicher sorgt für Polizei-Einsatz - DFB-Team vor wichtigem Auftaktspiel

Mehrere Videokameras und Mitarbeiter des eigenen Sicherheits-Dienstes bewachen das Gelände rund um die Uhr, so fiel der Jugendliche innerhalb kürzester Zeit als Eindringling auf. Die Polizei rückte daraufhin an, etwa um 20.30 Uhr wurde der Jugendliche dem Bericht zufolge den Beamten übergeben. Wenig später wurde er sogar in einem Streifenwagen vom Camp gefahren. Ganz ohne Folgen wird der unbedachte Streich des Teenagers wohl nicht bleiben.

Die Spieler und das Trainerteam waren von dem Ereignis nicht betroffen und konnten ungestört die EM-Spiele verfolgen. Jogi Löw* und seine Jungs werden am Adidas-Gelände bestens von allen äußeren Einflüssen abgeschottet, der Fokus gilt dem Auftakt gegen die Équipe Tricolore. Dieser könnte richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf der deutschen Mannschaft werden, die es mit dem amtierenden Weltmeister zu tun bekommt. (ajr)