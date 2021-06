DFB-Team vor EM-Achtelfinale

Von Florian Schimak schließen

Am Dienstag kommt es bei der Fußball-EM zum absoluten Klassiker: Deutschland trifft in Wembley auf England. Bringt Bundestrainer Joachim Löw dabei Leon Goretzka? Die DFB-PK im Live-Ticker.

Im EM-Achtelfinale treffen Deutschland und England im Londoner Wembleystadion aufeinander

Nimmt Bundestrainer Joachim Löw Veränderungen in seiner Startelf vor? Thomas Müller und Leon Goretzka drängen ins Team

Auf der Pressekonferenz mit Löw und DFB-Kapitän Manuel Neuer könnte es erste Aufschlüsse über die Aufstellung geben

Die DFB-PK ab 20.30 Uhr im Live-Ticker

+++ Aktualisieren +++

Update vom 28. Juni, 19.55 Uhr: In gut 30 Minuten geht‘s hier los. Neben dem Bundestrainer Joachim Löw wird auch Kapitän Manuel Neuer sich den Fragen der Presse stellen. Wir sind gespannt, was beide zu erzählen haben.

Erstmeldung vom 28. Juni: München/London - England gegen Deutschland in Wembley - mehr geht eigentlich nicht! Am Dienstagabend trifft das DFB-Team im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft* auf die Three Lions. Vermutlich jeder Fußball-Fan auf dem Kontinent freut sich auf den Klassiker.

DFB-PK im Live-Ticker: Dürfen Goretzka und Müller gegen England ran, Herr Löw?

Man darf gespannt sein, ob Bundestrainer Jogi Löw seine Aufstellung ändern wird*. An der Grundformation wird der 61-Jährige wohl eher wenig ändern, aber vielleicht am Personal. Thomas Müller dürfte nach überstandenen Knieproblemen für Leroy Sane in die Mannschaft rücken, zudem könnte Leon Goretzka seine Chance in der Startelf für Ilkay Gündogan erhalten*.

Video: Vorteil Deutschland! DFB-Elf und England im Teamvergleich

Gündogan bestritt nur einen Teil des Abschlusstrainings in Herzogenaurach. Die Schädelprellung des England-Legionärs sei „nicht ganz so ohne“, sagte Löw im ZDF. Weitere Umstellungen beim Personal und der Taktik sind unwahrscheinlich - sofern die kränkelnden Antonio Rüdiger und Robin Gosens wie erhofft mitwirken können. Vor Torhüter Manuel Neuer wird erneut eine Dreierkette mit Matthias Ginter, Mats Hummels und Rüdiger erwartet.

Bei der Pressekonferenz vor dem Klassiker gegen England wird der Bundestrainer vielleicht schon das eine oder andere verraten. Wir tickern die PK aus London für Sie live. (smk/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA