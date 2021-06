EM 2021: DFB-Partien vor Publikum – Söder nennt Details

Europameisterschaft

Für die EM-Partien in München wurden Zuschauer zugelassen – erste Details im Überblick.

+++ 13.15 Uhr: Die Spiele der Fußballeuropameisterschaft, die in München ausgetragen werden, dürfen vor Publikum stattfinden. Mit Tests und Maske dürften bis zu 20 Prozent der Zuschauer in die Allianz-Arena eingelassen werden, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts an. Dann wären etwa 14.000 Menschen im Stadion.

Söder sprach von einem „Pilot- und Probelauf“. Er kündigte für Montag die Aufhebung des Katastrophenfalls und Öffnungen bei Inzidenzen unter 100 an, bei Inzidenzen unter 50 soll weiter gelockert werden. Für Schulen und Kitas gelten Lockerungen ab dem 21. Juni. In Bayern liegt die Inzidenz laut Söder aktuell bei 29, kein Land- oder Stadtkreis liege mehr über 100.

Erstmeldung vom Freitag, 04.06.2021, 13.00 Uhr: München – Für die EM 2021 werden jeweils rund 14.000 Zuschauer für die Spiele in München zugelassen. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts am Freitag (04.06.02021) an und sprach von einer Stadionauslastung von „bis zu 20 Prozent". Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. (tu mit AFP/dpa)