Polizist gibt Schuss ab: Bundesliga-Schock geht glimpflich aus

Von: Marcus Giebel

Hier soll der Schuss eingeschlagen haben: Das Bild des Fan-Busses veröffentlichte die Fanhilfe Mönchengladbach. © Twitter/@FanhilfeMg

In Augsburg löst sich rund um ein Bundesligaspiel am Stadion ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Beamte werden verletzt. Auch eine Fanhilfe ist betroffen.

Augsburg – Das Aufeinandertreffen vom FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach zum Start der Bundesliga-Saison 2023/2024 hatte allerhand zu bieten. Acht Tore – fair aufgeteilt, sodass beim 4:4 beide Mannschaften einen Punkt mitnahmen. Dazu Führungswechsel, weil der FCA ein 1:3 in ein 4:3 verwandelte, um sich den Sieg doch noch entreißen zu lassen. Und Schlussphasen mit Krimi-Charakter: Zwei der Treffer – die beiden Elfmeter – fielen jeweils tief in der Nachspielzeit, in Minute 45.+7 und 90.+7.

Polizeischuss bei Bundesligaspiel: „Keine Unbeteiligten wurden verletzt“

Was ein Spektakel! Die Statistiker hatten am Ende 30 Torschüsse notiert, den Torhütern flogen die Bälle also nur so um die Ohren. Später gehörten jedoch einem anderen Schuss die Schlagzeilen. Denn wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft bekanntgab, „kam es am Rande des Bundesligaspiels zu einer – ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigten – Schussabgabe aus einer Dienstwaffe durch einen Polizeibeamten“. Zum Glück folgte der Zusatz: „Dabei wurden keine Unbeteiligten verletzt“.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 17.30 Uhr – also etwa zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs. Und zwar „in einem abgegrenzten Bereich auf dem Stadiongelände“. Dem Bericht zufolge erlitten allerdings drei Beamte ein Knalltrauma, einer trug eine Schürfwunde davon. Zu Schaden kamen auch ein Polizeifahrzeug und ein Fan-Bus.

Video: Torfestival in Augsburg - FCA und Gladbach starten furios

Polizeischuss trifft Bus von Fanhilfe: Logo von Borussia Mönchengladbach durchlöchert

Bei letzterem handelt es sich um ein Fahrzeug der Fanhilfe Mönchengladbach, die bereits eine Stunde nach dem Zwischenfall via Twitter darauf aufmerksam machte und das Einschussloch an dem Bus – ausgerechnet das groß abgebildete Vereins-Logo wurde getroffen – per Foto dokumentierte. „Das Auto war zum Zeitpunkt leer“, gab die Fanhilfe direkt Entwarnung.

Zugleich verteilte die Organisation noch einen kleinen Seitenhieb auf die Ordnungshüter: „Mit Blick darauf, dass gerade die Polizei in Bayern Fans immer als großes Sicherheitsrisiko darstellt, entbehrt der Vorfall, bei dem der Schuss Richtung vollbesetztes Stadion abgegeben wurde, aber natürlich nicht einer gewissen Ironie.“

Der nett gemeinte Hinweis der Gladbacher an den Freistaat: „Das bayerische USK (Unterstützungskommando) muss seine Beamten offensichtlich besser schulen und hat Nachholbedarf, wenn es darum geht, für Sicherheit zu sorgen.“

Nach Polizeischuss in Augsburg: LKA in Ermittlungen eingebunden

Dieser zum Glück nicht folgenreiche Schuss hallt auf jeden Fall noch nach. „Die näheren Hintergründe zum Ablauf sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wie in solchen Fällen üblich, ist auch das Bayerische Landeskriminalamt eingebunden“, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord abschließend mit.

Auf die Ergebnisse dürfte nicht nur die Fanhilfe Mönchengladbach gespannt sein. (mg)