Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Hoeneß-Forderung an DFB-Stars - Verwirrung um Löw-Aufstellung

Deutschland trifft im ersten Spiel bei der Europameisterschaft auf Frankreich. Wir begleiten den EM-Auftakt der DFB-Elf in München im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die EM.

Zum Auftakt empfängt das DFB-Team Weltmeister Frankreich. Wir begleiten den EM-Kracher aus München im Live-Ticker.

Update vom 15. Juni, 19.40 Uhr: Wird das Spiel gegen Frankreich der Start in ein neues Sommermärchen? Bei der WM 2006 bestritt die deutsche Mannschaft den Auftakt ebenfalls in der Allianz Arena in München und feierte gegen Costa Rica einen fröhlichen 4:2-Sieg. Das Sommermärchen nahm ihren Lauf und Deutschland wurde WM-Dritter.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Özil sendet Botschaft ans DFB-Team

Update vom 15. Juni, 19.30 Uhr: Vor dem EM-Start der deutschen Nationalmannschaft meldete sich ein Ex-Nationalspieler zu Wort, der vor drei Jahren bei der WM noch zum Kader gezählt hatte. Mesut Özil trat nach dem verkorksten Turnier damals im Unfrieden mit dem DFB zurück, jetzt wünscht er deutschen Mannschaft Glück. „Viel Glück Jungs heute Abend und alles Gute beim 1. EM Spiel gegen Frankreich“, schrieb der 92-fache Nationalspieler auf Twitter und ließ dem DFB-Team seine Unterstützung zukommen: „Die Gruppe ist brutal schwer, aber mit einem erfolgreichen Start ist alles möglich.“ Außerdem warnte er noch vor einem Star der Franzosen. „Passt gut auf diesen Benzema auf!“, schrieb Özil augenzwinkernd.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Hoeneß-Forderung an DFB-Stars

Update vom 15. Juni, 19 Uhr: Auch Uli Hoeneß, Ehrenpräsident vom FC Bayern, beobachtet die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem EM-Auftakt gegen Frankreich ganz genau und stellt eine Forderung an die DFB-Elf. „Ich erwarte, dass sie heute volle Pulle spielt gegen einen Gegner, der natürlich unwahrscheinlich stark ist“, sagte Hoeneß bei MagentaTV. Zudem erwartet er, „dass unsere Mannschaft ein bisschen weiterkommt als letztes Mal.“ Zur Erinnerung: Beim letzten großen Turnier bei der WM 2018 scheiterte die Mannschaft schon nach der Vorrunde. In der Gruppe F trifft Deutschland, Weltmeister von 2014, auf Frankreich, Weltmeister von 2018, und Portugal, Europameister von 2016.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Stau-Chaos vor der Allianz Arena zum EM-Auftakt

Update vom 15. Juni, 18.50 Uhr: Beim Spiel zwischen Deutschland und Frankreich sind wegen Corona-Auflagen nur 14.000 Zuschauer zugelassen. Trotzdem kam es bereits mehrere Stunden vor Anpfiff zu Staus auf dem Weg ins Stadion. Laut Angaben der Polizei München hätten viele Fans keine Parkberechtigung für die Allianz Arena. Es wird empfohlen, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Fans stimmen sich auf EM in München ein

Update vom 15. Juni, 18.40 Uhr: Es ist angerichtet! Deutschland und Frankreich greifen in die EM ein und treffen im direkten Duell der Fußball-Giganten aufeinander. In München herrschten heute bei blauem Himmel und Sonnenschein beste Bedingungen. Die Fans beider Lager konnten sich bei Biergarten-Wetter auf die Partie einstimmen, bevor es später in die Allianz Arena oder zum Fußballschauen in Bars oder Restaurants ging.

Vorbericht: München - Endlich ist es soweit - die deutsche Nationalmannschaft* startet in die Europameisterschaft*! Deutschland empfängt Frankreich*.

Für die deutschen Fans dürfte die EM* erst heute Abend um 21 Uhr mit dem ersten Spiel der DFB-Elf in München gegen den Weltmeister so richtig losgehen. An den ersten vier Turniertagen war Fußball-Deutschland noch zum zuschauen verdammt. Doch Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: EM-Start mit Heimvorteil

Der Heimvorteil könnte eine entscheidende Rolle spielen. 14.000 Fans sollen das DFB-Team in der Allianz Arena* nach vorne peitschen, darunter die Familien der Stars und Löws Nachfolger Hansi Flick. „Wir wissen, dass wir ihnen noch was schuldig sind“, sagte Kapitän Manuel Neuer, der den Anhang per Videobotschaft um Zuspruch bat: „Wir brauchen jede Unterstützung.“ Für die Spieler, meinte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, sei die Zuschauerrückkehr „wie Weihnachten“.

„Ich bin innerlich sehr ruhig und gelassen“, betonte Joachim Löw* vor dem Kracher-Start in die EM, schon auf der Fahrt vom „Campo“ in Herzogenaurach an die Isar habe es gekribbelt. „Ich habe gedacht: Endlich geht es los!“ Sein Team sieht er gerüstet für das schwere Duell mit Topstars wie Wunderknabe Kylian Mbappe. „Jeder ist sehr, sehr hungrig nach Erfolg, das lässt mich ruhig schlafen.“

Gott, hab ich Bock auf dieses Spiel.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Löw will EM-Titel zum Abschied

Und so versprach der scheidende Bundestrainer der Fußball-Republik vor seiner letzten Mission: „Wir sind uns der Bedeutung bewusst, dass wir für unsere Nation alles abrufen werden.“ Notfalls würden seine Stars und er „durch die Hölle“ gehen. 25 Jahre nach dem bislang letzten EM-Triumph in Wembley will sich Löw am 11. Juli in Englands Fußball-Kathedrale mit dem Pokal durchs große Tor verabschieden.

Bierhoff würde die Rekord-Siegprämie von 400.000 Euro in diesem Fall „gerne zahlen“. Die DFB-Elf, versprach Neuer, sei „bis in die Haarspitzen motiviert und sehr heiß“. Rückkehrer Mats Hummels unterstrich nach der Ankunft im Teamhotel am Tucherpark: „Gott, hab ich Bock auf dieses Spiel.“

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Riesen-Verwirrung um DFB-Aufstellung

Doch mit welcher Aufstellung geht Löw das Duell gegen die starken Franzosen an? Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur Jonas Hofmann (Knie) fehlt sicher. Leon Goretzka kommt nach seiner Muskelverletzung noch „nicht für die Startaufstellung“ infrage, wie Löw berichtete, und könnte wie Teamkollege Jamal Musiala vom FC Bayern im „Heimspiel“ auf der Tribüne landen.

Letzte taktische Details will Löw bei abschließenden Gesprächen klären und dabei „auf mein Bauchgefühl“ hören. Die Aufstellung scheint klar: Vor Neuer soll die Dreierkette um Hummels den französischen Weltklasse-Sturm bändigen. Für den Flankenschutz „opfert“ Löw seinen Lieblings-Sechser Joshua Kimmich, der nach rechts rückt. „Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft“, sagte er.

Dass Löw vor seinem letzten Turnier auch in die Trickkiste greift, wenn es sein muss, bewies er beim gestrigen Abschlusstraining. Als der 61-Jährige offenbar bemerkte, dass sich in der Allianz Arena noch einige Journalisten und möglicherweise sogar Frankreich-Spione aufhielten, beorderte er kurzerhand Leroy Sané ins Team der Starter. Nach Informationen der Bild, war dieses Manöver ein eiskalter Bluff und sollte die Franzosen verwirren. Kai Havertz soll neben Thomas Müller und Serge Gnabry stürmen. In wenigen Stunden wird Löw sein Aufstellungs-Rätsel lösen. Zuvor trifft in der deutschen Gruppe F Ungarn auf Portugal.