Eintracht Frankfurt gewinnt dank dominanter zweiter Hälfte in Stuttgart und steht im Pokalfinale

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt gewinnt im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart und qualifiziert sich fürs Finale gegen RB Leipzig.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 2:3 (1:0)

Eintracht Frankfurt gelingt beim VfB Stuttgart der Einzug ins Finale des DFB-Pokals.

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Ito, Anton - Vagnoman, Endo, Karazor, Sosa, Tiago Tomas, Silas - Guirassy Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Dina-Ebimbe, Rode, Sow, Lenz – Kamada, Muani, Götze Tore 1:0 Tiago Tomas (19. Minute), 1:1 Ndicka (51. Minute), 1:2 Kamada (55. Minute), 1:3 Kolo Muani (77. Minute), 2:3 Millot (83. Minute)

Eintracht Frankfurt hat es geschafft und steht im Finale des DFB-Pokals. Die SGE drehte nach schwacher erster Hälfte auf und spielte eine dominante zweite Hälfte. Nach einem Doppelschlag von Ndicka und Kamada sorgte Kolo Muani mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Millot sorgte mit seinem Anschlusstreffer für Spannung in der Schlussphase und am Ende hätte es um ein Haar noch Elfmeter für Stuttgart gegeben nach einem Handspiel von Buta, der VAR entschied sich aber gegen einen Strafstoß.

Ende: Eintracht Frankfurt gewinnt mit 3:2 und steht im Finale des DFB-Pokals.

96. Minute: Elfmeter für Stuttgart? Bura war wohl mit dem Arm am Ball. Der VAR wird bemüht und es gibt keinen Strafstoß!

93. Minute: Guirassy prüft Trapp per direktem Freistoß, aber kein Problem für den Keeper der SGE.

92. Minute: Stuttgart versucht alles, um sich in die Verlängerung zu retten. Den Schwaben läuft aber die Zeit davon.

Eintracht Frankfurt steht im Finale des DFB-Pokals. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

90. Minute: Die Nachspielzeit beträgt fünf Minuten.

89. Minute: Vagnomans Versuch aus 16 Metern landet auf der Tribüne.

86. Minute: Borna Sosa fliegt mit Gelb-Rot vom Platz, nach Foul an Buta.

83. Minute: Plötzlich steht es nur noch 2:3! Millot aus 16 Metern, Hasebe fälscht den eigentlich harmlosen Schuss unhaltbar ins Tor ab.

81. Minute: Der Frust auf Stuttgarter Seite ist mittlerweile groß. Sosa drischt den Ball nach einem Pfiff gegen den VfB weg und kassiert Gelb.

77. Minute: TOOOOOOOOOR für die SGE!!! Kolo Muani tritt selbst an und schiebt rechts unten ein, Bredlow blieb stehen.

75. Minute: Elfmeter für die Eintracht! Stuttgart wird nach eigenem Freistoß eiskalt ausgekontert. Kamada läuft aufs Tor der Gastgeber zu, spielt zum mitgelaufenen Kolo Muani, der Bredlow umspielt und von den Beinen geholt wird.

74. Minute: Endo kommt nach einer Ecke zum Kopfball, der aber zu mittig ist, um Trapp ernsthaft in Gefahr zu bringen.

70. Minute: Nach einem Freistoß kommt Kolo Muani frei zum Schuss, verzieht aber völlig. Es war jedoch ohnehin Abseits.

67. Minute: Stuttgart versucht das Spiel wieder an sich zu reißen und zu Offensivaktionen zu kommen, die beiden Eintracht-Treffer scheinen aber Wirkung hinterlassen zu haben.

62. Minute: Stuttgarts Anton verletzt sich und muss raus. Für ihn kommt Coulibaly. Außerdem wird Tiago Tomas durch Millot ersetzt.

55. Minute: TOOOOOOOOOR für die SGE! Kamada setzt sich gegen Anton durch und versucht es einfach mal aus der Distanz. Der Schuss geht Richtung kurzes Eck, Bredlow kommt zu spät runter und der Ball schlägt hinter ihm ein. Der Treffer geht auf die Kappe des VfB-Schlussmanns

51. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Eintracht Frankfurt!!! Kolo Muani legt für Ndicka ab und der Innenverteidiger hämmert den Ball kompromisslos in die Maschen. Ausgleich!

51. Minute: Ganz anderes Bild nach dem Seitenwechsel: Die SGE dominiert das Geschehen auf dem Platz und schnürt die Gastgeber in deren Hälfte ein.

47. Minute: Plötzlich die Chance für Kamada, der einen Götze-Pass aber am langen Eck vorbeischiebt.

46. Minute: Weiter gehts mit dem zweiten Durchgang. Bei der Eintracht bleibt Rode in der Kabine, Buta ist für ihn neu dabei.

Halbzeit: Der VfB startete engagiert in die Partie und übernahm das Ruder. Gegen eine passive SGE gelang die Führung, erst danach wachte die Mannschaft von Trainer Glasner auf und tat etwas für den Ausgleich. Kleinere Chancen hatten Rode und Kamada, die ganz großen Möglichkeiten fehlen aber. Die Eintracht muss sich in der zweiten Hälfte gehörig steigern, sonst ist der Traum vom Finale ausgeträumt.

44. Minute: Die Eintracht nähert sich an. Ebimbe legt im Strafraum für Kamada ab, der aus der Drehung schießt, Bredlow hat mit dem zentralen Schuss aber keine Probleme.

40. Minute: Götze sieht Lenz, der es aus der Distanz versucht, der Schuss wird zur Ecke geblockt.

36. Minute: Zagadou im Zweikampf mit Kolo Muani, es kommt zum Kontakt, der Stuttgarter trifft den Ball nicht. Schiedsrichter Schlager lässt weiterlaufen, kurze Zeit später checkt der VAR die Szene. Es bleibt aber dabei: Kein Elfmeter.

35. Minute: Trapp mit starker Parade! Silas versucht es unter Bedrängnis, doch der SGE-Keeper ist zur Stelle und verhindert den zweiten Gegentreffer.

32. Minute: Jetzt endlich mal die Eintracht in der Offensive. Kolo Muani sieht Rode im Strafraum, der Kapitän schließt aber überhastet ab und schaufelt den Ball über das Tor - da war mehr drin.

30. Minute: Stuttgart muss wechseln, Zagadou kommt für Mavropanos.

29. Minute: Mavropanos ist zurück, der VfB wieder vollzählig.

29. Minute: Der Grieche humpelt vom Platz. Das Spiel geht weiter.

27. Minute: Mavropanos hat sich bei einem Zweikampf mit Ndicka verletzt und muss behandelt werden, das Spiel ist unterbrochen.

25. Minute: Von der Eintracht muss jetzt offensiv mehr kommen. Bislang sind Kolo Muani und Co. komplett abgemeldet bei der Stuttgarter Defensive.

19. Minute: Tor für den VfB Stuttgart. Anton mit einem langen Pass auf Vagnoman, der sieht Tiago Tomas im Rückraum. Der Offensivspieler schaut kurz und jagt den Ball dann vom Strafraumeck in die kurze Ecke, Trapp geschlagen.

13. Minute: Lenz hinterläuft Kamada, bekommt den Ball und setzt zur Flanke an. Mavropanos blockt und am Ende ist Lenz sogar als Letzter am Ball, sodass es Abstoß für den VfB gibt.

9. Minute: Die Karten sitzen locker bei Schiedsrichter Schlager. Nach einem Zweikampf beschwert sich Guirassy etwas zu stark und sieht ebenfalls Gelb.

Wer zieht ins Finale des DFB-Pokals ein? © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

8. Minute: Tiago Tomas mit einem Schuss aus etwa 25 Metern, der aber keinerlei Gefahr darstellt.

5. Minute: Sow mit taktischem Foul an Mavropanos und die nächste Gelbe Karte für die SGE.

4. Minute: Ganz frühe Gelbe Karte für Mario Götze nach einem Foul an Tiago Tomas.

3. Minute: Die SGE steht in den ersten Minuten tief und lässt den VfB das Spiel machen.

1. Minute: Anpfiff in Stuttgart, die Eintracht spielt ganz in rot von rechts nach links.

+++ 20.43 Uhr: Die beiden Trainer sind noch im Gespräch, währenddessen betreten die Mannschaften den Rasen. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Daniel Schlager.

+++ 20.30 Uhr: Die Stimmung in Stuttgart ist prächtig und so langsam steigt auch die Anspannung. In 15 Minuten geht es hier los. Die Eintracht-Jungs befinden sich noch beim Warmmachen, werden aber gleich nochmal zurück in die Kabine gehen.

+++ 20:00 Uhr: „Ich glaube wir können solche Spiele sehr gut und der ein oder andere Verletzte ist auch wieder da“, sagte Sportvorstand Markus Krösche vor der Partie. „Die Jungs haben immer eine gute Art und Weise zwischen Anspannung und Spaß und das ist das Wichtige“, so der Sportchef weiter, der das Pokalfinale im Blick hat: „Wir wollen ganz klar ins Finale. Es wird ein enges Spiel, aber unser Ziel ist es, Stuttgart zu schlagen und ins Endspiel einzuziehen.“

+++ 19.52 Uhr: Damit ist auch klar, dass Ndicka, Sow und Kolo Muani rechtzeitig fit geworden sind für das Spiel in Stuttgart.

Update vom Mittwoch, 3. Mai, 19.45 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams für das Halbfinale im DFB-Pokal sind da.

Aufstellung VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Ito, Anton - Vagnoman, Endo, Karazor, Sosa, Tiago Tomas, Silas - Guirassy

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Dina-Ebimbe, Rode, Sow, Lenz – Kamada, Muani, Götze

Erstmeldung: Stuttgart/Frankfurt - Eintracht Frankfurt zeigt seit Wochen schwache Leistungen in der Fußball-Bundesliga und hat damit die Qualifikation für die Champions League verspielt. Selbst für die Europa League und Conference League stehen die Chancen für die SGE nicht optimal. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner müsste an den letzten vier Spieltagen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Mit einem Sieg im Finale des DFB-Pokals hätten die Adler aber einen Platz in Europa sicher. Doch dafür muss erst der VfB Stuttgart geschlagen werden.

Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfB Stuttgart

„Halbfinale ist toll, aber wir wollen natürlich mehr und werden alle Kräfte mobilisieren. Es heißt Alles oder Nichts. Und wir werden auf Alles gehen“, sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Stuttgart und lobt die Einstellung seines Teams, trotz der Schwächephase: „Das ist die einzige Chance, um wieder erfolgreich zu sein: sich gegenseitig aufzurichten statt runterzuziehen. Großes Kompliment an den Charakter dieser Mannschaft.“

Vor dem Pokal-Halbfinale wird die Ausfallliste bei der Eintracht kleiner. „Bei Kolo Muani sieht es ganz gut aus. Sow wird zur Verfügung stehen. Ndicka hat ohne Probleme trainiert. Lindström hat zwei Einheiten mehr in den Beinen. Er ist mit seinen Fähigkeiten eine wichtige Option“, bestätigte Glasner.

„Wenn Evan sich bereit fühlt und die Trainingseindrücke das bestätigen, ist die Wahrscheinlichkeit auf die Startelf sehr hoch“, gibt der Österreicher Einblicke in seine Gedanken für die Anfangsaufstellung gegen die Stuttgarter, vor denen der Respekt groß ist: „Unter Hoeneß spielt der VfB in einer anderen Grundordnung, in der Regel ein variables 3-4-3. Auch der Glaube und Geist in der Mannschaft scheint nach den jüngsten Erfolgen ein anderer zu sein.“

Eintracht Frankfurt will ins Finale des DFB-Pokals

Trotz des derzeit besser in Form kommenden Gegners ist das Ziel von Eintracht Frankfurt ganz klar das Pokalfinale. „Wir haben einige Spieler hier, die 2018 Pokalsieger und 2022 Europa-League-Sieger waren. Das brennt sich ins Herz ein. Dieses Gefühl, auf dem Römer zu stehen, macht süchtig“, so Glasner.

„Am Mittwoch treffen zwei große Traditionsvereine mit großem Fanpotential aufeinander, die den großen Traum vom Finale haben. Wir freuen uns, wenn die Stadien voll sind“, freut sich der 50-Jährige auf die Partie in Stuttgart, bei der am Ende der Einzug ins Finale stehen soll für die SGE. (smr)