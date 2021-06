Beratung mit Psychologen nach Eriksen-Schock

von Moritz Bletzinger schließen

Deutschland trifft im ersten Spiel der Fußball-EM 2021 auf Weltmeister Frankreich. Bundestrainer Jogi Löw macht seinen Stars Druck. Der Einsatz muss stimmen.

Der DFB trifft zum Auftakt der Fußball-EM 2021 auf Weltmeister Frankreich.

Bundestrainer Jogi Löw will vollen Einsatz seiner Stars - sonst droht die Bank.

Nach dem Zusammenbruch von Dänemarks Christian Eriksen beriet sich Löw am Sonntag mit einem Psychologen.

Dieser News-Ticker zur deutschen Nationalmannschaft wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 13. Juni 13.13 Uhr: Frankreichs Sturm-Star Karim Benzema wird rechtzeitig zum Duell mit Deutschland fit. „Gestern habe ich das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Danach hatte ich keine Schmerzen oder Beschwerden“, berichtet Bezema bei Téléfoot, „ich bin also zu 100 Prozent einsatzbereit.“

Benzema hatte im letzten Test vor der EM einen Pferdekuss abbekommen und musste gegen Bulgarien verletzt vom Platz. Jetzt ist auch Nationaltrainer Didier Deschamps zuversichtlich, dass das Comeback klappt: „Wir haben die nötige Sorgfalt walten lassen. Wir haben noch zwei Einheiten bis zum Spiel, also sollte das kein Problem sein.“

Deutschland bei der EM: Löw droht DFB-Stars vor Auftakt - „Wer das nicht leisten kann ...“

Erstmeldung vom 13. Juni, 12.30 Uhr: München - Härtetest zum Auftakt! Die deutsche Nationalmannschaft muss sich direkt im ersten Spiel bei der Fußball-EM* gegen den großen Favoriten beweisen. Am Dienstag (15. Juni) trifft der DFB auf Frankreich*. Zu sehen ist das Spiel bei ZDF und Magenta TV. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung* werden im öffentlich-rechtlichen TV übertragen.

Wie alle Spiele der Gruppe F findet die Begegnung in der Münchner Allianz Arena* statt. Auf dem Papier ist Deutschland trotzdem der Gast. Wer dann um 21.00 Uhr in Jogi Löws Startaufstellung stehen will, muss vorher konzentriert abliefern.

Frankreich gegen Deutschland: Steht Löws Aufstellung schon jetzt? EM-Auftakt ohne Goretzka

Für Leon Goretzka* kommt das Frankreich-Spiel noch zu früh. Der Bayern-Star kuriert seine Oberschenkel-Verletzung noch aus. Doch der deutsche Kader* ist tief. Nur über die rechte Abwehrseite wird reichlich diskutiert. Löw* muss hier puzzeln, aber eigentlich steht die Formation gegen Frankreich mehr oder weniger schon fest*.

Wie im finalen Test gegen Lettland wird Joshua Kimmich* wohl auf die Außenbahn versetzt. Im 3-4-3-System kann er dort auch spielerische Akzente setzen. In der Zentrale ist Toni Kroos gesetzt. Neben ihm führt auch an City-Überflieger Ilkay Gündogan* aktuell kein Weg vorbei. Das Bayern-Duo Kimmich/Goretzka wird bei der EM* so wohl nicht mehr zusammenkommen.

EM 2021: Löw fordert vollen Einsatz von DFB-Stars - Nationaltrainer droht mit Bankplatz

Neben Erfahrung baut Löw bei diesem Turnier vor allem auf Einsatz. Von seinen Spielern fordert der Nationaltrainer volle Motivation. „Wir müssen intensiv und aggressiv verschieben und anlaufen“, sagt er im Rahmen der Vorbereitung auf Frankreich*, „da darf sich kein Spieler herausnehmen. Das Maß aller Dinge ist die Defensivarbeit.“

Und Löw droht: „Wer das nicht leisten kann, kann im einen oder anderen Spiel überhaupt nicht auf dem Platz sein.“ Wer sich nicht reinhängt, fliegt aus der Aufstellung*, klingt es deutlich an.

Vor Auftakt gegen Frankreich: DFB reagiert auf Eriksen-Schock - Löw berät sich mit Sportpsychologe

Das rein sportliche rückte am Wochenende aber natürlich auch beim DFB in den Hintergrund. Dänemarks Christian Eriksen war im Spiel gegen Finnland zusammengebrochen und wurde lange auf dem Platz reanimiert. Erschreckende Szenen ereigneten sich in Kopenhagen. Dem Spieler geht es aktuell wieder relativ gut, kann der dänische Verband glücklicherweise mitteilen.

Der Schock sitzt vor allem bei Dänemarks Nationalspielern tief. Sie erhalten nun psychologische Betreuung. Der Vorfall lässt keinen Sportler kalt*. Auch Joachim Löw führte vor der DFB-Trainingseinheit am Sonntagmorgen ein längeres Gespräch mit Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.