Doppel-Party bei Eintracht Frankfurt: Götze lüftet nach Pokal-Drama süßes Familien-Geheimnis

Von: Florian Schimak

Teilen

Weltmeister, Europa-League-Sieger und vielleicht bald DFB-Pokalsieger? Bei Mario Götze läuft es sportlich – aber auch privat, wie er nach dem Stuttgart-Spiel verriet.

Stuttgart – Mario Götze wird wieder Papa und hat dazu auch schon etwas im Fernsehen gesagt. „Da könnte was dran sein“, sagte der 30-jährige Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt auf eine entsprechende Frage nach dem 3:2-Sieg seines Teams im Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart bei Sky.

Mario Götze Geburtsdatum: 3. Juni 1992 (30 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mario Götze wird zum zweiten Mal Vater: SGE-Star verkündet frohe Botschaft nach Pokalspiel

Nach dem Einzug ins Pokalfinale gegen RB Leipzig teilte Götzes Verein dann mit: „Zweite gute Nachricht des Tages: Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin.“

Drei Jahre nach der Geburt von Sohn Rome werden die Influencerin Ann-Kathrin und Mario Götze also erneut Eltern. Dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, daraus hatte das prominente Paar kein Geheimnis gemacht. Im vergangenen Jahr hatte die 33-Jährige verraten, dass sie sich eine kleine Schwester für Rome wünscht.

Eintracht Frankfurt gratuliert Mario Götze: Offensivspieler wird zum zweiten Mal Vater

Bevor Götze das süße Familiengeheimnis lüftete, hatten die Hessen im Pokal-Halbfinale ein gutes Stück Arbeit zu verrichten. Zur Pause lag das Team von Trainer Oliver Glasner mit 0:1 zurück, doch eine deutliche Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten sorgte für den Triumph über den VfB. Brenzlig wurde es noch einmal in der sechsten Minute der Nachspielzeit, als Schiedsrichter Daniel Schlager nach VAR-Prüfung nicht auf Handelfmeter entschied.

Götze gelang zwar kein Treffer, am Ende aber jubelte der Weltmeister von 2014 trotzdem mit seinen Teamkameraden. „Es war wichtig, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen“, sagte der SGE-Star nach dem Spiel in der ARD über die Sieglos-Serie der Eintracht zuletzt: „Mit den 90 Minuten war uns klar, dass wir in ein Finale einziehen können. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde.“ (dpa/smk)