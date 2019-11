Live-Ticker: Eintracht Frankfurt testet gegen den SV Sandhausen

Eintracht Frankfurt testet in der Länderspielpause auf hohem nationalen Niveau gegen den SV Sandhausen. Wir sind ab 14 Uhr live für Sie dabei.

Eintracht Frankfurt - SV Sandhausen - : - (- : -)

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Aufstellung SV Sandhausen - Spielstand / Tore - / -

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen den SV Sandhausen. Das Spiel findet am Donnerstag, 14.11.2019, auf dem Gelände des Waldstadions statt. Anpfiff der Partie – die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird – ist um 14 Uhr. Wir sind live für Sie dabei.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt testet gegen den SV Sandhausen

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt kommt die Länderspielpause im richtigen Moment. Denn zwischen Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga blieb den Profis der SGE kaum Zeit zum durchatmen. Jetzt sind 12 Akteure der Frankfurter auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften. Der Rest der Mannschaft wird am Donnerstag, 14.11.2019, die Länderspielpause nutzen, um sich mit dem SV Sandhausen zu messen.

Anpfiff der Partie zwischen der SGE und dem Zweitligisten aus Baden-Württemberg ist um 14 Uhr auf Platz vier des Waldstadions – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch für alle Fans, die das Spiel trotzdem verfolgen wollen, haben wir gute Neuigkeiten: Bei uns können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt zuletzt mit zwei Niederlagen – SV Sandhausen etabliert sich in der zweiten Bundesliga

Der SV Sandhausen steht derzeit mit 17 Punkten auf Platz acht der Tabelle in der zweiten Liga, gewann am vergangenen Wochenende mit 3:2 das Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Sandhausen gehört der zweiten Liga seit mittlerweile acht Jahren ununterbrochen an, hat sich im deutschen Unterhaus etabliert.

Die Eintracht erlebte zuletzt zwei bittere Niederlagen gegen Standard Lüttich in der Europa League (2:1) und in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (1:0)*. Ein bisschen Zeit zum durchatmen wird den Adlerträgern also sicherlich gut tun. Derzeit stehen die Hessen mit 17 Punkten auf Platz neun der Tabelle, den Anschluss an die oberen Tabellenplätzen haben sie aber nicht verloren.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.