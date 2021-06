EM 2021: Löw-Reaktion nach Kimmich-Schelte? DFB-PK vor England-Kracher im Live-Ticker

Achtelfinale im Wembley

Nach der Beinahe-Blamage gegen Ungarn geht es für Deutschland im EM-Achtelfinale gegen England. Die PK vor dem Wembley-Kracher im Live-Ticker.

München - „Wenn wir so spielen wie heute, brauchen wir in London gar nicht antreten“, polterte ein wütender Joshua Kimmich* nach dem Drama-Remis gegen Ungarn. Auf Biegen und Brechen hat sich die deutsche Mannschaft in der Fußball-EM* gehalten. Im Achtelfinale* muss das DFB-Team aber eine ordentliche drauflegen, will Kimmich sagen.

EM 2021: DFB-PK im Live-Ticker - Thomas Müller wieder fit? Was macht Löw vor England-Kracher?

Bundestrainer Joachim Löw* muss vor dem nächsten Spiel etwas verändern. Am Samstag (12.45 Uhr) wird er bei einer Pressekonferenz auf das anstehende Duell gegen England sprechen. An welchen Schrauben will er drehen? Rücken die Ungarn-Helden Musiala und Goretzka in die Startelf*? Kann Thomas Müller* wieder ran? Wir begleiten die PK im Live-Ticker.

EM-Achtelfinale: Deutschland gegen England plötzlich Favorit? Löw-Truppe freut sich wohl über Ausgangslage

Im altehrwürdigen Wembley trifft Deutschland* am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) auf England*. Die Briten wurden vor dem Turnier als Mit-Favorit gehandelt. Gegen die Löw-Truppe sehen sie für viele Beobachter nun aber doch wie der Außenseiter aus.

Das liegt zum einen daran, dass auch das Team von Gareth Southgate nicht gerade durch die Gruppenphase marschiert ist. Zum anderen kommt die Ausgangslage wohl der deutschen Mannschaft zugute. Heimspiel im Wembley und das auch noch ohne deutsche Fans: Die Briten müssen etwas anbieten.

Joachim Löw wird das gefallen. Gegen defensiv orientierte Teams hat sich die Nationalmannschaft in letzter Zeit stets schwergetan. Die Wackel-Gruppenphase bei dieser EM* hat das wieder eindrucksvoll bewiesen. Offensive Portugiesen* wurden furios mit 4:2 geschlagen. Giftige Ungarn* hätten Deutschland fast aus dem Turnier gekontert. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.