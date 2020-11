Adi Hütter: „Wir sind nach wie vor schwer zu schlagen“ – Partie gegen VfB Stuttgart live

Eintracht Frankfurt hofft gegen den VfB Stuttgart mal wieder auf drei Punkte. Einfach dürfte das aber nicht werden. Die Partie im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt hofft am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart endlich wieder auf drei Punkte.

hofft am gegen den endlich wieder auf drei Punkte. Adi Hütter erwartet ein Spiel, in dem es „hin und her gehen wird“.

erwartet ein Spiel, in dem es „hin und her gehen wird“. Erst im Live-Ticker, dann die fünf Momente des Spiels in der Übersicht.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Samstag, 07.11.2020, 15.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Aufstellung VfB Stuttgart - Tore - Schiedsrichter -

+++ 14.38 Uhr: Die Bedingungen für die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart sind schon mal perfekt. 12 Grad und Sonne, besseres Fußballwetter kann es kaum geben, oder?

Ich habe übrigens am Glücksrad der Eintracht auf Twitter gedreht. Das Ergebnis: 1:0 aus Sicht der Frankfurter. Ich habe auch nur ein oder zweimal gedreht – versprochen.

Update vom Samstag, 07.11.2020, 14.15 Uhr: Hallo und wie immer zunächst einmal ein fröhliches „Gut-Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute durch diesen aufregenden Fußballnachmittag begleiten. Wir dürfen gespannt sein, ob die Eintracht in Stuttgart was reißen kann.

Eintracht Frankfurt will gegen VfB Stuttgart mal wieder drei Punkte sammeln

Erstmeldung vom Samstag, 07.11.2020, 13.40 Uhr: Stuttgart/Frankfurt - Nach einer eher schwachen Vorstellung gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende muss Eintracht Frankfurt in dieser Woche gegen den VfB Stuttgart ran. Eintracht-Trainer Adi Hütter erwartet ein Spiel, in dem es „hin und her gehen wird“. „Natürlich wollen wir unbedingt drei Punkte ergattern. Aber das wollen wir in jedem Bundesligaspiel, dafür muss am Samstag alles stimmen“, sagte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ändert Adi Hütter die taktische Ausrichtung von Eintracht Frankfurt?

Der VfB Stuttgart habe ein starkes Team, das gut in die Saison gestartet sei. Deshalb werde nach Ansicht von Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, am Samstag auch die Tagesform entscheidend sein. Zur taktischen Ausrichtung der SGE hielt sich der Trainer indes noch bedeckt. Es könne sein, dass die Eintracht etwas verändert, „genauso ist es aber auch denkbar, dass wir vor der Länderspielpause eher auf zuletzt gewählte Ausrichtungen zurückgreifen“, sagte Hütter.

🎙️ #Hütter:

„Natürlich kann es sein, dass wir morgen taktisch etwas verändern. Genauso ist es aber auch denkbar, dass wir vor der Länderspielpause eher auf zuletzt gewählte Ausrichtungen zurückgreifen. Das werden wir morgen sehen."

––––––#SGE #VfBSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 6, 2020

Verzichten muss Hütter gegen den VfB Stuttgart auf Stürmer Ragnar Ache. Dort gab es nach Aussage des Trainers von Eintracht Frankfurt einen Rückschlag: „Er muss operiert werden und wird noch länger ausfallen. In diesem Kalenderjahr wird er uns nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Ansonsten seien alle an Bord. Daichi Kamada sei angeschlagen, wenn er aber sein OK gebe, stünde er mit Sicherheit in der Startelf.

Adi Hütter will noch keine Prognose zum Saisonverlauf von Eintracht Frankfurt abgeben

Wie die Saison für Eintracht Frankfurt verlaufen wird, dazu wollte Hütter in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart noch keine Prognose abgeben. „Natürlich hätten wir uns den ein oder anderen Punkt mehr gewünscht. Aber vom Bayern-Spiel abgesehen hatten wir in jeder Partie die Chance, zu gewinnen. Wir sind nach wie vor schwer zu schlagen“, sagte Hütter.

Sie wollen das Spiel aus Sicht des VfB Stuttgart verfolgen? Dann besuchen Sie den Live-Ticker unserer Kollegen von „Echo24“.