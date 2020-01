EM 2020: Spielplan, Gruppen, Tickets, Live-TV - alle Infos in der Übersicht

Die Fußball-EM 2020 steht vor der Tür. Das DFB-Team hat eine Todes-Gruppe erwischt. Alle Infos zum Spielplan, den Gruppen, Spielorten, Tickets und zur TV-Übertragung.

Die EM 2020 wird in Deutschland und elf weiteren Ländern ausgetragen

Das DFB-Team hat eine echte Todes-Gruppe erwischt

Wir haben für Sie den Spielplan, die Gruppen, eine TV-Übersicht und viele weitere Infos zusammengestellt

Die EM 2020 startet am 12. Juni und endet am 12. Juli

2020 soll alles anders werden. Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland möchte sich das DFB-Team unter Joachim Löw bei der Fußball-EM 2020 wieder rehabilitieren. Und kaum eine Europameisterschaft verdient den Namen wohl so sehr wie diese. Denn: Die EM 2020 findet in elf verschiedenen europäischen Städten statt - und einer asiatischen, nämlich Baku (Aserbaidschan).

Doch wer ist überhaupt für die EM 2020 qualifiziert, gibt es schon einen Terminplan, wo werden die Spiele ausgetragen und wo wird die EM im TV zu sehen sein? Kann man schon Tickets erwerben und wenn ja, wo? All diese Infos und noch mehr finden Sie hier.

EM 2020: Diese Teams sind qualifiziert

Mitte März 2019 starteten die Qualifikationsspiele* für die EM 2020 und laufen noch bis Ende März 2020. Da es dieses Mal keinen fix qualifizierten Gastgeber gibt, mussten alle 55 Länder um die 24 begehrten EM-Tickets kämpfen. 20 der 24 Mannschaften qualifizierten sich klassisch für die Teilnahme an der EM. Die restlichen vier Teams werden noch über die Play-offs der Nations League ermittelt.

Bereits für die EM 2020 qualifiziert sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Wales.

Diese Teams können sich noch über die Play-offs für die EM 2020 qualifizieren: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Irland, Island, Israel, Kosovo, Nordirland, Nordmazedonien, Norwegen, Rumänien, Schottland, Serbien, Slowakei, Ungarn, Weißrussland. Von diesen 16 Teams haben über die Play-offs der Nations League (26. und 31. März 2020) noch vier die Chance, bei der EM 2020 dabei zu sein.

Die Spielorte der EM 2020

In folgenden Ländern, Städten und Stadien* kämpfen 24 qualifizierten Mannschaften bei der EM 2020 um die Krone:

Aserbaidschan : Baku, Nationalstadion Baku (69.870 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

: Baku, Nationalstadion Baku (69.870 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale Dänemark : Kopenhagen, Parken Arena (38.190 Plätze) , 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: Kopenhagen, Parken Arena (38.190 Plätze) , 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Deutschland : München , Allianz Arena (70.000 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

: , Allianz Arena (70.000 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale England : London, Wembley-Stadion (90.652 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinale, Finale

: London, Wembley-Stadion (90.652 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinale, Finale Irland : Dublin, Aviva Stadium (51.700 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: Dublin, Aviva Stadium (51.700 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Italien : Rom, Olympiastadion Rom (72.689 Plätze) ,3 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel), 1 Viertelfinale

: Rom, Olympiastadion Rom (72.689 Plätze) ,3 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel), 1 Viertelfinale Niederlande : Amsterdam, Johan-Cruyff-Arena (54.990 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: Amsterdam, Johan-Cruyff-Arena (54.990 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Rumänien : Bukarest, Arena Națională (55.600 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: Bukarest, Arena Națională (55.600 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Russland : St. Petersburg, Krestowski-Stadion (69.501 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

: St. Petersburg, Krestowski-Stadion (69.501 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale Schottland : Glasgow, Hampden Park (52.500 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: Glasgow, Hampden Park (52.500 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Spanien : Bilbao, San Mamés (50.000 Plätze), 3 Gruppenspiele 1 Achtelfinale

: Bilbao, San Mamés (50.000 Plätze), 3 Gruppenspiele 1 Achtelfinale Ungarn: Budapest, Neues Nationalstadion (65.000 Plätze), 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

EM 2020: So sieht der Spielplan aus

Am 30. November 2019 (18 Uhr/ARD One) hatte die Auslosung für die EM 2020 in Bukarest stattgefunden. Deutschland erwischte mit dem amtierenden Europameister Portugal und dem amtierenden Weltmeister Frankreich eine echte Todes-Gruppe*.

Immerhin: Das DFB-Team wird alle drei Gruppenspiele in München austragen*. So sieht der Spielplan aus:

EM 2020 - Gruppe A in Rom (Italien) und Baku (Aserbaidschan):

Italien

Schweiz

Wales

Türkei

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 12.06.2020 21 Uhr Türkei - Italien Rom 13.06.2020 15 Uhr Wales - Schweiz Baku 17.06.2020 18 Uhr Türkei - Wales Baku 17.06.2020 21 Uhr Italien - Schweiz Rom 21.06.2020 18 Uhr Schweiz - Türkei Baku 21.06.2020 18 Uhr Italien - Wales Rom



EM 2020 - Gruppe B in Kopenhagen (Dänemark) und St. Petersburg (Russland):

Belgien

Dänemark

Russland

Finnland

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 13.06.2020 18 Uhr Dänemark - Finnland Kopenhagen 13.06.2020 21 Uhr Belgien - Russland St. Petersburg 17.06.2020 15 Uhr Finnland - Russland St. Petersburg 18.06.2020 18 Uhr Dänemark - Belgien Kopenhagen 22.06.2020 21 Uhr Russland - Dänemark Kopenhagen 22.06.2020 21 Uhr Finnland - Belgien St. Petersburg



EM 2020 - Gruppe C in Amsterdam (Niederlande) und Bukarest (Rumänien):

Niederlande

Österreich

Ukraine

Play-off-Sieger D

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 14.06.2020 18 Uhr Österreich - Play-off-Sieger D Bukarest 14.06.2020 21 Uhr Niederlande - Ukraine Amsterdam 18.06.2020 15 Uhr Ukraine - Play-off-Sieger D Bukarest 18.06.2020 21 Uhr Niederlande - Österreich Amsterdam 22.06.2020 18 Uhr Play-off-Sieger D - Niederlande Amsterdam 22.06.2020 18 Uhr Ukraine - Österreich Bukarest



EM 2020 - Gruppe D in London (England) und Glasgow (Schottland):

England

Kroatien

Tschechien

Play-off-Sieger C

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 14.06.2020 15 Uhr England - Kroatien London 14.06.2020 15 Uhr Play-off-Sieger C - Tschechien Glasgow 19.06.2020 18 Uhr Kroatien - Tschechien Glasgow 19.06.2020 21 Uhr England - Play-off-Sieger C London 23.06.2020 21 Uhr Kroatien - Play-off-Sieger C Glasgow 23.06.2020 21 Uhr Tschechien - England London

EM 2020 - Gruppe E in Bilbao (Spanien) und Dublin (Irland):

Spanien

Schweden

Polen

Play-off-Sieger B

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 15.06.2020 18 Uhr Polen - Play-off-Sieger B Dublin 15.06.2020 21 Uhr Spanien - Schweden Bilbao 19.06.2020 15 Uhr Schweden - Play-off-Sieger B Dublin 20.06.2020 21 Uhr Spanien - Polen Bilbao 24.06.2020 18 Uhr Play-off-Sieger B - Spanien Bilbao 24.06.2020 18 Uhr Schweden - Polen Dublin



EM 2020 - Gruppe F in München (Deutschland) und Budapest (Ungarn):

Deutschland

Frankreich

Portugal

Play-off-Sieger A

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 16.06.2020 18 Uhr Play-off-Sieger Rumänien, Bulgarien, Island oder Ungarn - Portugal Budapest 16.06.2020 21 Uhr Frankreich - Deutschland München 20.06.2020 15 Uhr Play-off-Sieger Rumänien, Bulgarien, Island oder Ungarn - Frankreich Budapest 20.06.2020 18 Uhr Portugal - Deutschland München 24.06.2020 21 Uhr Portugal - Frankreich Budapest 24.06.2020 21 Uhr Deutschland - Play-off-Sieger Rumänien, Bulgarien, Island oder Ungarn München



EM 2020 - K.o.-Phase Achtelfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 27.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe A - 2. Gruppe C London 27.06.2020 21 Uhr 2. Gruppe A - 2. Gruppe B Amsterdam 28.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F Bilbao 28.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F Budapest 29.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C Bukarest 29.06.2020 21 Uhr 2. Gruppe D - 2. Gruppe E Kopenhagen 30.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D Glasgow 30.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe D - 2. Gruppe F Dublin



EM 2020 - K.o.-Phase Viertelfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 03.07.2020 18 Uhr Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen St. Petersburg 03.07.2020 21 Uhr Sieger AF Bilbao - Sieger AF London München 04.07.2020 18 Uhr Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam Baku 04.07.2020 21 Uhr Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin Rom



EM 2020 - K.o.-Phase Halbfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 07.07.2020 21 Uhr Sieger VF 1 - Sieger VF 2 London 08.07.2020 21 Uhr Sieger VF 4 - Sieger VF 3 London



EM 2020 - K.o.-Phase Finale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 12.07.2020 21 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2 London

EM 2020: Die Play-off-Partien im Überblick

Pool A: Island - Rumänien / Bulgarien - Ungarn

Island - Rumänien / Bulgarien - Ungarn Pool B: Bosnien und Herzegowina - Nordirland / Slowakei - Irland

Bosnien und Herzegowina - Nordirland / Slowakei - Irland Pool C: Schottland - Israel / Norwegen - Serbien

Schottland - Israel / Norwegen - Serbien Pool D: Georgien - Weißrussland / Nordmazedonien - Kosovo

So hat sich das DFB-Team für die EM 2020 qualifiziert

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich unter Bundestrainer Joachim Löw recht souverän in der Qualifikation als Gruppenerster durchgesetzt. Von den acht Partien gewannen Jogis Mannen sieben, eines ging verloren. Alle Spiele des DFB-Teams in der Übersicht:

Niederlande - Deutschland 2:3* (24.03.19)

2:3* (24.03.19) Weißrussland - Deutschland 0:2* (08.06.19)

0:2* (08.06.19) Deutschland - Estland 8:0* (11.06.19)

- Estland 8:0* (11.06.19) Deutschland - Niederlande 2:4* (06.09.19)

- Niederlande 2:4* (06.09.19) Nordirland - Deutschland 0:2* (09.09.19)

0:2* (09.09.19) Estland - Deutschland 0:3* (13.10.19)

0:3* (13.10.19) Deutschland - Weißrussland 4:0* (16.11.19)

- Weißrussland 4:0* (16.11.19) Deutschland - Nordirland 6:1* (19.11.19)

EM 2020: So könnte der Kader vom DFB-Team aussehen

Noch ist nicht gänzlich abzusehen, mit wem Löw bei der EM 2020 den Titel anvisieren möchte. Der Bundestrainer probiert noch viel, testet Systeme mit verschiedenen Spielern. Wenigen Etablierten stehen zahlreiche Alternativen gegenüber. Wer am Ende tatsächlich im deutschen Kader stehen wird, hängt auch von den Leistungen in der Rückrunde der Saison 2019/20 ab.

Die Aussortierten: Schon Anfang 2019 hatte Löw die Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels aussortiert*. Zwar wollte und möchte der Bundestrainer eine Rückkehr der Altstars nicht gänzlich ausschließen, wahrscheinlich ist es aber nicht. Selbst nach dem Kreuzbandriss vom neuen Abwehrboss Niklas Süle (FC Bayern München) und dem Aufschrei der Allgemeinheit, doch bitte wieder den Hummels zurück ins DFB-Dress zu holen, blieb Löw zunächst bei seiner Entscheidung. Es sollen andere richten.

Die Verletzten: Die Verletzung des bereits angesprochenen Süle schmerzt das DFB-Team sehr. Er sollte der neue Chef in Löws Abwehr werden. Ob es der Bayern-Verteidiger rechtzeitig zur EM schafft, ist völlig offen. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte noch im Oktober 2019 betont, Süle könne die EM vergessen. Aus dem Münchner Lager ist mittlerweile jedoch vorsichtig zu vernehmen: Süle macht große Fortschritte. Also abwarten.

Auch Leroy Sane hat die aktuelle Saison bisher wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst. Der Flügelflitzer dürfte jedoch im Laufe der Rückrunde wieder auf den Rasen zurückkehren. Passiert nichts Unvorhergesehenes, wird Sane Löw im Sommer zur Verfügung stehen. Er muss ihn nur mitnehmen. 2018 lässt grüßen.

Möglicher Kader des DFB-Teams: In einem halben Jahr kann viel passieren. Zudem scheint sich Löw selbst noch nicht sicher zu sein, mit wem er den nach der WM 2018 begonnenen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft vollziehen möchte. Dennoch: So oder so ähnlich könnte das DFB-Team bei der EM 2020 antreten:

Torwart

Manuel Neuer

Marc-Andre ter Stegen

Bernd Leno

Verteidiger

Matthias Ginter

Antonio Rüdiger

Jonathan Tah

Lukas Klostermann

Marcel Halstenberg

Jonas Hector

Nico Schulz

Mittelfeld

Joshua Kimmich

Emre Can

Toni Kroos

Ilkay Gündogan

Leon Goretzka

Suat Serdar

Kai Havertz

Marco Reus

Julian Brandt

Serge Gnabry

Leroy Sane



Sturm

Timo Werner

Luca Waldschmidt

EM 2020: Das DFB-Team zählt nicht zu den Favoriten

Spätestens seit der WM 2010 ist es der deutsche Fußball-Fan nicht mehr gewohnt, aber: Das DFB-Team gehört bei der EM 2020 nicht zu den absoluten Favoriten. Das frühe WM-Aus 2018 und der daraus resultierte Umbruch steckt der deutschen Nationalmannschaft noch in den Knochen. Für die WM-Helden Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil oder auch Miroslav Klose haben sich noch immer nur in Teilen passende Nachfolger aufgetan. Daher gilt im Sommer wohl die Phrase: Deutschland kann an einem guten Tag jeden schlagen. Favorit sind sie aber nicht.

Diese Rolle kommt vor allem Weltmeister Frankreich zu. Von Keeper Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) bis zu Stürmer-Star Kilian Mbappe (Paris Saint-Germain), die „Équipe Tricolore“ ist gespickt mit Weltklasse. Neben den Franzosen ist auch mit dem WM-Dritten Belgien zu rechnen. Die „goldene Generation“ um die Superstars Kevin de Bruyne (Manchester City) und Eden Hazard (Real Madrid) träumt von dem ganz großen Coup - und muss sich vor keiner Mannschaft verstecken.

+ Wollen mit Belgien bei der EM 2020 Großes erreichen: Eden Hazard (r) und Kevin de Bruyne. © Peter Kneffel/dpa



Neben den beiden genannten Nationen sollte man natürlich auch Spanien, Europameister Portugal, England, Italien und die Niederlande auf dem Zettel haben. Für WM-Finalist Kroatien dürfte es schwer werden, die Leistungen aus 2018 auch jetzt, zwei Jahre später, zu bestätigen. Anführer Luka Modric (Real Madrid) ist mit 33 Jahren nicht mehr der Jüngste, gleiches gilt auch für Ivan Rakitic (FC Barcelona).

So sehen Sie die EM 2020 live im TV und im Livestream

In Zeiten von zahllosen Pay-TV-Anbietern dürfen alle Fußball-Fans in Deutschland aufatmen. Die EM 2020 wird komplett im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu verfolgen sein. Die beiden Sender ARD und ZDF haben sich für alle 51 Spiele der EM die Übertragungsrechte gesichert.

Wer gerade keine Flimmerkiste zur Hand hat, kann die Partien auch über den Livestream (ARD-Livestream, ZDF-Livestream) im Internet oder über die App (ARD-App für Android und iOS; ZDF-App für Android und iOS) live anschauen.

EM 2020: So komme ich an Tickets

Ihnen reicht es nicht, nur vor im TV die EM 2020 mitzuverfolgen? Dann ran an die Ticketbörse! Die schlechte Nachricht zuerst: Die erste Verkaufsphase für die EM 2020 ist bereits abgeschlossen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte vom 12. Juni 2019 bis zum 12. Juli 2019 die ersten Bewerbungen für Tickets aufgenommen. Dabei werden alle Tickets über eine Verlosung verkauft, in der ersten Phase gingen 1,5 Millionen der insgesamt 3 Millionen Tickets in den freien Verkauf.

Die zweite Verkaufsphase startete im Dezember 2019*, die dritte, und das ist die gute Nachricht, beginnt erst um April 2020. Der Grund für die dritte Phase sind die noch ausstehenden Play-offs im März. Alle Tickets werden online (euro2020.com/tickets) verkauft.

Zusätzlich werden weitere Tickets über die nationalen Verbände der jeweiligen Nationalteams herausgegeben. So viel kosten die Tickets für die EM 2020:

Die Ticketpreise für die Spiele der EM 2020 variieren je nach Spielort.

für die Spiele der variieren je nach Spielort. Die Preise für die drei Gruppenspiele des DFB-Teams in München kosten je nach Kategorie 50, 125 oder 185 Euro.

für die drei des in kosten je nach Kategorie 50, 125 oder 185 Euro. Die Preise für das Viertelfinale in München betragen 75, 145 oder 225 Euro.

für das in betragen 75, 145 oder 225 Euro. Die UEFA passt sich dem allgemeinen Preisniveau der jeweiligen Austragungsorte an.

passt sich dem allgemeinen Preisniveau der jeweiligen Austragungsorte an. So liegen die Preise in Bukarest und Baku für das Achtelfinale bei nur 30, 75 oder 125 Euro.

in Bukarest und Baku für das bei nur 30, 75 oder 125 Euro. Tickets für die beiden Halbfinals in London kosten 85, 195, 345 oder 595 Euro.

für die beiden in London kosten 85, 195, 345 oder 595 Euro. Das Finale der EM 2020 im Londoner Wembley Stadion kostet die Fans 95, 295, 595 oder 945 Euro.



