Bundesliga: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt trifft am 17. Spieltag der Bundesliga auf den SC Paderborn. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt - Mitten in der Krise und zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga tritt Eintracht Frankfurt am Sonntag (22.12., 18:00 Uhr) beim SC Paderborn an. Die SGE wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist während des 17. Spieltags auf magere drei Punkte geschrumpft.

Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn: Gegen das Schlusslicht aus der Krise?

Zum Abschluss der Hinrunde reist Eintracht Frankfurt nun zum SC Paderborn. Die Nordrhein-Westfalen stehen mit mageren neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Doch im Gegensatz zur Eintracht präsentierten sich die Paderborner zuletzt in besserer Verfassung. Gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) verlor das Team von Trainer Steffen Baumgart sein letztes Bundesligaspiel zwar. Doch in den beiden Partien davor erkämpfte sich der SC Paderborn ein Unentschieden gegen Union Berlin (1:1) und einen Sieg bei Werder Bremen (1:0).

Eintracht Frankfurt sollte also gewarnt sein. Vor allem, weil die Hessen nach einem Jahr, in dem sie mehr Pflichtspiele absolvierten als jeder andere Bundesligist*, mit den Kräften am Ende zu sein scheinen. SGE-Trainer Adi Hütter gab seinen Jungs deshalb am Freitag vor der Partie gegen Paderborn frei.

Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn: Bundesliga live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt am 22.12.2019 live, exklusiv und in voller Länge.

Sky-Reporter vor Ort ist Michael Born.

Die Übertragung beginnt gegen 17:30, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 18:00 Uhr.

Eine Zusammenfassung aller Highlights des Spiels der Eintracht beim SC Paderborn gibt es etwa 40 Minuten nach Spielende beim Online-Streaming Dienst DAZN.

Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Bundesliga-Partie der Eintracht gegen den SC Paderborn am 22.12.2019 live im Internet.

zeigt die Bundesliga-Partie der Eintracht gegen den SC Paderborn am 22.12.2019 live im Internet. Einen kostenlosen Live-Stream bietet Sky nicht an. Sky-Kunden können den Live-Stream des Spiels über die Funktion "Sky Go" verfolgen.

Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Apple-Geräte als auch für Android-Geräte.

Wer kein Kunde bei Sky ist, kann das Spiel trotzdem mit einem Tagesticket sehen Das "Sky-Ticket" kostet 9,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn: Das Bundesliga-Spiel im Liveticker

Wenn die Eintracht beim SC Paderborn die Hinrunde der Bundesliga abschließt, sind wir live dabei. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker.

